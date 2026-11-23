Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऑनलाइन खरीदारी और UPI भुगतान के उपयोग में वृद्धि दिखी.

Digital Skills Gap: आज स्मार्टफोन और इंटरनेट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं. गांवों में भी लोग ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर डिजिटल पेमेंट तक का यूज कर रहे हैं. सरकार की कई सेवाएं भी अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं. इसके बाद भी देश के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सुविधाओं तक पहुंच होना और उनका सही यूज करने में साफ अंतर दिखाई दे रहा है. यहां बड़ी संख्या में युवाओं के पास इंटरनेट की सुविधा तो है, लेकिन ईमेल जैसी जरूरी डिजिटल सेवा का यूज करने में पीछे हैं.

रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रामीण इलाकों में 15 से 29 साल की उम्र के करीब 40 फीसदी युवा ईमेल यूज करना नहीं जानते हैं. ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि जब इंटरनेट और स्मार्टफोन गांवों तक पहुंच चुके हैं, तो युवाओं के बीच डिजिटल स्किल की कमी क्यों बनी हुई है.

इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच के बाद डिजिटल स्किल में कमी

रिपोर्ट में ग्रामीण युवाओं की डिजिटल क्षमता को लेकर कई जरूरी आंकड़े सामने आए हैं. सर्वे के अनुसार, ग्रामीण युवाओं में 93 फीसदी के पास इंटरनेट की पहुंच है. वहीं करीब 83 फीसदी युवा डिजिटल डॉक्यूमेंट एडिट कर सकते हैं, हालांकि ईमेल यूज करने की बात आती है तो यह आंकड़ा घटकर सिर्फ 60 फीसदी रह जाता है. ऐसे में इंटरनेट चलाने की सुविधा होने के बाद भी हर युवा इसका यूज सभी जरूरी डिजिटल कामों के लिए नहीं कर पा रहा है. देश के करीब 94 फीसदी गांवों में मोबाइल नेटवर्क पहुंच चुका है और 15 साल से ज्यादा उम्र के 76 फीसदी युवाओं के पास स्मार्टफोन हैं. इसके बाद भी बड़ी संख्या में लोग डिजिटल सुविधाओं का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं.

युवाओं के बीच डिजिटल स्किल की कमी क्यों बनी हुई है?

इंटरनेट और स्मार्टफोन तक पहुंच होने के बाद भी कई इलाकों यूजर हर तरह के डिजिटल काम करने में सक्षम नहीं है. ईमेल यूज करना, ऑनलाइन बैंकिंग करना और डिजिटल डॉक्यूमेंट तैयार करना अलग-अलग तरह की स्किल हैं. यही वजह है कि इंटरनेट की उपलब्धता के बाद ग्रामीण युवाओं में डिजिटल कामकाज को लेकर अंतर दिखाई दे रहा है. इसका असर ऑनलाइन सेवाओं के यूज पर भी पड़ रहा है.

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ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल पेमेंट का कितना बढ़ा यूज?

रिपोर्ट के मुताबिक, ऑनलाइन खरीदारी करने वाले 75 फीसदी से ज्यादा लोग खाने-पीने की चीजों की जगह दूसरे सामान खरीद रहे हैं. वहीं ऑनलाइन बैंकिंग करने वाले लोगों में करीब 87 फीसदी UPI से पेमेंट करते हैं. गोवा, सिक्किम, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र में UPI और नेट बैंकिंग का यूज ज्यादा है. इन राज्यों में डिजिटल सुविधाओं की बेहतर पहुंच का फायदा ग्रामीण बिजनेस को भी मिल रहा है.

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