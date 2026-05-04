हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाKeralam Election Results 2026: केरलम चुनाव में कांग्रेस नीत UDF ने गाड़ा झंडा, 10 साल बाद सत्ता पर लौटने पर क्या बोले राहुल गांधी

Keralam Election Results 2026: केरलम चुनाव में कांग्रेस नीत UDF ने गाड़ा झंडा, 10 साल बाद सत्ता पर लौटने पर क्या बोले राहुल गांधी

Kerala Assembly Election Results 2026: राहुल गांधी ने कहा कि केरलम के लोगों का इस निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद. UDF के प्रत्येक नेता और कार्यकर्ता को इस कड़ी मेहनत और सुव्यवस्थित अभियान के लिए बधाई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 04 May 2026 10:22 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • UDF ने 104 सीटों पर बढ़त, कांग्रेस ने 62 जीतीं।

Kerala Election Result 2026: केरलम में विधानसभा चुनाव के नतीजों की तस्वीर साफ हो चुकी है. केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) सत्तारूढ वामपंथी गठबंधन LDF के खिलाफ 104 सीटों से आगे चल रही है. चुनाव आयोग ने आंकड़ों के मुताबिक, कांग्रेस पार्टी अब तक 62 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है. वहीं एक विधानसभा सीट पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं. केरलम में 10 साल की वामपंथी सत्ता को हराने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राज्य की जनता को इस निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद कहा है.

राहुल गांधी ने केरलम के लोगों का जताया आभार

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार (4 मई, 2026) को केरलम विधानसभा चुनाव 2026 में जीत दर्ज करने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर राज्य की जनता का आभार जताया है. उन्होंने कहा, ‘केरलम के मेरे भाइयों और बहनों का इस निर्णायक जनादेश के लिए हार्दिक धन्यवाद. UDF के प्रत्येक नेता और कार्यकर्ता को इस कड़ी मेहनत और सुव्यवस्थित अभियान के लिए बधाई.’

उन्होंने कहा, ‘जैसा कि मैंने पहले कहा था कि केरलम के पास प्रतिभा है, केरलम के पास अपार संभावनाएं हैं और अब केरलम के पास एक ऐसा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) सरकार है, जो इन दोनों को साकार करने का नजरिया रखती है. मैं जल्द ही अपने केरलम परिवार से मिलने के लिए उत्सुक हूं.’

केरलम में वामपंथी सत्ता को लगा करारा झटका

केरलम में पिछले 10 सालों से वामपंथी दलों का गठबंधन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) शासन करता आया है. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व में राज्य में 10 सालों तक लेफ्ट दलों का शासन रहा, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सीएम पिनराई विजयन की वामपंथी सरकार को करारा झटका दिया है. इस बार चुनाव में UDF मात्र 35 सीटों पर सिमट कर रह गई है और राज्य में 10 सालों के बाद सत्ता में फिर से लौटने वाली कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन यूडीएफ के कार्यकर्ता और नेता जीत का जश्न मना रहे हैं.

यह भी पढ़ेंः Tamil Nadu Election Result 2026: तमिलनाडु में CM बनने के लिए किसका हाथ थामेंगे विजय? TVK से रिश्ते में कौन बंधेगा- DMK या AIADMK

Published at : 04 May 2026 10:22 PM (IST)
Tags :
Kerala Election Results RAHUL GANDHI Kerala Election 2026 Kerala Results 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bengal Election Results 2026: बंगाल में ‘परिवर्तन’ का महापलट: BJP ने रचा इतिहास, दोहरे शतक पार कैसे सत्ता पर हुई काबिज
बंगाल में ‘परिवर्तन’ का महापलट: BJP ने रचा इतिहास, दोहरे शतक पार कैसे सत्ता पर हुई काबिज
इंडिया
Keralam Election Results 2026: केरलम चुनाव में कांग्रेस नीत UDF ने गाड़ा झंडा, 10 साल बाद सत्ता पर लौटने पर क्या बोले राहुल गांधी
केरलम चुनाव में कांग्रेस नीत UDF ने गाड़ा झंडा, 10 साल बाद सत्ता पर लौटने पर क्या बोले राहुल गांधी
इंडिया
West Bengal Election Result 2026: सत्ता तो छोड़िए, सीट तक नहीं बचा पाईं ममता बनर्जी, भवानीपुर में शुभेंदु ने दोहराया नंदीग्राम पार्ट-2
सत्ता तो छोड़िए, सीट तक नहीं बचा पाईं ममता बनर्जी, भवानीपुर में शुभेंदु ने दोहराया नंदीग्राम पार्ट-2
इंडिया
बंगाल में 15 साल की ममता सरकार का सूरज अस्त... इन 5 फैक्टर्स के चलते गंगासागर में डूबा TMC का जहाज
बंगाल में 15 साल की ममता सरकार का सूरज अस्त... इन 5 फैक्टर्स के चलते गंगासागर में डूबा TMC का जहाज
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Result: बीजेपी की आंधी में ममता गायब! | TMC BJP | Suvendu | Mamata Banerjee
West Bengal Result: PM Modi का BJP दफ्तर से भव्य विजय संबोधन!, 'आज का दिन ऐतिहासिक है' | TMC Vs BJP
West Bengal Election: Mamta Banerjee क्यों हारी ? TMC समर्थक ने बताई हार की सबसे बड़ी वजह!
West Bengal Result: TMC नेता का TV पर ड्रामा, बीच डिबेट भागे Sanjay Sarkaar? | TMC Vs BJP | Suvendu
West Bengal Result: 13वें राउंड के बाद ममता बनर्जी कितने वोटों से आगे! | BJP Vs TMC | Bhowanipore
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केरल में एलडीएफ की करारी हार, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने CM पद से दिया इस्तीफा
केरल में एलडीएफ की करारी हार, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने CM पद से दिया इस्तीफा
इंडिया
Tamil Nadu Election Result 2026: तमिलनाडु में CM बनने के लिए किसका हाथ थामेंगे विजय? TVK से रिश्ते में कौन बंधेगा- DMK या AIADMK
तमिलनाडु में CM बनने के लिए किसका हाथ थामेंगे विजय? TVK से रिश्ते में कौन बंधेगा- DMK या AIADMK
साउथ सिनेमा
बॉक्स ऑफिस की तरह EVM के भी किंग बने थलापति विजय, दिखा 50 साल पुराना नजारा, पहले ही तोड़ चुके MGR का ये रिकॉर्ड
बॉक्स ऑफिस की तरह EVM के भी किंग बने थलापति विजय, दोहरा पाएंगे MGR का इतिहास?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल में ढहा TMC का किला तो यूपी में जश्न, कैबिनेट मीटिंग CM योगी ने मंत्रियों को खिलाई मिठाई
बंगाल में ढहा TMC का किला तो यूपी में जश्न, कैबिनेट मीटिंग CM योगी ने मंत्रियों को खिलाई मिठाई
चुनाव 2026
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
आईपीएल 2026
निकोलस पूरन ने 16 गेंद में फिफ्टी ठोक रचा इतिहास, वैभव सूर्यवंशी को पीछे छोड़ा
निकोलस पूरन ने 16 गेंद में फिफ्टी ठोक रचा इतिहास, वैभव सूर्यवंशी को पीछे छोड़ा
महाराष्ट्र
'ये भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक...', 3 राज्यों में BJP की जीत पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान
'ये भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक...', 3 राज्यों में BJP की जीत पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान
ट्रेंडिंग
बंगाल में बदलती हवा! ‘झालमुड़ी vs मछली भात’ पर सियासी जश्न का संग्राम, सोशल मीडिया पर छिड़ी मजेदार बहस
बंगाल में बदलती हवा! ‘झालमुड़ी vs मछली भात’ पर सियासी जश्न का संग्राम, सोशल मीडिया पर छिड़ी मजेदार बहस
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget