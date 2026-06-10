EV चार्जर खरीदने से पहले जान लें ये फर्क, Level 1, 2, 3 और 4 में कौन है सबसे बेहतर?

EV Charger: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है. इसके साथ ही लोगों के मन में EV चार्जिंग को लेकर कई सवाल भी पैदा हो रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि आखिर Level 1, Level 2, Level 3 और Level 4 चार्जर में क्या अंतर है और कौन सा चार्जर सबसे बेहतर माना जाता है. कई लोग नई इलेक्ट्रिक कार खरीद लेते हैं, लेकिन चार्जिंग सिस्टम की सही जानकारी नहीं होने के कारण बाद में परेशानी का सामना करते हैं.

दरअसल हर चार्जर की क्षमता, स्पीड और उपयोग अलग होता है. कुछ चार्जर घर के लिए बेहतर होते हैं तो कुछ लंबी यात्रा के दौरान फास्ट चार्जिंग के लिए बनाए जाते हैं. इसलिए EV खरीदने के साथ सही चार्जिंग विकल्प चुनना भी उतना ही जरूरी है. अगर आप भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इन चार्जर के बीच का अंतर समझना आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

Level 1 और Level 2 चार्जर किसके लिए हैं बेहतर

Level 1 चार्जर सबसे बेसिक चार्जिंग विकल्प माना जाता है. यह सामान्य घरेलू सॉकेट से काम करता है और इसकी चार्जिंग स्पीड सबसे कम होती है. छोटी बैटरी वाले वाहन या कम दूरी चलाने वाले लोगों के लिए यह विकल्प उपयोगी हो सकता है. वहीं Level 2 चार्जर आज सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है. इसे घर, ऑफिस और निजी पार्किंग में लगाया जा सकता है.

इसकी चार्जिंग स्पीड Level 1 की तुलना में काफी ज्यादा होती है. ज्यादातर EV मालिक अपने रोजाना के उपयोग के लिए Level 2 चार्जर को प्राथमिकता देते हैं. यह रातभर में वाहन को आसानी से चार्ज कर सकता है. इसके लिए अलग इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन सुविधा और समय बचत के लिहाज से यह काफी बेहतर विकल्प माना जाता है.

यह भी पढ़ें: EV और पेट्रोल दोनों का मजा, BYD ने भारत में लॉन्च की नई Plug-in Hybrid टेक्नोलॉजी

Level 3 और Level 4 चार्जर देते हैं सुपरफास्ट चार्जिंग

Level 3 चार्जर को आमतौर पर DC Fast Charger कहा जाता है. यह हाईवे, चार्जिंग स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों पर ज्यादा देखने को मिलता है. इसकी मदद से कम समय में बैटरी को काफी हद तक चार्ज किया जा सकता है. लंबी यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह बेहद उपयोगी साबित होता है. वहीं Level 4 चार्जर सबसे एडवांस और सबसे तेज चार्जिंग तकनीकों में शामिल माना जाता है. यह बहुत कम समय में बड़ी बैटरी पैक को चार्ज करने की क्षमता रखता है.

हालांकि इसकी लागत भी ज्यादा होती है और इसे मुख्य रूप से व्यावसायिक उपयोग के लिए लगाया जाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि आम घरेलू उपयोग के लिए Level 2 चार्जर सबसे संतुलित विकल्प है, जबकि लंबी दूरी और तेजी से चार्जिंग की जरूरत होने पर Level 3 और Level 4 चार्जर बेहतर साबित होते हैं. अपनी जरूरत और बजट के अनुसार सही चार्जर चुनना सबसे समझदारी भरा फैसला माना जाता है.

यह भी पढ़ें: Renault की कारों पर छप्परफाड़ ऑफर, जानें कैसे कर सकते हैं 80,000 रुपये तक की बचत?