Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom UDF ने 104 सीटों पर बढ़त, कांग्रेस ने 62 जीतीं।

Kerala Election Result 2026: केरलम में विधानसभा चुनाव के नतीजों की तस्वीर साफ हो चुकी है. केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) सत्तारूढ वामपंथी गठबंधन LDF के खिलाफ 104 सीटों से आगे चल रही है. चुनाव आयोग ने आंकड़ों के मुताबिक, कांग्रेस पार्टी अब तक 62 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है. वहीं एक विधानसभा सीट पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं. केरलम में 10 साल की वामपंथी सत्ता को हराने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राज्य की जनता को इस निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद कहा है.

राहुल गांधी ने केरलम के लोगों का जताया आभार

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार (4 मई, 2026) को केरलम विधानसभा चुनाव 2026 में जीत दर्ज करने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर राज्य की जनता का आभार जताया है. उन्होंने कहा, ‘केरलम के मेरे भाइयों और बहनों का इस निर्णायक जनादेश के लिए हार्दिक धन्यवाद. UDF के प्रत्येक नेता और कार्यकर्ता को इस कड़ी मेहनत और सुव्यवस्थित अभियान के लिए बधाई.’

Thank you to my brothers and sisters in Keralam for a truly decisive mandate.



Congratulations to every UDF leader and worker for a hard-fought, well-run campaign.



As I said before, Keralam has the talent, Keralam has the potential and now Keralam has a UDF government with a… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 4, 2026

उन्होंने कहा, ‘जैसा कि मैंने पहले कहा था कि केरलम के पास प्रतिभा है, केरलम के पास अपार संभावनाएं हैं और अब केरलम के पास एक ऐसा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) सरकार है, जो इन दोनों को साकार करने का नजरिया रखती है. मैं जल्द ही अपने केरलम परिवार से मिलने के लिए उत्सुक हूं.’

केरलम में वामपंथी सत्ता को लगा करारा झटका

केरलम में पिछले 10 सालों से वामपंथी दलों का गठबंधन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) शासन करता आया है. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व में राज्य में 10 सालों तक लेफ्ट दलों का शासन रहा, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सीएम पिनराई विजयन की वामपंथी सरकार को करारा झटका दिया है. इस बार चुनाव में UDF मात्र 35 सीटों पर सिमट कर रह गई है और राज्य में 10 सालों के बाद सत्ता में फिर से लौटने वाली कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन यूडीएफ के कार्यकर्ता और नेता जीत का जश्न मना रहे हैं.

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