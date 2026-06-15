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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI बन सकता है आपका सबसे बड़ा डिजिटल खतरा! हर इंटरनेट यूजर को जाननी चाहिए ये सच्चाई

AI बन सकता है आपका सबसे बड़ा डिजिटल खतरा! हर इंटरनेट यूजर को जाननी चाहिए ये सच्चाई

Internet Users: AI मॉडल्स इंसानों की तरह सोचने और जवाब देने की क्षमता खुद से विकसित नहीं करते. उन्हें सीखने के लिए भारी मात्रा में डेटा की जरूरत होती है.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 15 Jun 2026 05:22 PM (IST)
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  • AI तकनीक का विकास तेज़, पर डेटा की ज़रूरतें बढ़ीं।
  • AI को सीखने हेतु व्यापक डेटा की भारी आवश्यकता है।
  • सार्वजनिक डेटा अपर्याप्त, निजता एवं सहमति पर उठे सवाल।
  • सरकारों को डेटा संग्रह में पारदर्शिता और निगरानी बढ़ानी होगी।

Internet Users: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में पिछले कुछ दिन बेहद हलचल भरे रहे हैं. कहीं बड़ी टेक कंपनियां कानूनी चुनौतियों का सामना कर रही हैं तो कहीं अत्याधुनिक AI मॉडल्स को लेकर विवाद खड़े हो रहे हैं. इस बीच एक बात साफ है कि AI तकनीक के विकास की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी है. Google, Microsoft, Meta और Anthropic जैसी दिग्गज कंपनियां लगातार नए और अधिक शक्तिशाली AI सिस्टम तैयार करने में जुटी हैं. लेकिन इस तेज दौड़ के पीछे एक ऐसी चिंता छिपी है जो दुनिया के हर इंटरनेट यूजर को प्रभावित कर सकती है और वह है डेटा की बढ़ती भूख.

AI को आखिर इतना डेटा क्यों चाहिए?

AI मॉडल्स इंसानों की तरह सोचने और जवाब देने की क्षमता खुद से विकसित नहीं करते. उन्हें सीखने के लिए भारी मात्रा में डेटा की जरूरत होती है. यह डेटा टेक्स्ट, तस्वीरें, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग और यहां तक कि लोगों की ऑनलाइन गतिविधियों से भी जुटाया जाता है.

जितनी ज्यादा जानकारी AI को मिलती है वह उतना ही बेहतर तरीके से पैटर्न समझ पाता है और अपने जवाबों को अधिक सटीक बना सकता है. यही वजह है कि AI कंपनियां लगातार नए डेटा स्रोतों की तलाश में रहती हैं ताकि उनके मॉडल पहले से ज्यादा सक्षम बन सकें.

इंटरनेट का डेटा अब पर्याप्त नहीं रहा

AI के शुरुआती दौर में कंपनियां मुख्य रूप से इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सामग्री का इस्तेमाल करती थीं. वेबसाइटों, ब्लॉग्स, लेखों और अन्य खुले स्रोतों से प्राप्त जानकारी AI प्रशिक्षण का प्रमुख आधार थी.

लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है. AI मॉडल्स पहले से कहीं बड़े और अधिक जटिल हो गए हैं. ऐसे में सार्वजनिक डेटा की उपलब्धता सीमित पड़ने लगी है. इसी कारण टेक कंपनियां अब उच्च गुणवत्ता वाले कंटेंट तक पहुंच पाने के लिए प्रकाशकों, मीडिया संस्थानों और कंटेंट क्रिएटर्स के साथ लाइसेंसिंग समझौते कर रही हैं.

निजता और सहमति पर बढ़ते सवाल

डेटा हासिल करने की इस होड़ में सबसे बड़ा सवाल यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर उठ रहा है. कई बार लोगों को यह तक स्पष्ट रूप से नहीं बताया जाता कि उनकी जानकारी किस तरह इस्तेमाल की जा रही है. कुछ मामलों में डेटा संग्रह से बाहर रहने का विकल्प भी ढूंढना आसान नहीं होता.

विशेषज्ञों का मानना है कि AI को बेहतर बनाने के लिए डेटा जरूरी है लेकिन इसके साथ पारदर्शिता और उपयोगकर्ता की सहमति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. यदि लोगों को यह पता ही न हो कि उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है तो यह गंभीर चिंता का विषय बन सकता है.

बेहतर AI की कीमत क्या बहुत ज्यादा है?

यह सच है कि अधिक डेटा मिलने से AI टूल्स अधिक स्मार्ट और उपयोगी बनते हैं. इससे यूजर्स को बेहतर सर्च, अधिक सटीक सुझाव और एडवांस डिजिटल सेवाएं मिल सकती हैं.

लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है. इंटरनेट पर मौजूद आपकी तस्वीरें, पोस्ट, टिप्पणियां, पसंद-नापसंद और अन्य डिजिटल जानकारी AI प्रशिक्षण का हिस्सा बन सकती हैं. यानी बेहतर तकनीक पाने की कीमत कहीं न कहीं व्यक्तिगत डेटा के रूप में चुकाई जा रही है.

सरकारों की भूमिका क्यों जरूरी हो गई है?

AI उद्योग की डेटा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं और फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है कि यह मांग भविष्य में कम होगी. ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारों और नियामक संस्थाओं को ज्यादा एक्टिव भूमिका निभानी चाहिए.

जरूरी है कि डेटा संग्रह के प्रोसेस पारदर्शी हो यूजर्स को स्पष्ट ऑप्शन दिए जाएं और कंपनियों पर उचित निगरानी रखी जाए. यदि समय रहते प्रभावी नियम नहीं बनाए गए तो आने वाले वर्षों में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा एक और बड़ी चुनौती बन सकती है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 15 Jun 2026 05:22 PM (IST)
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