iOS 27 में Siri AI की एंट्री! iPhone हुआ पहले से ज्यादा स्मार्ट, जानें नए फीचर्स

Apple ने iPhone यूजर्स के लिए iOS 27 अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है. भारत में भी योग्य iPhone मॉडल्स को ये अपडेट मिलना शुरू हो गया है. इस बार कंपनी ने सिर्फ इंटरफेस में बदलाव नहीं किए हैं बल्कि Apple Intelligence को पहले से ज्यादा ताकतवर बनाते हुए नई Siri AI को भी पेश किया है. इसके अलावा Photos, Safari, Mail, Camera और Shortcuts जैसे ऐप्स में भी AI बेस्ड कई बदलाव किए गए हैं.

अभी बीटा में है Siri AI

हालांकि नई Siri AI को लेकर Apple ने बड़ा बदलाव किया है लेकिन ये फीचर फिलहाल बीटा के तौर पर उपलब्ध है. शुरुआत में ये अंग्रेजी भाषा में रोलआउट हो रही है. Apple ने बताया है कि आने वाले समय में फ्रेंच, जापानी, कोरियाई, पुर्तगाली और स्पेनिश जैसी दूसरी भाषाओं के लिए भी सपोर्ट बढ़ाया जाएगा.

Siri AI अब पहले से ज्यादा समझदार

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, iOS 27 का सबसे बड़ा अपडेट नई Siri AI है. ये पुराने Siri के मुकाबले में ज्यादा नैचुरल तरीके से बातचीत कर सकती है और यूजर के सवालों को संदर्भ के साथ समझने की क्षमता रखती है. Siri AI यूजर के Messages, Emails, Photos और Notes जैसी चीजों से जरूरी जानकारी तलाश सकती है.

खास बात ये है कि Siri को स्क्रीन पर मौजूद जानकारी का भी डिटेल मिल सकता है. यानी किसी ऐप में दिखाई दे रही चीज के बारे में यूजर Siri से सवाल पूछ सकता है. इसके अलावा ये वेब से जानकारी लेकर भी जवाब दे सकती है.

iOS 27 में सिर्फ AI ही नहीं

Apple ने इस अपडेट में Photos, Mail, Camera और Accessibility समेत कई सिस्टम फीचर्स में बदलाव किए हैं. साथ ही बच्चों की सुरक्षा और पैरेंटल कंट्रोल से जुड़े नए ऑप्शन भी जोड़े गए हैं. यानी iOS 27 का फोकस केवल AI पर नहीं बल्कि सुरक्षा और रोजमर्रा के इस्तेमाल को बेहतर बनाने पर भी है.

ये नए फीचर्स हुए ऐड

आपको बता दें कि iOS 27 में Apple Intelligence को कई ऐप्स में विस्तार दिया गया है. Photos में नए AI एडिटिंग टूल्स मिलते हैं जबकि Safari में इंटेलिजेंट ब्राउजिंग फीचर्स जोड़े गए हैं. Apple ने Image Playground को भी अपग्रेड किया है जिसके जरिए यूजर AI की मदद से ज्यादा असली दिखने वाली फोटोज बना सकता है.

Shortcuts में भी AI मॉडल्स के इस्तेमाल को बढ़ाया गया है. इसका मतलब है कि iPhone पर कई रोजमर्रा के कामों को ज्यादा स्मार्ट तरीके से ऑटोमेट करना संभव होगा.

किन iPhone यूजर्स को मिलेगा अपडेट?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि iOS 27 एलिजिबल iPhone मॉडल्स के लिए भारत में उपलब्ध है. हालांकि सभी Apple Intelligence फीचर्स हर iPhone पर उपलब्ध नहीं होंगे क्योंकि इनके लिए डिवाइस की हार्डवेयर क्षमता और Apple Intelligence सपोर्ट जरूरी है. नए iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में iOS 27 और Siri AI को खास तौर पर मेन फीचर के तौर पर पेश किया गया है.

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