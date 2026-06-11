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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSmart Prepaid Meter: 500 के रिचार्ज में कितने दिन चलता है स्मार्ट प्रीपेड मीटर? देख लें हिसाब-किताब

Smart Prepaid Meter: 500 के रिचार्ज में कितने दिन चलता है स्मार्ट प्रीपेड मीटर? देख लें हिसाब-किताब

Smart Prepaid Meter:अक्सर लोग 100 या 200 रुपये का रिचार्ज कराते हैं और कुछ ही दिनों में बैलेंस खत्म हो जाता है. ऐसे में उन्हें लगता है कि मीटर ज्यादा यूनिट दिखा रहा है या गलत तरीके से पैसे काट रहा है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 11 Jun 2026 08:59 AM (IST)
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Smart Prepaid Meter: देश के कई राज्यों में पारंपरिक बिजली मीटरों की जगह अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं. इन मीटरों की खास बात यह है कि इनमें मोबाइल रिचार्ज की तरह पहले पैसे डालने पड़ते हैं, तभी बिजली का यूज किया जा सकता है. हालांकि, स्मार्ट मीटर लगने के बाद कई यूजर्स एक बात को लेकर परेशान रहते हैं कि आखिर 100, 200, 500 या 1000 रुपये का रिचार्ज कितने दिन चलता है. 

अक्सर लोग 100 या 200 रुपये का रिचार्ज कराते हैं और कुछ ही दिनों में बैलेंस खत्म हो जाता है. ऐसे में उन्हें लगता है कि मीटर ज्यादा यूनिट दिखा रहा है या गलत तरीके से पैसे काट रहा है. जबकि असल वजह स्मार्ट मीटर की चार्जिंग सिस्टम और रोजाना कटने वाले फिक्स्ड चार्ज होते हैं. अगर आप भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि 500 के रिचार्ज में स्मार्ट प्रीपेड मीटर कितने दिन चलता है. 

स्मार्ट मीटर में रोज क्यों कटते हैं पैसे?

स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बिजली कंपनियां रोजाना कुछ तय फीस काटती हैं. इनमें फिक्स्ड चार्ज, बिजली ड्यूटी, मीटर से जुड़े अन्य शुल्क शामिल हो सकते हैं. अगर आपने एक दिन भी बिजली का इस्तेमाल नहीं किया, तब भी आपके बैलेंस से कुछ पैसे कट सकते हैं. 

100 रुपये का रिचार्ज कितने दिन चल सकता है?

अगर किसी घर में रोजाना 3 से 4 यूनिट बिजली खर्च होती है, तो 100 रुपये का रिचार्ज ज्यादा समय तक नहीं चलता है. फिक्स्ड चार्ज कटने के बाद बची राशि से सीमित यूनिट ही खरीदी जा सकती हैं. ऐसे में सामान्य उपयोग वाले घर में 100 रुपये का रिचार्ज करीब 2 से 3 दिन में खत्म हो सकता है. इसी वजह से बार- बार छोटे रिचार्ज कराने पड़ते हैं. 

200 रुपये के रिचार्ज का क्या है हिसाब- किताब?

200 रुपये का रिचार्ज 100 रुपये की तुलना में थोड़ा ज्यादा समय तक चल सकता है. अगर घर में पंखे, टीवी, फ्रिज और कुछ एलईडी बल्ब ही चल रहे हैं, तो यह रिचार्ज लगभग 5 से 7 दिन तक चल सकता है. हालांकि इसका सही टाइम बिजली की खपत पर निर्भर करता है. ज्यादा इस्तेमाल करने पर बैलेंस जल्दी खत्म हो सकता है. 

500 के रिचार्ज में स्मार्ट प्रीपेड मीटर कितने दिन चलता है?

नॉर्मल फैमिली के लिए 500 रुपये का रिचार्ज सबसे फेमस ऑप्शन माना जाता है. फिक्स्ड चार्ज और अन्य फीस कटने के बाद बची राशि से बिजली की यूनिट खरीदी जाती हैं. अगर घर में नॉर्मल यूज हो और रोजाना लगभग 3 से 4 यूनिट बिजली खर्च हो रही हो, तो 500 रुपये का रिचार्ज करीब 15 से 16 दिन तक चल सकता है. हालांकि अगर घर में एयर कंडीशनर, गीजर या अन्य भारी बिजली उपकरण इस्तेमाल होते हैं, तो यह टाइम कम हो सकता है. 

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बार- बार छोटे रिचार्ज क्यों पड़ सकते हैं महंगे?

कई यूजर्स रोजाना या हर दूसरे दिन 100- 100 रुपये का रिचार्ज कराते हैं. इससे उन्हें बार- बार बैलेंस चेक करना पड़ता है और कभी- कभी बैलेंस खत्म होने पर अचानक बिजली भी कट सकती है. इसके अलावा कुछ पेमेंट प्लेटफॉर्म अतिरिक्त सुविधा शुल्क भी लेते हैं, जिससे कुल खर्च बढ़ सकता है. इसलिए विशेषज्ञ अक्सर सलाह देते हैं कि अपनी जरूरत के हिसाब से बड़ा रिचार्ज कराएं. 

स्मार्ट मीटर का बैलेंस जल्दी खत्म होने से कैसे बचें?

  1. बिना जरूरत के बिजली उपकरण बंद रखें.
  2. एलईडी बल्ब का यूज करें.
  3. पुराने और ज्यादा बिजली खाने वाले उपकरण बदलें. 
  4. एसी का टेंपरेचर बैलेंस रखें. 
  5. समय- समय पर बिजली खपत की जांच करें. 
  6. बैलेंस कम होने पर समय रहते रिचार्ज करा लें. 

यह भी पढ़ें -  EV चार्जर खरीदने से पहले जान लें ये फर्क, Level 1, 2, 3 और 4 में कौन है सबसे बेहतर?

Published at : 11 Jun 2026 08:55 AM (IST)
Tags :
Smart Prepaid Meter Electricity Saving Smart Meter Recharge Smart Meter Rules
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