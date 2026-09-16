गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiOS 27 में Siri AI की एंट्री! iPhone हुआ पहले से ज्यादा स्मार्ट, जानें नए फीचर्स

iOS 27 में Siri AI की एंट्री! iPhone हुआ पहले से ज्यादा स्मार्ट, जानें नए फीचर्स

iOS 27 में Siri को AI की ताकत मिलने से iPhone यूजर्स को कई नए स्मार्ट फीचर्स मिलेंगे. जानिए Siri AI में क्या बदला है और यह आपके काम को कैसे आसान बनाएगा.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 16 Sep 2026 01:24 PM (IST)
Preferred Sources

Apple ने iPhone यूजर्स के लिए iOS 27 अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है. भारत में भी योग्य iPhone मॉडल्स को ये अपडेट मिलना शुरू हो गया है. इस बार कंपनी ने सिर्फ इंटरफेस में बदलाव नहीं किए हैं बल्कि Apple Intelligence को पहले से ज्यादा ताकतवर बनाते हुए नई Siri AI को भी पेश किया है. इसके अलावा Photos, Safari, Mail, Camera और Shortcuts जैसे ऐप्स में भी AI बेस्ड कई बदलाव किए गए हैं.

अभी बीटा में है Siri AI

हालांकि नई Siri AI को लेकर Apple ने बड़ा बदलाव किया है लेकिन ये फीचर फिलहाल बीटा के तौर पर उपलब्ध है. शुरुआत में ये अंग्रेजी भाषा में रोलआउट हो रही है. Apple ने बताया है कि आने वाले समय में फ्रेंच, जापानी, कोरियाई, पुर्तगाली और स्पेनिश जैसी दूसरी भाषाओं के लिए भी सपोर्ट बढ़ाया जाएगा.

Siri AI अब पहले से ज्यादा समझदार

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, iOS 27 का सबसे बड़ा अपडेट नई Siri AI है. ये पुराने Siri के मुकाबले में ज्यादा नैचुरल तरीके से बातचीत कर सकती है और यूजर के सवालों को संदर्भ के साथ समझने की क्षमता रखती है. Siri AI यूजर के Messages, Emails, Photos और Notes जैसी चीजों से जरूरी जानकारी तलाश सकती है.

खास बात ये है कि Siri को स्क्रीन पर मौजूद जानकारी का भी डिटेल मिल सकता है. यानी किसी ऐप में दिखाई दे रही चीज के बारे में यूजर Siri से सवाल पूछ सकता है. इसके अलावा ये वेब से जानकारी लेकर भी जवाब दे सकती है.

यह भी पढ़ें: iOS 18 अपडेट को लेकर Apple पर बढ़ी मुश्किलें, iPhone रिपेयर के खर्च पर CCPA की जांच

iOS 27 में सिर्फ AI ही नहीं

Apple ने इस अपडेट में Photos, Mail, Camera और Accessibility समेत कई सिस्टम फीचर्स में बदलाव किए हैं. साथ ही बच्चों की सुरक्षा और पैरेंटल कंट्रोल से जुड़े नए ऑप्शन भी जोड़े गए हैं. यानी iOS 27 का फोकस केवल AI पर नहीं बल्कि सुरक्षा और रोजमर्रा के इस्तेमाल को बेहतर बनाने पर भी है.

ये नए फीचर्स हुए ऐड

आपको बता दें कि iOS 27 में Apple Intelligence को कई ऐप्स में विस्तार दिया गया है. Photos में नए AI एडिटिंग टूल्स मिलते हैं जबकि Safari में इंटेलिजेंट ब्राउजिंग फीचर्स जोड़े गए हैं. Apple ने Image Playground को भी अपग्रेड किया है जिसके जरिए यूजर AI की मदद से ज्यादा असली दिखने वाली फोटोज बना सकता है.

Shortcuts में भी AI मॉडल्स के इस्तेमाल को बढ़ाया गया है. इसका मतलब है कि iPhone पर कई रोजमर्रा के कामों को ज्यादा स्मार्ट तरीके से ऑटोमेट करना संभव होगा.

किन iPhone यूजर्स को मिलेगा अपडेट?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि iOS 27 एलिजिबल iPhone मॉडल्स के लिए भारत में उपलब्ध है. हालांकि सभी Apple Intelligence फीचर्स हर iPhone पर उपलब्ध नहीं होंगे क्योंकि इनके लिए डिवाइस की हार्डवेयर क्षमता और Apple Intelligence सपोर्ट जरूरी है. नए iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में iOS 27 और Siri AI को खास तौर पर मेन फीचर के तौर पर पेश किया गया है.

यह भी पढ़ें:

10,000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Redmi का नया फोन! जानें फीचर्स और कीमत

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 16 Sep 2026 01:24 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI IOS 27
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
नए फोन में कितनी RAM जरूरी? समझें 8GB से 16GB तक पूरा हिसाब
नए फोन में कितनी RAM जरूरी? समझें 8GB से 16GB तक पूरा हिसाब
टेक्नोलॉजी
Googlebook Laptops की Pre Booking का ऐलान, Google ने बताई तारीख
Googlebook Laptops की Pre Booking का ऐलान, Google ने बताई तारीख
टेक्नोलॉजी
इस दिन से शुरू हो सकती है Flipkart Big Billion Days Sale 2026, जानें ऑफर्स
इस दिन से शुरू हो सकती है Flipkart Big Billion Days Sale 2026, जानें ऑफर्स
टेक्नोलॉजी
Jio Users को मिलेगा Canva Pro का Free Subscription, जानें ऑफर
Jio Users को मिलेगा Canva Pro का Free Subscription, जानें ऑफर
Advertisement

वीडियोज

Rajasthan के Tonk में भयंकर हादसा..कार की हालत देख होश उड़ जाएंगे!। Viral News
Chitra Tripathi: UPI के नए नियम से ग्राहक से दुकानदार तक क्या बदलेगा? | Digital Payment New Rules
Bharat Ki Baat : आपकी UPI पेमेंट पर क्या चार्ज लगेगा? | Online Payments | UPI Transaction Charge
UP में UCC का एलान.. पक्ष- विपक्ष में आर-पार, 2027 पर सीधा असर !। UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: UPI के नए नियम से क्या बदलेगा? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | UPI Payments Charge
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP प्रोटेस्ट: हाई पावर्ड कमेटी में बदलाव नहीं, SC बोला- 'आरोप कल्पना पर आधारित'
CJP प्रोटेस्ट: हाई पावर्ड कमेटी में बदलाव नहीं, SC बोला- 'आरोप कल्पना पर आधारित'
महाराष्ट्र
मुंबई मार्च के बीच मनोज जरांगे से मिले पिता हुए भावुक, अनशन के 19वें दिन बिगड़ी तबीयत
मुंबई मार्च के बीच मनोज जरांगे से मिले पिता हुए भावुक, अनशन के 19वें दिन बिगड़ी तबीयत
इंडिया
पाकिस्तान की खतरनाक ब्यूटी क्रीम पर भारत ने लगाई रोक, दी चेतावनी- 'भूलकर भी...'
पाकिस्तान की खतरनाक ब्यूटी क्रीम पर भारत ने लगाई रोक, दी चेतावनी- 'भूलकर भी...'
आईपीएल 2026
IPL 2027 ऑक्शन के वेन्यू पर आया बहुत बड़ा अपडेट, जानें कहां होगी नीलामी?
IPL 2027 ऑक्शन के वेन्यू पर आया बहुत बड़ा अपडेट, जानें कहां होगी नीलामी?
बॉलीवुड
अक्षय की 'हैवान' हुई बुरी तरह फ्लॉप, 5वें दिन चंद लाख कमाने में भी छूटे पसीने
'हैवान' हुई बुरी तरह फ्लॉप, 5वें दिन चंद लाख कमाने में भी छूटे पसीने
विश्व
ड्रोन हमले से किस कदर तबाह हुई सऊदी की तेल पाइपलाइन, आ गईं सैटेलाइट तस्वीरें
ड्रोन हमले से किस कदर तबाह हुई सऊदी की तेल पाइपलाइन, आ गईं सैटेलाइट तस्वीरें
गुजरात
गुजरात महिला कांग्रेस चीफ के बेटे को ATS ने फर्जी पासपोर्ट मामले में किया अरेस्ट
गुजरात महिला कांग्रेस चीफ के बेटे को ATS ने फर्जी पासपोर्ट मामले में किया अरेस्ट
एग्रीकल्चर
कितने बीघा खेत के मालिक हैं किसान नेता राकेश टिकैत?
कितने बीघा खेत के मालिक हैं किसान नेता राकेश टिकैत?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget