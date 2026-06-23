AI Smart Glasses पहने तो लगेगा जुर्माना, यहां लागू होने वाला है बहुत कड़ा कानून

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ड्राइविंग में ध्यान भटकने और हादसों की आशंका मुख्य कारण।

Smart Glasses Rules: स्मार्टफोन के बाद अब स्मार्टग्लासेस को कंज्यूमर टेक्नोलॉजी में अगली बड़ी चीज माना जा रहा है. यही कारण है कि गूगल से लेकर सैमसंग और ऐप्पल जैसी बड़ी कंपनियां इन दिनों स्मार्टग्लासेस पर काम कर रही हैं. अब स्मार्टग्लासेस न सिर्फ और स्मार्ट हो रहे हैं बल्कि इनमें एआई को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिससे इनकी यूटिलिटी कई गुना तक बढ़ गई है. हर कोई इस डेवलपमेंट को उम्मीद की नजर से देख रहा है, लेकिन एक जगह इन पर बैन की भी तैयारी हो रही है. अमेरिका के इलिनॉयस (Illinois) प्रांत में ड्राइवरों के एआई स्मार्टग्लासेस को बैन करने का कानून लाया जा सकता है.

बिल को हरी झंडी मिलने का इंतजार

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इलिनॉयस में ड्राइवरों के लिए एआई पावर्ड स्मार्टग्लासेस बैन करने का बिल पास हो गया है. अब इसे अगर गवर्नर से मंजूरी मिलती है तो यह बिल कानून की शक्ल ले लेगा. ऐसा होने पर इलिनॉयस ड्राइवरों के लिए स्मार्ट चश्मों पर पाबंदी लगाने वाला अमेरिका का पहला प्रांत बन जाएगा. इस कानून के दायरे में डिस्प्ले और एआई फीचर्स समेत हर प्रकार के स्मार्ट चश्मों को शामिल किया गया है. इसका मतलब है कि यहां ड्राइवर किसी भी तरह के स्मार्ट चश्मे पहनकर वाहन नहीं चला पाएंगे. कानून के उल्लंघन पर 7,000-15,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. अगर चश्मे के कारण एक्सीडेंट में किसी को चोट आती है या मौत होती है तो आरोपी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है.

क्यों लगाई जा रही है पाबंदी?

वीयरेबल टेक्नोलॉजी को लेकर लगातार चिंताएं जताई जा रही हैं. कई जगहों पर कोर्ट रूम, एग्जामिनेशन सेंटर और दूसरे पब्लिक प्लेसेस पर स्मार्टग्लासेस पहले से ही बैन है. ड्राइवरों के इस गैजेट को यूज करने पर चिंता और भी बढ़ जाती है. जानकारों का मानना है कि वाहन चलाते समय ड्राइवर की नजर के सामने डिजिटल इंफोर्मेशन दिखाने से ध्यान भटक सकता है और इससे सड़क हादसों में इजाफा होने की आशंका है. दरअसल, डिस्प्ले वाले स्मार्टग्लासेसस यूजर के फील्ड ऑफ विजन यानी उसकी नजर के सामने इंफोर्मेशन दिखाते हैं. यह इंफोर्मेशन नेविगेशन से लेकर किसी सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन तक कुछ भी हो सकती है. अगर अचानक ऐसी कोई चीज ड्राइवर की आंखों के सामने आती है तो उसका ध्यान भटकना स्वाभाविक है. इन चिंताओं को देखते हुए इलिनॉयस में नया कानून लाया जा रहा है.

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