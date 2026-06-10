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हिंदी न्यूज़ऑटोEV चार्जर खरीदने से पहले जान लें ये फर्क, Level 1, 2, 3 और 4 में कौन है सबसे बेहतर?

EV चार्जर खरीदने से पहले जान लें ये फर्क, Level 1, 2, 3 और 4 में कौन है सबसे बेहतर?

EV Charger: EV खरीदने के बाद सही चार्जर चुनना बेहद जरूरी है. जानिए Level 1, Level 2, Level 3 और Level 4 चार्जर में क्या फर्क है और कौन सा चार्जर आपकी जरूरत के हिसाब से सबसे बेहतर रहेगा.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 10 Jun 2026 11:37 AM (IST)
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EV Charger: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है. इसके साथ ही लोगों के मन में EV चार्जिंग को लेकर कई सवाल भी पैदा हो रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि आखिर Level 1, Level 2, Level 3 और Level 4 चार्जर में क्या अंतर है और कौन सा चार्जर सबसे बेहतर माना जाता है. कई लोग नई इलेक्ट्रिक कार खरीद लेते हैं, लेकिन चार्जिंग सिस्टम की सही जानकारी नहीं होने के कारण बाद में परेशानी का सामना करते हैं. 

दरअसल हर चार्जर की क्षमता, स्पीड और उपयोग अलग होता है. कुछ चार्जर घर के लिए बेहतर होते हैं तो कुछ लंबी यात्रा के दौरान फास्ट चार्जिंग के लिए बनाए जाते हैं. इसलिए EV खरीदने के साथ सही चार्जिंग विकल्प चुनना भी उतना ही जरूरी है. अगर आप भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इन चार्जर के बीच का अंतर समझना आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

Level 1 और Level 2 चार्जर किसके लिए हैं बेहतर

Level 1 चार्जर सबसे बेसिक चार्जिंग विकल्प माना जाता है. यह सामान्य घरेलू सॉकेट से काम करता है और इसकी चार्जिंग स्पीड सबसे कम होती है. छोटी बैटरी वाले वाहन या कम दूरी चलाने वाले लोगों के लिए यह विकल्प उपयोगी हो सकता है. वहीं Level 2 चार्जर आज सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है. इसे घर, ऑफिस और निजी पार्किंग में लगाया जा सकता है. 

इसकी चार्जिंग स्पीड Level 1 की तुलना में काफी ज्यादा होती है. ज्यादातर EV मालिक अपने रोजाना के उपयोग के लिए Level 2 चार्जर को प्राथमिकता देते हैं. यह रातभर में वाहन को आसानी से चार्ज कर सकता है. इसके लिए अलग इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन सुविधा और समय बचत के लिहाज से यह काफी बेहतर विकल्प माना जाता है.

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Level 3 और Level 4 चार्जर देते हैं सुपरफास्ट चार्जिंग

Level 3 चार्जर को आमतौर पर DC Fast Charger कहा जाता है. यह हाईवे, चार्जिंग स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों पर ज्यादा देखने को मिलता है. इसकी मदद से कम समय में बैटरी को काफी हद तक चार्ज किया जा सकता है. लंबी यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह बेहद उपयोगी साबित होता है. वहीं Level 4 चार्जर सबसे एडवांस और सबसे तेज चार्जिंग तकनीकों में शामिल माना जाता है. यह बहुत कम समय में बड़ी बैटरी पैक को चार्ज करने की क्षमता रखता है. 

हालांकि इसकी लागत भी ज्यादा होती है और इसे मुख्य रूप से व्यावसायिक उपयोग के लिए लगाया जाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि आम घरेलू उपयोग के लिए Level 2 चार्जर सबसे संतुलित विकल्प है, जबकि लंबी दूरी और तेजी से चार्जिंग की जरूरत होने पर Level 3 और Level 4 चार्जर बेहतर साबित होते हैं. अपनी जरूरत और बजट के अनुसार सही चार्जर चुनना सबसे समझदारी भरा फैसला माना जाता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 10 Jun 2026 11:37 AM (IST)
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Ev Charger Level 1 Charger Level 2 Charger Level 3 Charger
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