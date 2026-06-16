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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीYouTube पर वीडियो देखते-देखते खत्म हो जाता है डेटा? यह सीक्रेट सेटिंग कर सकती है आपकी मदद

YouTube पर वीडियो देखते-देखते खत्म हो जाता है डेटा? यह सीक्रेट सेटिंग कर सकती है आपकी मदद

YouTube ऐप में Data Saver नाम का एक ऑप्शन दिया गया है. इसका काम वीडियो की क्वालिटी को इस तरह मैनेज करना है कि कम इंटरनेट डेटा खर्च हो.

Reported By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 16 Jun 2026 07:02 AM (IST)
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  • ऑटोप्ले बंद कर, Wi-Fi पर डाउनलोड कर डेटा बचाएं।

YouTube Tips: आज के समय में YouTube मनोरंजन, शिक्षा और जानकारी का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है. लाखों लोग हर दिन घंटों तक वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट और म्यूजिक कंटेंट देखते हैं. लेकिन कई बार पता ही नहीं चलता कि वीडियो देखते-देखते मोबाइल डेटा कब खत्म हो गया. खासकर सीमित डेटा वाले प्रीपेड प्लान इस्तेमाल करने वालों के लिए यह बड़ी परेशानी बन सकती है.

हालांकि, YouTube में एक ऐसा फीचर मौजूद है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. यह फीचर वीडियो देखने का अनुभव ज्यादा प्रभावित किए बिना डेटा की खपत कम करने में मदद कर सकता है.

क्या है YouTube का Data Saver फीचर?

YouTube ऐप में Data Saver नाम का एक ऑप्शन दिया गया है. इसका काम वीडियो की क्वालिटी को इस तरह मैनेज करना है कि कम इंटरनेट डेटा खर्च हो. जब यह फीचर एक्टिव होता है तो वीडियो अपेक्षाकृत कम रिजॉल्यूशन में चलते हैं जिससे डेटा की बचत होती है.

छोटी स्क्रीन वाले स्मार्टफोन पर अक्सर वीडियो क्वालिटी में यह बदलाव बहुत ज्यादा महसूस भी नहीं होता लेकिन डेटा की खपत में अच्छा-खासा अंतर देखने को मिल सकता है.

ऐसे करें Data Saver ऑन

यदि आप अपने मोबाइल डेटा की बचत करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें.

  • अपने स्मार्टफोन में YouTube ऐप खोलें.
  • ऊपर दाईं ओर दिखाई देने वाली प्रोफाइल फोटो पर टैप करें.
  • Settings में जाएं.
  • Data Saving विकल्प चुनें.
  • Data Saver को ऑन कर दें.

इसके बाद YouTube वीडियो स्ट्रीमिंग के दौरान कम डेटा का उपयोग करने की कोशिश करेगा.

क्यों जरूरी है यह फीचर?

अक्सर YouTube इंटरनेट स्पीड के आधार पर वीडियो की क्वालिटी खुद बढ़ा देता है. तेज नेटवर्क मिलने पर वीडियो 720p या 1080p में चलने लगते हैं. इससे तस्वीर साफ दिखती है, लेकिन डेटा की खपत भी कई गुना बढ़ जाती है.

यदि आप रोजाना शॉर्ट्स देखते हैं म्यूजिक वीडियो स्ट्रीम करते हैं या लंबे पॉडकास्ट सुनते हैं तो यह अतिरिक्त डेटा खर्च धीरे-धीरे आपके पूरे दैनिक कोटा को खत्म कर सकता है. Data Saver फीचर इसी समस्या को कम करने में मदद करता है.

डेटा बचाने के लिए अपनाएं ये अतिरिक्त उपाय

केवल Data Saver पर निर्भर रहने के बजाय कुछ और आसान उपाय भी अपनाए जा सकते हैं.

Autoplay बंद करें

Autoplay चालू होने पर एक वीडियो खत्म होते ही दूसरा वीडियो अपने आप चलने लगता है. कई बार यूजर ध्यान नहीं देता लेकिन डेटा लगातार खर्च होता रहता है.

Wi-Fi पर वीडियो डाउनलोड करें

यदि आप यात्रा करते हैं या रोजाना वीडियो देखते हैं तो Wi-Fi से जुड़े रहने के दौरान वीडियो डाउनलोड कर लें. बाद में उन्हें बिना इंटरनेट के भी देखा जा सकता है.

वीडियो क्वालिटी मैन्युअली चुनें

कुछ यूजर्स का मानना है कि Data Saver हमेशा पर्याप्त रूप से क्वालिटी कम नहीं करता. ऐसे में आप वीडियो सेटिंग्स में जाकर 360p या 480p जैसी क्वालिटी चुन सकते हैं. इससे डेटा पर और बेहतर नियंत्रण मिलता है.

छोटा बदलाव, बड़ा फायदा

मोबाइल डेटा की बढ़ती लागत के बीच छोटी-छोटी सेटिंग्स भी बड़ा अंतर पैदा कर सकती हैं. YouTube का Data Saver फीचर ऐसा ही एक विकल्प है जो बिना किसी अतिरिक्त ऐप के डेटा बचाने में मदद कर सकता है. अगर आप अक्सर डेटा खत्म हो गया जैसी नोटिफिकेशन देखते हैं तो यह सेटिंग आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है.

यह भी पढ़ें: ₹35,000 से कम कीमत में आते हैं ये बेस्ट कैमरा फोन! मिलेगी DSLR जैसी फोटो, चेक करें लिस्ट

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 16 Jun 2026 07:02 AM (IST)
Tags :
YOUTUBE TECH NEWS HINDI
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