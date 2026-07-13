समाजवादी पार्टी पर भड़के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, कहा- 'मेरे ऊपर चार चिंटू...'

उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर सहारनपुर से कांग्रेस के लोकसभा सांसद इमरान मसूद की तरफ से कई बयान सामने आए हैं. इसी बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी के साथ संभावित गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को अगर गठबंधन करना है तो उसे ईमानदारी से बातचीत करनी चाहिए, बैठकर बात कीजिए, बात कुछ होती नहीं है. सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम-लट्ठा.

वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ चार चिंटू बैठा सकती है, लेकिन उसे यह तय करना चाहिए कि लड़ाई उनसे है या भारतीय जनता पार्टी से. उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के बिना काम नहीं चलेगा. उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व की वजह से ही समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत पाई.

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कांग्रेस की तरफ से 200 सीटों की मांग की गई- इमरान मसूद

सपा चीफ अखिलेश यादव पर पूछे गए सवाल के जवाब में इमरान मसूद ने कहा कि अखिलेश यादव उनके नेता नहीं हैं, इसलिए वह उन पर सवाल उठा सकते हैं. उन्होंने कहा कि उनके नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं. गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर इमरान मसूद ने कहा कि वह चाहते हैं कि गठबंधन हो, उन्होंने कहा कि पार्टी जितनी सीटों पर बातचीत करेगी, वह उसे स्वीकार करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि 200 सीटों की मांग की गई है.

इसके अलवा ललिता गौतम मामले में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को पुलिस द्वारा रोके जाने पर इमरान मसूद ने कहा कि पुलिस ने कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताकर उन्हें आगे नहीं जाने दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने पुलिस से यहां तक कहा कि उन्हें पुलिस की गाड़ी में ही ले जाया जाए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी गई.

इमरान मसूद को पता नहीं क्या हो गया है- सपा नेता उदयवीर सिंह

वहीं सपा नेता उदयवीर सिंह ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के इन बयानों को लेकर कहा कि इमरान मसूद को पता नहीं क्या हो गया है. कांग्रेस को सोचना चाहिए कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं अखिलेश यादव का नाम तक लेते हैं क्या किसी ने हाथ तो नहीं मरोड़ा है.

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