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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI Smart Glasses पहने तो लगेगा जुर्माना, यहां लागू होने वाला है बहुत कड़ा कानून

AI Smart Glasses पहने तो लगेगा जुर्माना, यहां लागू होने वाला है बहुत कड़ा कानून

Smart Glasses Rules: अमेरिका के इलिनॉयस प्रांत में ड्राइवरों के लिए एआई स्मार्टग्लासेस पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी हो रही है. प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर हजारों रुपये का जुर्माना लगेगा.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 23 Jun 2026 10:19 AM (IST)
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  • ड्राइविंग में ध्यान भटकने और हादसों की आशंका मुख्य कारण।

Smart Glasses Rules: स्मार्टफोन के बाद अब स्मार्टग्लासेस को कंज्यूमर टेक्नोलॉजी में अगली बड़ी चीज माना जा रहा है. यही कारण है कि गूगल से लेकर सैमसंग और ऐप्पल जैसी बड़ी कंपनियां इन दिनों स्मार्टग्लासेस पर काम कर रही हैं. अब स्मार्टग्लासेस न सिर्फ और स्मार्ट हो रहे हैं बल्कि इनमें एआई को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिससे इनकी यूटिलिटी कई गुना तक बढ़ गई है. हर कोई इस डेवलपमेंट को उम्मीद की नजर से देख रहा है, लेकिन एक जगह इन पर बैन की भी तैयारी हो रही है. अमेरिका के इलिनॉयस (Illinois) प्रांत में ड्राइवरों के एआई स्मार्टग्लासेस को बैन करने का कानून लाया जा सकता है.

बिल को हरी झंडी मिलने का इंतजार

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इलिनॉयस में ड्राइवरों के लिए एआई पावर्ड स्मार्टग्लासेस बैन करने का बिल पास हो गया है. अब इसे अगर गवर्नर से मंजूरी मिलती है तो यह बिल कानून की शक्ल ले लेगा. ऐसा होने पर इलिनॉयस ड्राइवरों के लिए स्मार्ट चश्मों पर पाबंदी लगाने वाला अमेरिका का पहला प्रांत बन जाएगा. इस कानून के दायरे में डिस्प्ले और एआई फीचर्स समेत हर प्रकार के स्मार्ट चश्मों को शामिल किया गया है. इसका मतलब है कि यहां ड्राइवर किसी भी तरह के स्मार्ट चश्मे पहनकर वाहन नहीं चला पाएंगे. कानून के उल्लंघन पर 7,000-15,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. अगर चश्मे के कारण एक्सीडेंट में किसी को चोट आती है या मौत होती है तो आरोपी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है.

क्यों लगाई जा रही है पाबंदी?

वीयरेबल टेक्नोलॉजी को लेकर लगातार चिंताएं जताई जा रही हैं. कई जगहों पर कोर्ट रूम, एग्जामिनेशन सेंटर और दूसरे पब्लिक प्लेसेस पर स्मार्टग्लासेस पहले से ही बैन है. ड्राइवरों के इस गैजेट को यूज करने पर चिंता और भी बढ़ जाती है. जानकारों का मानना है कि वाहन चलाते समय ड्राइवर की नजर के सामने डिजिटल इंफोर्मेशन दिखाने से ध्यान भटक सकता है और इससे सड़क हादसों में इजाफा होने की आशंका है. दरअसल, डिस्प्ले वाले स्मार्टग्लासेसस यूजर के फील्ड ऑफ विजन यानी उसकी नजर के सामने इंफोर्मेशन दिखाते हैं. यह इंफोर्मेशन नेविगेशन से लेकर किसी सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन तक कुछ भी हो सकती है. अगर अचानक ऐसी कोई चीज ड्राइवर की आंखों के सामने आती है तो उसका ध्यान भटकना स्वाभाविक है. इन चिंताओं को देखते हुए इलिनॉयस में नया कानून लाया जा रहा है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 23 Jun 2026 10:19 AM (IST)
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