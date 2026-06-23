Chrome को टक्कर देते हैं ये 4 Web Browser Apps, बदल देंगे इंटरनेट इस्तेमाल करने का आपका तरीका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Google Chrome सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, जो Google इकोसिस्टम से जुड़ा है।

Web Browser Apps: स्मार्टफोन की दुनिया में इंटरनेट ब्राउजिंग हमेशा से सबसे जरूरी फीचर्स में से एक रहा है. शुरुआती स्मार्टफोन्स में इंटरनेट चलाना एक बड़ी बात माना जाता था लेकिन आज के एडवांस Android फोन दमदार प्रोसेसर, बड़े डिस्प्ले और मल्टीटास्किंग फीचर्स के साथ वेब ब्राउजिंग को पहले से कहीं बेहतर बन चुके हैं.

ज्यादातर Android स्मार्टफोन्स में पहले से कोई न कोई ब्राउजर इंस्टॉल मिलता है. उदाहरण के लिए Samsung डिवाइस में Samsung Internet Browser और ज्यादातर अन्य फोन्स में Google Chrome डिफॉल्ट ब्राउजर के रूप में मौजूद रहता है. हालांकि, अगर आप बेहतर स्पीड, ज्यादा प्राइवेसी या एक्सट्रा फीचर्स चाहते हैं तो Google Play Store पर कई शानदार ऑप्शन उपलब्ध हैं. आइए जानते हैं Android के लिए 5 ऐसे वेब ब्राउजर ऐप्स के बारे में जो आपके इंटरनेट इस्तेमाल को और बेहतर बना सकते हैं.

Kiwi Browser

अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल पर भी Chrome की तरह एक्सटेंशन इस्तेमाल कर सकें तो Kiwi Browser आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है. यह Chromium बेस्ड ब्राउजर है और Chrome Web Store के ज्यादातर एक्सटेंशन्स को सपोर्ट करता है. इसकी वजह से आप Ad Blocker, Password Manager और अन्य काम के टूल्स आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं.

Opera Browser

Opera उन लोगों के लिए बनाया गया है जो ब्राउजर में ज्यादा फीचर्स चाहते हैं. इसमें कस्टमाइजेशन से लेकर VPN और AI असिस्टेंट तक कई सुविधाएं मिलती हैं. बता दें कि इस ब्राउजर में यूजर्स को बिल्ट-इन VPN, इनबिल्ट Ad Blocker, Data Saver Mode, कस्टम होम स्क्रीन, न्यूज एग्रीगेटर और लाइव स्पोर्ट्स स्कोर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं.

Opera का AI असिस्टेंट Aria यूजर्स को तेजी से जानकारी सर्च करने और समझने में मदद करता है. यही वजह है कि यह एडवांस फीचर्स पसंद करने वाले यूजर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन गया है.

DuckDuckGo

अगर आपकी सबसे बड़ी चिंता ऑनलाइन प्राइवेसी है तो DuckDuckGo आपके लिए सबसे बेहतरीन ब्राउजर हो सकता है. यह ब्राउजर वेबसाइट्स द्वारा आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करने की कोशिशों को रोकने पर विशेष ध्यान देता है. इसका इंटरफेस काफी सरल और इस्तेमाल करने में आसान है.

Firefox

Firefox लंबे समय से कंप्यूटर यूजर्स के बीच फेमश रहा है और इसका Android एडिशन भी कई बेहतरीन फीचर्स के साथ आता है. अगर आप पहले से अपने PC पर Firefox इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल पर भी आपके बुकमार्क, पासवर्ड और टैब आसानी से सिंक हो जाते हैं.

Google Chrome

Google Chrome दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मोबाइल ब्राउजर है. अरबों डाउनलोड्स के साथ यह लगभग हर Android फोन में पहले से इंस्टॉल मिलता है.

Chrome की सबसे बड़ी ताकत इसका Google इकोसिस्टम के साथ गहरा इंटीग्रेशन है. अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर भी Chrome इस्तेमाल करते हैं तो आपके पासवर्ड, बुकमार्क, हिस्ट्री और अन्य डेटा आसानी से सिंक हो जाते हैं.

यह भी पढ़ें: भारत में TikTok बैन का असर! युवाओं की जिंदगी में आया ऐसा बदलाव जिसकी किसी को नहीं थी उम्मीद