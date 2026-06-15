ऑस्ट्रेलिया-स्पेन के बाद इस देश ने 16 साल से छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगाया बैन

यूके में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगेगा. ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सोमवार (15 जून) को इसकी घोषणा की. स्टारमर ने कहा कि प्रधानमंत्री और छोटे बच्चों के पिता के रूप में यह सही फैसला है. उन्होंने यह भी माना कि दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली तकनीकी कंपनियों पर इस तरह का प्रतिबंध लगाना आसान नहीं होगा, लेकिन बच्चों की खुशी और हेल्थ सबसे ऊपर है. उन्होंने इसे देश के लिए बड़ा क्षण बताया.

क्या बोले ब्रिटिश पीएम?

लंदन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपने संबोधन में ब्रिटिश पीएम ने कहा, 'यह एक बड़ा कदम है, हमारे बच्चों और हमारे भविष्य के लिए एक जरूरी बदलाव है. आज मैं घोषणा कर सकता हूं कि सरकार 16 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच पर प्रतिबंध लगाएगी. यह ऐसा कदम नहीं है, जिसे मैं हल्के में ले रहा हूं और मैं इसे इस तरह से पेश नहीं करूंगा जैसे कि सोशल मीडिया ने युवाओं को कोई लाभ नहीं पहुंचाया है, क्योंकि यह गलत है, लेकिन सरकार हमेशा विकल्पों के बारे में होती है और मेरे लिए यह साफ है कि पूर्ण प्रतिबंध सही विकल्प है.'

व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप बैन में शामिल नहीं

स्टार्मर ने यह ऐलान लंबे विचार-विमर्श के बाद किया है. इनमें वो माता-पिता भी शामिल हैं, जिनके बच्चे टिकटॉक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया ऐप के हानिकारक प्रभावों से प्रभावित हुए हैं. हालांकि, व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप इस प्रतिबंध में शामिल नहीं होंगे, लेकिन गेमिंग सेवाओं और लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, जहां अजनबी बिना किसी रोक-टोक के बच्चों से संपर्क कर सकते हैं को एक एज वेरिफिकेशन सिस्टम के जरिए बैन किया जाएगा, जिसे अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है.

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स्टारमर ने कहा, 'मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा से यही चाहता हूं कि वे खुश रहें और सुरक्षित रहें और मुझे लगता है कि हर माता-पिता यही चाहते हैं.' उन्होंने आगे कहा, सोशल मीडिया बच्चों को दुखी कर रहा है, यह उन्हें परेशान करने और शोषण करना आसान बना रहा है. यह उनके मेंटल हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा सकता है. यह बच्चों को अपना होमवर्क करने, पढ़ने, दोस्तों के साथ बाहर खेलने और सही समय पर सोने से रोकता है.'

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