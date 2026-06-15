AI बन सकता है आपका सबसे बड़ा डिजिटल खतरा! हर इंटरनेट यूजर को जाननी चाहिए ये सच्चाई

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom AI तकनीक का विकास तेज़, पर डेटा की ज़रूरतें बढ़ीं।

AI को सीखने हेतु व्यापक डेटा की भारी आवश्यकता है।

सार्वजनिक डेटा अपर्याप्त, निजता एवं सहमति पर उठे सवाल।

सरकारों को डेटा संग्रह में पारदर्शिता और निगरानी बढ़ानी होगी।

Internet Users: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में पिछले कुछ दिन बेहद हलचल भरे रहे हैं. कहीं बड़ी टेक कंपनियां कानूनी चुनौतियों का सामना कर रही हैं तो कहीं अत्याधुनिक AI मॉडल्स को लेकर विवाद खड़े हो रहे हैं. इस बीच एक बात साफ है कि AI तकनीक के विकास की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी है. Google, Microsoft, Meta और Anthropic जैसी दिग्गज कंपनियां लगातार नए और अधिक शक्तिशाली AI सिस्टम तैयार करने में जुटी हैं. लेकिन इस तेज दौड़ के पीछे एक ऐसी चिंता छिपी है जो दुनिया के हर इंटरनेट यूजर को प्रभावित कर सकती है और वह है डेटा की बढ़ती भूख.

AI को आखिर इतना डेटा क्यों चाहिए?

AI मॉडल्स इंसानों की तरह सोचने और जवाब देने की क्षमता खुद से विकसित नहीं करते. उन्हें सीखने के लिए भारी मात्रा में डेटा की जरूरत होती है. यह डेटा टेक्स्ट, तस्वीरें, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग और यहां तक कि लोगों की ऑनलाइन गतिविधियों से भी जुटाया जाता है.

जितनी ज्यादा जानकारी AI को मिलती है वह उतना ही बेहतर तरीके से पैटर्न समझ पाता है और अपने जवाबों को अधिक सटीक बना सकता है. यही वजह है कि AI कंपनियां लगातार नए डेटा स्रोतों की तलाश में रहती हैं ताकि उनके मॉडल पहले से ज्यादा सक्षम बन सकें.

इंटरनेट का डेटा अब पर्याप्त नहीं रहा

AI के शुरुआती दौर में कंपनियां मुख्य रूप से इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सामग्री का इस्तेमाल करती थीं. वेबसाइटों, ब्लॉग्स, लेखों और अन्य खुले स्रोतों से प्राप्त जानकारी AI प्रशिक्षण का प्रमुख आधार थी.

लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है. AI मॉडल्स पहले से कहीं बड़े और अधिक जटिल हो गए हैं. ऐसे में सार्वजनिक डेटा की उपलब्धता सीमित पड़ने लगी है. इसी कारण टेक कंपनियां अब उच्च गुणवत्ता वाले कंटेंट तक पहुंच पाने के लिए प्रकाशकों, मीडिया संस्थानों और कंटेंट क्रिएटर्स के साथ लाइसेंसिंग समझौते कर रही हैं.

निजता और सहमति पर बढ़ते सवाल

डेटा हासिल करने की इस होड़ में सबसे बड़ा सवाल यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर उठ रहा है. कई बार लोगों को यह तक स्पष्ट रूप से नहीं बताया जाता कि उनकी जानकारी किस तरह इस्तेमाल की जा रही है. कुछ मामलों में डेटा संग्रह से बाहर रहने का विकल्प भी ढूंढना आसान नहीं होता.

विशेषज्ञों का मानना है कि AI को बेहतर बनाने के लिए डेटा जरूरी है लेकिन इसके साथ पारदर्शिता और उपयोगकर्ता की सहमति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. यदि लोगों को यह पता ही न हो कि उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है तो यह गंभीर चिंता का विषय बन सकता है.

बेहतर AI की कीमत क्या बहुत ज्यादा है?

यह सच है कि अधिक डेटा मिलने से AI टूल्स अधिक स्मार्ट और उपयोगी बनते हैं. इससे यूजर्स को बेहतर सर्च, अधिक सटीक सुझाव और एडवांस डिजिटल सेवाएं मिल सकती हैं.

लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है. इंटरनेट पर मौजूद आपकी तस्वीरें, पोस्ट, टिप्पणियां, पसंद-नापसंद और अन्य डिजिटल जानकारी AI प्रशिक्षण का हिस्सा बन सकती हैं. यानी बेहतर तकनीक पाने की कीमत कहीं न कहीं व्यक्तिगत डेटा के रूप में चुकाई जा रही है.

सरकारों की भूमिका क्यों जरूरी हो गई है?

AI उद्योग की डेटा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं और फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है कि यह मांग भविष्य में कम होगी. ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारों और नियामक संस्थाओं को ज्यादा एक्टिव भूमिका निभानी चाहिए.

जरूरी है कि डेटा संग्रह के प्रोसेस पारदर्शी हो यूजर्स को स्पष्ट ऑप्शन दिए जाएं और कंपनियों पर उचित निगरानी रखी जाए. यदि समय रहते प्रभावी नियम नहीं बनाए गए तो आने वाले वर्षों में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा एक और बड़ी चुनौती बन सकती है.

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