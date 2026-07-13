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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसमाजवादी पार्टी पर भड़के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, कहा- 'मेरे ऊपर चार चिंटू...'

समाजवादी पार्टी पर भड़के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, कहा- 'मेरे ऊपर चार चिंटू...'

UP News: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के बिना काम नहीं चलेगा. उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व की वजह से ही समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत पाई.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 13 Jul 2026 03:30 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर सहारनपुर से कांग्रेस के लोकसभा सांसद इमरान मसूद की तरफ से कई बयान सामने आए हैं. इसी बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी के साथ संभावित गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को अगर गठबंधन करना है तो उसे ईमानदारी से बातचीत करनी चाहिए, बैठकर बात कीजिए, बात कुछ होती नहीं है. सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम-लट्ठा.

वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ चार चिंटू बैठा सकती है, लेकिन उसे यह तय करना चाहिए कि लड़ाई उनसे है या भारतीय जनता पार्टी से. उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के बिना काम नहीं चलेगा. उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व की वजह से ही समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत पाई.

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कांग्रेस की तरफ से 200 सीटों की मांग की गई- इमरान मसूद

सपा चीफ अखिलेश यादव पर पूछे गए सवाल के जवाब में इमरान मसूद ने कहा कि अखिलेश यादव उनके नेता नहीं हैं, इसलिए वह उन पर सवाल उठा सकते हैं. उन्होंने कहा कि उनके नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं. गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर इमरान मसूद ने कहा कि वह चाहते हैं कि गठबंधन हो, उन्होंने कहा कि पार्टी जितनी सीटों पर बातचीत करेगी, वह उसे स्वीकार करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि 200 सीटों की मांग की गई है.

इसके अलवा ललिता गौतम मामले में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को पुलिस द्वारा रोके जाने पर इमरान मसूद ने कहा कि पुलिस ने कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताकर उन्हें आगे नहीं जाने दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने पुलिस से यहां तक कहा कि उन्हें पुलिस की गाड़ी में ही ले जाया जाए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी गई.

इमरान मसूद को पता नहीं क्या हो गया है- सपा नेता उदयवीर सिंह

वहीं सपा नेता उदयवीर सिंह ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के इन बयानों को लेकर कहा कि इमरान मसूद को पता नहीं क्या हो गया है. कांग्रेस को सोचना चाहिए कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं अखिलेश यादव का नाम तक लेते हैं क्या किसी ने हाथ तो नहीं मरोड़ा है.

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 13 Jul 2026 03:29 PM (IST)
Tags :
UP NEWS SAMAJWADI PARTY CONGRESS
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