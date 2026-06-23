ब्रिटेन के PM कीर स्टार्मर के इस्तीफे पर आया ट्रंप का रिएक्शन, कहा- 'पवनचक्कियों के चक्कर में...'

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. स्टार्मर के इस्तीफे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि एनर्जी, इमिग्रेशन और अमेरिका के साथ संबंधों को संभालने के तरीके को लेकर स्टार्मर ने वास्तव में खुद को नुकसान पहुंचाया है.

ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा, 'मुझे लगता है कि वह एक बहुत अच्छे इंसान हैं.' अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्टार्मर पर ब्रिटेन की एनर्जी पॉलिसी और उत्तरी सागर से तेल निकालने और हर जगह पवनचक्कियों की अनुमति देकर खुद को नुकसान पहुंचाया.

ट्रंप ने स्टार्मर पर कसा तंज

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'ब्रिटेन अपनी अधिकांश ऊर्जा खरीदता है. जानते हैं कहां से? नॉर्वे से. जानते हैं उन्हें तेल कहां से मिलता है? उत्तरी सागर से.' ब्रिटेन के पास उत्तरी सागर का कहीं बेहतर हिस्सा है, लेकिन वे पर्यावरणीय कारणों से इसे छोड़ना नहीं चाहते.'

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ट्रंप ने कहा कि ब्रिटिश नेता एक तरह से मेरे दोस्त थे, लेकिन उन्होंने नाटो और ईरान युद्ध के मुद्दे पर अमेरिका का पर्याप्त समर्थन नहीं किया था. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर स्टार्मर के इस्तीफे की भविष्यवाणी की थी.

ट्रंप और स्टार्मर के बीच किस मुद्दे पर हुआ तनाव?

साइप्रस में ब्रिटिश सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईरान पर हमले करने के लिए करने के मुद्दे ट्रंप और स्टार्मर के बीच मतभेद पैदा हो गया था, जिसमें अमेरिकी नेता ने इस बात पर निराशा व्यक्त की थी कि साइप्रस में आरएएफ अक्रोटिरी का इस्तेमाल ईरानी ठिकानों पर बमबारी करने के अमेरिकी अपील को मंजूरी देने में ब्रिटेन ने बहुत अधिक समय लिया.

ट्रंप ने कहा, 'उन्होंने कहा कि हम द्वीप पर उतरने की अनुमति नहीं दे सकते. ऐसा पहली बार हुआ था.' उन्होंने आगे कहा कि स्टार्मर आखिरकार मान गए, लेकिन यह एक गलत कदम था, जिससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ.

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एंडी बर्नहैम बन सकते हैं ब्रिटेन के नए पीएम

स्टार्मर ने सोमवार को घोषणा की कि वह लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन पार्टी के सांसदों के महीनों के दबाव और स्थानीय और क्षेत्रीय चुनावों के खराब परिणामों के बाद घरेलू सत्ता के पतन के बाद एक व्यवस्थित संक्रमण काल ​​के दौरान प्रधानमंत्री बने रहेंगे. अनुभवी लेबर पार्टी के राजनेता और ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर एंडी बर्नहैम के संसद में लौटने के बाद प्रधानमंत्री बनने की व्यापक रूप से उम्मीद की जा रही है, जिससे वे संभावित रूप से एक दशक में ब्रिटेन के सातवें प्रधानमंत्री बन सकते हैं.