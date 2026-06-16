अब हवा से निकलेगा पीने का पानी! वैज्ञानिकों ने बनाई ऐसी जैकेट जो कर देगी कमाल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह तकनीक जल-कमी वाले क्षेत्रों और आपदाओं में उपयोगी होगी।

Smart Jacket Technology: कल्पना कीजिए कि आप ऐसी जैकेट पहनें जो आसपास की हवा से नमी खींचकर उसे पीने योग्य पानी में बदल दे. यह सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग सकता है लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे हकीकत के करीब पहुंचा दिया है. अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय के इंजीनियरों ने एक ऐसा खास जैकेट विकसित किया है जो वातावरण में मौजूद नमी को इकट्ठा करके स्वच्छ पानी में बदल सकता है.

कैसे काम करती है यह स्मार्ट जैकेट?

इस नई तकनीक वाली जैकेट में विशेष प्रकार का कपड़ा लगाया गया है जो हवा से नमी को सोख लेता है. इसके बाद यह नमी जैकेट में लगे अलग किए जा सकने वाले सिस्टम तक पहुंचाई जाती है.

जब इन मॉड्यूल्स को एक फोल्ड होने वाले कलेक्टर में रखकर गर्म किया जाता है तो उनमें जमा पानी बाहर निकल आता है. इसके बाद इस पानी को इकट्ठा करके पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

एक दिन में कितना पानी बना सकती है?

परीक्षणों के दौरान इस जैकेट ने वातावरण की नमी के अनुसार प्रतिदिन लगभग 400 से 900 मिलीलीटर तक पानी तैयार किया. यह मात्रा करीब डेढ़ से चार कप पानी के बराबर है.

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह परफॉर्मेंस मौजूदा कई तकनीकों की तुलना में काफी बेहतर है. बड़े स्तर पर इस्तेमाल किए जाने पर इसकी क्षमता पुराने सिस्टम से तीन से दस गुना तक अधिक पाई गई.

सफलता का असली राज क्या है?

शोधकर्ताओं के मुताबिक सबसे बड़ी उपलब्धि केवल ऐसा पदार्थ बनाना नहीं थी जो पानी सोख सके. उन्होंने ऐसे फाइबर तैयार किए हैं जो हवा से नमी को तेजी और प्रभावी तरीके से कपड़े तक पहुंचाते हैं इसके बाद फिर उसे स्टोरेज सिस्टम में भेजते हैं.

यही वजह है कि यह तकनीक सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है बल्कि वास्तविक परिस्थितियों में भी उपयोगी साबित हो सकती है.

सिर्फ जैकेट ही नहीं कई जगह होगा इस्तेमाल

विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में इस तकनीक का इस्तेमाल केवल कपड़ों तक सीमित नहीं रहेगा. इसे बैकपैक, टेंट, आपातकालीन स्थिति और अन्य आउटडोर मशीनों में भी शामिल किया जा सकता है.

इसका मतलब है कि आने वाले समय में यात्रा या कैंपिंग के दौरान लोग अपने सामान की मदद से ही पानी जुटा सकेंगे.

एक और डिवाइस ने बनाया नया रिकॉर्ड

इसी शोध टीम ने एक अलग वायुमंडलीय पानी स्टोरेज सिस्टम डिवाइस भी विकसित किया है जिसने सूखे और नम दोनों तरह के मौसम में शानदार प्रदर्शन किया है. न्यू मैक्सिको के रेगिस्तानी क्षेत्र और टेक्सास के नम वातावरण में किए गए परीक्षणों में इस डिवाइस ने प्रतिदिन लगभग 1.3 लीटर स्वच्छ पानी इक्कठा किया. शोधकर्ताओं के अनुसार यह अब तक की सबसे प्रभावशाली वॉटर स्टोरेज क्षमता में से एक है.

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