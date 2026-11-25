Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भेजने से पहले मैसेज डिलीट संभव, ग्रुप में मौजूदा सदस्यों को मिलेगा.

WhatsApp Scheduled Messages Feature : कभी रात में किसी को बर्थडे विश देनी हो या किसी खास समय पर जरूरी जानकारी पहुंचानी हो, तो अब इसके लिए फोन में रिमाइंडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. WhatsApp एक ऐसा फीचर लेकर आया है, जिसकी मदद से आप पहले ही अपना मैसेज लिखकर उसके भेजे जाने का समय तय कर सकेंगे. खास बात यह है कि तय समय आने पर WhatsApp खुद ही उस मैसेज को सामने वाले तक पहुंचा देगा. इसके लिए आपको उस समय ऑनलाइन रहने की भी जरूरत नहीं होगी. तो आइए जानते हैं कि WhatsApp का नया फीचर क्या है.

WhatsApp का नया फीचर क्या है?

WhatsApp में नया Scheduled Messages फीचर आया है. Meta के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp ने 25 नवंबर को अपने आधिकारिक X अकाउंट पर एक टीजर के जरिए इस फीचर की जानकारी दी है. इस फीचर की टेस्टिंग Android और iOS के कुछ बीटा यूजर्स के साथ पहले से चल रही थी. अब इसे धीरे-धीरे यूजर्स के लिए जारी किया जा रहा है. Scheduled Messages फीचर की मदद से आप किसी भी पर्सनल चैट या ग्रुप में मैसेज भेजने का समय पहले से तय कर सकते हैं.



कैसे शेड्यूल कर पाएंगे अपना मैसेज?

इस फीचर का यूज करना काफी आसान है. इसके लिए सबसे पहले WhatsApp पर उस व्यक्ति या ग्रुप की चैट खोलनी होगी, जिसे मैसेज भेजना है. इसके बाद अपना मैसेज टाइप करें या फोटो और वीडियो अटैच करें. अब सेंड बटन को कुछ देर तक दबाकर रखना होगा. ऐसा करने पर मैसेज को शेड्यूल करने का ऑप्शन दिखाई देगा. यहां आप अपनी जरूरत के हिसाब से तारीख और समय चुन सकते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, यूजर्स कम से कम 10 मिनट और अधिकतम दो हफ्ते पहले तक मैसेज शेड्यूल कर सकेंगे. तय समय पूरा होते ही मैसेज अपने आप डिलीवर हो जाएगा.

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भेजने से पहले डिलीट भी कर सकेंगे मैसेज

अगर आपने किसी मैसेज को शेड्यूल कर दिया है और बाद में अपना प्लान बदल जाता है, तो उसे डिलीवर होने से पहले हटाया भी जा सकता है. इसके लिए चैट की इन्फॉर्मेशन स्क्रीन में एक अलग सेक्शन मिलेगा, जहां पेंडिंग शेड्यूल मैसेज दिखाई देंगे. यहां से आप उन्हें डिलीट कर सकते हैं. ऐसा करने पर सामने वाले व्यक्ति को कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा. ग्रुप चैट में इस फीचर का एक अलग नियम भी है. अगर कोई यूजर ग्रुप में मैसेज शेड्यूल करता है, तो वह सिर्फ उन्हीं सदस्यों को मिलेगा, जो मैसेज शेड्यूल करते समय उस ग्रुप का हिस्सा थे. बाद में ग्रुप से जुड़ने वाले सदस्यों को वह मैसेज नहीं मिलेगा.

टेक्स्ट से लेकर फोटो-वीडियो तक कर सकेंगे शेड्यूल

इस फीचर में सिर्फ टेक्स्ट मैसेज ही नहीं लिंक, फोटो और वीडियो भी शेड्यूल किए जा सकेंगे, हालांकि फिलहाल डॉक्यूमेंट फाइल को शेड्यूल करने का ऑप्शन नहीं मिलता है. WhatsApp ने यह भी साफ किया है कि शेड्यूल किए गए मैसेज एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित रहेंगे.

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