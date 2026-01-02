हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
2026 में होगा स्मार्टफोन का धमाका! Redmi Note 15 से Realme 16 Pro तक, लॉन्च होंगे इतने सारे फोन

2026 में होगा स्मार्टफोन का धमाका! Redmi Note 15 से Realme 16 Pro तक, लॉन्च होंगे इतने सारे फोन

Upcoming Smartphones 2026: साल 2026 की शुरुआत स्मार्टफोन यूज़र्स के लिए बेहद खास होने वाली है. अगर आपको लगा कि 2025 में मोबाइल लॉन्च की भरमार थी तो नया साल इससे भी ज्यादा रोमांचक रहने वाला है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 02 Jan 2026 07:59 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Upcoming Smartphones 2026: साल 2026 की शुरुआत स्मार्टफोन यूज़र्स के लिए बेहद खास होने वाली है. अगर आपको लगा कि 2025 में मोबाइल लॉन्च की भरमार थी तो नया साल इससे भी ज्यादा रोमांचक रहने वाला है. कई बड़े ब्रांड्स जनवरी से ही अपने नए स्मार्टफोन्स भारतीय बाजार में उतारने की तैयारी कर चुके हैं. खास बात यह है कि इस बार फोकस फ्लैगशिप से ज्यादा पावरफुल मिड-रेंज फोन्स पर रहेगा जो दमदार फीचर्स के साथ जेब पर ज्यादा भारी भी नहीं पड़ेंगे.

Realme 16 Pro

Realme साल 2026 की शुरुआत अपने नए स्मार्टफोन्स के साथ करने जा रहा है. कंपनी 6 जनवरी 2026 को Realme 16 Pro और Realme 16 Pro Plus लॉन्च करेगी. दोनों फोन प्रीमियम डिजाइन और कैमरा क्वालिटी पर खास ध्यान देते हैं. इन डिवाइसेज़ में 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा जबकि Pro Plus वेरिएंट में 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस भी दिया जाएगा.

परफॉर्मेंस की बात करें तो Realme 16 Pro Plus में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर मिलेगा, वहीं Realme 16 Pro में MediaTek Dimensity 7000 सीरीज़ का चिपसेट देखने को मिल सकता है. दोनों फोन 7000mAh की बड़ी बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग के साथ आएंगे. कीमतों का खुलासा अभी नहीं हुआ है लेकिन यह सीरीज़ Realme 15 से थोड़ी महंगी हो सकती है.

इसके साथ ही कंपनी Realme Pad 3 भी लॉन्च करेगी जिसमें 12,200mAh बैटरी, 2.8K डिस्प्ले और AI फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

Redmi Note 15 5G पर टिकी होंगी सबकी नजरें

Xiaomi की Redmi Note सीरीज़ भारत में हमेशा से पॉपुलर रही है और Note 15 5G से भी काफी उम्मीदें हैं. यह फोन भी 6 जनवरी 2026 को लॉन्च होगा. इसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट मिलेगा. सिर्फ 7.35mm की स्लिम बॉडी इसे और आकर्षक बनाती है.

फोन में Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर, 5520mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग दी जाएगी. कीमत का खुलासा अभी नहीं हुआ है लेकिन अंदाजा है कि यह Redmi Note 14 के आसपास ही रखी जाएगी.

इसी दिन Redmi Pad 2 Pro 5G भी लॉन्च होगा जिसमें QHD+ डिस्प्ले, Dolby Vision-Atmos सपोर्ट और 12,000mAh बैटरी मिलेगी.

Poco M8 भी मचाएगा एंट्री

Redmi के बाद Poco भी जनवरी में अपना नया स्मार्टफोन Poco M8 पेश करेगा. यह फोन 8 जनवरी 2026 को लॉन्च होगा. अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन टीज़र से संकेत मिलते हैं कि इसका डिजाइन Redmi Note 15 5G से मिलता-जुलता होगा और यह भी 7.35mm की स्लिम बॉडी के साथ आ सकता है.

Oppo Reno 15 सीरीज़ का स्टाइलिश धमाका

Oppo भी जनवरी में Reno 15 सीरीज़ लॉन्च करने की तैयारी में है. इस लाइनअप में Reno 15, Reno 15 Pro और Reno 15 Pro Mini शामिल होंगे. सभी मॉडल्स में एयरोस्पेस-ग्रेड एल्यूमिनियम फ्रेम, शानदार AMOLED डिस्प्ले और IP66, IP68 व IP69 रेटिंग मिलेगी. जनवरी 2026 स्मार्टफोन लवर्स के लिए जबरदस्त रहने वाला है, जहां परफॉर्मेंस, कैमरा और डिजाइन तीनों का तगड़ा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा.

Published at : 02 Jan 2026 07:59 AM (IST)
