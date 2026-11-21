Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom परंपरागत जनरेटर से कम ईंधन, शोर, रखरखाव की जरूरत.

Hybrid Generator Technology : बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए अब सिर्फ पारंपरिक जनरेटर पर निर्भर रहने का चलन बदल रहा है. आजकल हाइब्रिड जनरेटर की चर्चा हो रही है, जो कम ईंधन खर्च करके बिजली की जरूरत पूरी करने का ऑप्शन देते हैं. इनमें जरूरत के हिसाब से इंजन और बैटरी दोनों का यूज किया जाता है. यही वजह है कि ये सामान्य जनरेटर के मुकाबले कम शोर और बेहतर एफिशिएंसी के लिए चर्चा में हैं. तो आइए जानते हैं कि आखिर यह तकनीक कैसे काम करती है और इसकी खासियत क्या है.

क्या होता है हाइब्रिड जनरेटर?

हाइब्रिड जनरेटर ऐसा पावर सिस्टम है, जिसमें ईंधन से चलने वाले जनरेटर के साथ बैटरी और इन्वर्टर भी लगे होते हैं. बैटरी में बिजली स्टोर रहती है और इन्वर्टर उसे यूज करने लायक बिजली में बदलता है. इसमें सोलर पैनल या मुख्य बिजली लाइन से भी बैटरी चार्ज की जा सकती है. इस सिस्टम का काम हर समय इंजन चलाने की जरूरत को खत्म करना है. कम बिजली की जरूरत होने पर बैटरी सप्लाई संभालती है और जरूरत बढ़ने पर जनरेटर चालू होकर बिजली देने के साथ बैटरी भी चार्ज करता है.

Hybrid Generator की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है?

हाइब्रिड जनरेटर में लगा इन्वर्टर बिजली की जरूरत के हिसाब से अलग-अलग सोर्स के बीच तालमेल बनाता है. जब बिजली की खपत कम होती है, तब बैटरी से सप्लाई मिलती है और इंजन बंद रहता है. जैसे ही बैटरी का चार्ज तय स्तर से नीचे पहुंचता है या ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती है, जनरेटर चालू हो जाता है. यह जनरेटर एक साथ डिवाइसों को बिजली देने और बैटरी चार्ज करने का काम करता है. बैटरी पूरी चार्ज होने के बाद इंजन फिर बंद हो सकता है. सोलर हाइब्रिड सिस्टम में दिन के समय सोलर पैनल भी बैटरी चार्ज करते हैं, जिससे ईंधन वाले जनरेटर पर निर्भरता और घट जाती है.

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सामान्य जनरेटर से कितना अलग है?

पारंपरिक जनरेटर यूज के दौरान लगातार इंजन चलाता है, जबकि हाइब्रिड जनरेटर में इंजन सिर्फ जरूरत पड़ने पर चलता है. इससे ईंधन की खपत और इंजन के चलने के घंटे कम हो सकते हैं. बैटरी से बिजली मिलने के दौरान शोर भी काफी कम रहता है.इसके अलावा कम इंजन रनटाइम की वजह से मेंटेनेंस की जरूरत भी घट सकती है, हालांकि हाइब्रिड सिस्टम की शुरुआती कीमत सामान्य जनरेटर से ज्यादा होती है और इसमें बैटरी साथ ही इन्वर्टर की देखभाल भी जरूरी है.

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