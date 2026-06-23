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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइंटरनेट पर इंसानों से ज्यादा हो गए बॉट, अब नया कैप्चा सिस्टम लेकर आई गूगल

इंटरनेट पर इंसानों से ज्यादा हो गए बॉट, अब नया कैप्चा सिस्टम लेकर आई गूगल

Google reCAPTCHA System: इंटरनेट पर इंसानों से ज्यादा एआई बॉट्स का ट्रैफिक हो गया है. इसे देखते हुए गूगल नया reCAPTCHA System ला रही है, जिसमें यूजर की हैंड मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 23 Jun 2026 09:53 AM (IST)
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  • गूगल ने नया reCAPTCHA सिस्टम पेश किया, हाथ हिलाकर पहचान।
  • एआई बॉट्स आसानी से पुराने CAPTCHA सिस्टम को बाइपास करते हैं।
  • सिस्टम हाथ की मूवमेंट रिकॉर्ड कर उपयोगकर्ता को इंसान मानता है।
  • यह वैकल्पिक है, प्राइवेसी सुनिश्चित, वीडियो बाद में हटेगा।

Google reCAPTCHA System: इंटरनेट पर इंसानों से ज्यादा बॉट्स हो गए हैं. एआई आने के बाद बॉट्स की संख्या तेजी से बढ़ी है और 27 अप्रैल को पहली बार इंटरनेट पर इंसानों से ज्यादा एआई बॉट्स का ट्रैफिक था. इसे देखते हुए गूगल ने नया  reCAPTCHA System रोल आउट करना शुरू किया है. इसमें इंसानों को खुद को वेरिफाई करने के लिए कैमरा की तरफ अपना हाथ हिलाना होगा. इससे गूगल को यह पता चल जाएगा कि एक्सेस की रिक्वेस्ट कर रहा यूजर एआई बॉट न होकर इंसान है. आइए जानते हैं कि यह नया सिस्टम कैसे काम करेगा.

बॉट्स से पार पाने की कोशिश

कई बार बॉट्स गूगल के सुरक्षा उपायों को बाइपास कर जाते हैं. इसे रोकने के लिए गूगल यह नया तरीका लेकर आई है, जिसमें यूजर को डिवाइस कैमरा की तरफ हाथ हिलाकर खुद को वेरिफाई करना होगा. अगर इसके काम करने के तरीके की बात करें तो जैसे ही आपका सिस्टम स्टार्ट होगा, ब्राउजर कैमरा को एक्सेस करने की परमिशन मांगेगा. इसके बाद यह आपके हाथ की मूवमेंट को रिकॉर्ड कर गूगल को भेजेगा. इस वीडियो से सिस्टम यह कंफर्म कर पाएगा कि यूजर असली इंसान है. 

नए सिस्टम में प्राइवेसी का भी खास ध्यान

गूगल ने कहा है कि यह फीचर ऑप्शनल है. यानी यह इमेज और ऑडियो चैलेंज को रिप्लेस नहीं करेगा. जो यूजर अपने हैंड मूवमेंट को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, वे पहले की तरह इमेज या ऑडियो चैलेंज को कंप्लीट कर खुद को वेरिफाई कर पाएंगे. जो यूजर इस नए सिस्टम को यूज करना चाहते हैं, गूगल का दावा है कि उनकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया है. गूगल ने कहा है कि हैंड मूवमेंट के वीडियो को यूजर की आइडेंटिटी के साथ लिंक नहीं किया जाएगा और न ही इस वीडियो में ऑडियो रिकॉर्ड होगा. साथ ही वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा.

गूगल क्यों ला रही है नया सिस्टम?

नया reCAPTCHA सिस्टम लाने के पीछे गूगल का तर्क है कि एआई पावर्ड बॉट्स ट्रेडिशनल CAPTCHA सिस्टम को आसानी से क्रैक कर लेते हैं. ट्रेडिशनल सिस्टम में इंसानों को खुद को वेरिफाई करने के लिए ट्रैफिक लाइट या स्कूल बस आदि को आइडेंटिफाई करना होता है. एआई बॉट्स इस चैलेंज को पलक झपकते ही पूरा कर लेते हैं. ऐसे में इस सिस्टम को बाइपास कर क्रिएट होने वाले फेक अकाउंट और ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए गूगल यह नया सिस्टम लेकर आ रही है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 23 Jun 2026 09:52 AM (IST)
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