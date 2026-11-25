केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को चेन्नई के कामराजर पोर्ट लिमिटेड में दूसरे कंटेनर टर्मिनल के विकास से जुड़ी प्रस्तावित परियोजना को हरी झंडी दिखा दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि कैबिनेट के इस फैसले से कितने ज्यादा फायदे होंगे.

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'क्या होगा अगर एक ही फैसला भारत के इन तीन बड़े लक्ष्यों को एक साथ मजबूत कर दे, दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाजों को संभालना, विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता कम करना और हमारे निर्यात को और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाना? आज का कैबिनेट फैसला इन तीनों लक्ष्यों को एक ही बार में हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है!'

क्षमता में बढ़ोतरी: इससे हर साल 20 लाख (2 मिलियन) कंटेनरों को संभालने की अतिरिक्त क्षमता जुड़ेगी.

बड़े जहाजों की सीधी पहुंच: दुनिया के कुछ सबसे बड़े मालवाहक जहाज अब सीधे इस बंदरगाह पर आ-जा सकेंगे

खर्च और विदेशी निर्भरता में कमी: माल ढुलाई का खर्च कम होगा और विदेशों के बड़े बंदरगाहों पर हमारी निर्भरता घटेगी.

उद्योग और निर्यात को बढ़ावा: इससे पूरे दक्षिण भारत में खासकर ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात को तेजी मिलेगी.

रोजगार के नए मौके: इससे नए रोजगार पैदा होंगे और आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी.

दो चरणों में पूरी होगी परियोजना

कामराजर पोर्ट लिमिटेड में दूसरे कंटेनर टर्मिनल के विकास से जुड़े इस प्रोजेक्ट को PPP मॉडल पर विकसित किया जाएगा. इसकी अनुमानित लागत 4,288.26 करोड़ रुपए है. इस परियोजना के तहत 900 मीटर लंबे कंटेनर टर्मिनल का विकास किया जाएगा, जिसकी डिजाइन ड्राफ्ट गहराई 18 मीटर होगी. इसकी सालाना कंटेनर हैंडलिंग क्षमता 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स (टीईयू) में 20 लाख होगी. परियोजना को दो चरणों में लागू किया जाएगा.

क्या होगा फायदा?

इस टर्मिनल को बड़े कंटेनर जहाजों को संभालने के लिए तैयार किया जाएगा. इसमें 24,346 टीईयू तक की क्षमता और 400 मीटर तक की कुल लंबाई वाले जहाज भी शामिल हैं. इससे कामराजर पोर्ट लिमिटेड की बड़े मुख्य समुद्री मार्गों पर चलने वाले जहाजों को संभालने की क्षमता मजबूत होगी और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से कनेक्टिविटी बेहतर होगी.

इस परियोजना का मकसद चेन्नई-एन्नोर औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र के साथ-साथ दक्षिण भारत के व्यापक आंतरिक क्षेत्रों से कंटेनर आधारित निर्यात-आयात (एक्जिम) माल की बढ़ती मांग को पूरा करना है. इसके प्रमुख माल उत्पादक क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट, इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन और अन्य विनिर्मित उत्पाद शामिल हैं.