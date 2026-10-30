ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTemple: माथे पर टेंपल चिपकाए नजर आए शुभमन गिल, जान लें इस डिवाइस की कीमत

Temple: माथे पर टेंपल चिपकाए नजर आए शुभमन गिल, जान लें इस डिवाइस की कीमत

Temple: क्रिकेट के मैदान पर प्रैक्टिस के दौरान शुभमन गिल एक बेहद अलग अंदाज में नजर आए हैं. उनके माथे के पास एक छोटा-सा गैजेट चिपका दिखा. है. क्या काम करता है यह डिवाइस और इसकी कीमत कितनी है? जान लें.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 30 Oct 2026 06:33 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • शुभमन गिल माथे पर 'टेंपल' गैजेट पहने दिखे।
  • जोमैटो सीईओ ने बनाया, यह दिमाग का रक्त प्रवाह मापता है।
  • खिलाड़ियों को दिमागी फोकस, थकान समझने में मदद करता है।
  • यह गैजेट अभी परीक्षण में, आम जनता हेतु नहीं।

Temple: क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ियों को आपने अक्सर स्मार्टवॉच और फिटनेस बैंड पहने देखा होगा. लेकिन भारतीय वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल हाल ही में एक बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज से पहले चल रहे प्रैक्टिस सेशन के दौरान गिल के माथे पर एक छोटा-सा गैजेट चिपका हुआ दिखा. जब गिल नेट्स में केएल राहुल और ईशान किशन के साथ बातचीत कर रहे थे. 

तब उनकी आंख के ठीक ऊपर कनपटी पर लगा यह डिवाइस कैमरे में कैद हो गया. इस अनोखे गैजेट का नाम टेंपल है. जिसे जोमैटो के सीईओ दीपिंदर गोयल की कंपनी ने तैयार किया है. सोशल मीडिया पर गिल की यह फोटो सामने आते ही क्रिकेट फैंस के बीच इस छोटे से डिवाइस को लेकर काफी हलचल मच गई है. हर कोई जानना चाहता है कि आखिर यह गैजेट क्या काम करता है और इसकी कीमत कितनी है.

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
WhatsApp Group Chat Update: WhatsApp ग्रुप में जुड़े 4 नए फीचर्स, एडमिन-मेंबर्स को क्या होगा फायदा?
WhatsApp ग्रुप में जुड़े 4 नए फीचर्स, एडमिन-मेंबर्स को क्या होगा फायदा?
टेक्नोलॉजी
Samsung Sleep Apnea Detection: रातभर सांसों पर नजर रखेगी Samsung की टेक्नोलॉजी, कैसे करेगी काम?
रातभर सांसों पर नजर रखेगी Samsung की टेक्नोलॉजी, कैसे करेगी काम?
टेक्नोलॉजी
Cyber Attack: करोड़ों यूजर्स का डेटा लीक, AU बैंक और विजय सेल्स पर साइबर अटैक
करोड़ों यूजर्स का डेटा लीक, AU बैंक और विजय सेल्स पर साइबर अटैक
टेक्नोलॉजी
Vivo Y600 Sale: 10000mAh बैटरी के साथ Vivo Y600 की बिक्री शुरू, जानें कीमत
10000mAh बैटरी के साथ Vivo Y600 की बिक्री शुरू, जानें कीमत

दिमाग में खून के बहाव को मापता है यह डिवाइस

दीपिंदर गोयल का यह टेंपल डिवाइस कोई नार्मल फिटनेस ट्रैकर नहीं है. बल्कि एक बेहद एडवांस एक्सपेरिमेंटल वियरेबल गैजेट है. इसे खासतौर पर इंसान के दिमाग में होने वाले खून के बहाव यानी सेरेब्रल ब्लड फ्लो को लगातार और सटीक तरीके से मापने के लिए बनाया गया है. जब कोई एथलीट मैदान पर प्रैक्टिस करता है. तो यह छोटा-सा सेंसर रियल टाइम में यह ट्रैक करता है कि उस वक्त दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन कैसा है.

दीपिंदर गोयल ने खुद कुछ महीने पहले इस डिवाइस की पहली झलक दिखाई थी. जिसके बाद से ही टेक और फिटनेस की दुनिया में इसकी काफी चर्चा हो रही है. शुभमन गिल से पहले भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी और दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु भी इस डिवाइस की टेस्टिंग कर चुकी हैं. सिंधु ने तो इस स्टार्टअप में अपना पैसा भी निवेश किया है.


Temple: माथे पर टेंपल चिपकाए नजर आए शुभमन गिल, जान लें इस डिवाइस की कीमत

स्मार्टवॉच और फिटनेस बैंड से कितना अलग है टेंपल?

बाजार में मिलने वाली आम स्मार्टवॉच, फिटनेस बैंड या स्मार्ट रिंग्स को हाथ की कलाई या उंगली में पहना जाता है. यह गैजेट्स आपके चलने के कदम, हार्ट रेट, कैलोरी बर्न और नींद का हिसाब रखते हैं. लेकिन टेंपल डिवाइस का फोकस शरीर के बाहरी हिस्सों के बजाय सीधे दिमाग की एक्टिविटी पर होता है. 

कलाई पर बंधी घड़ी यह नहीं बता सकती कि खेल के दबाव के बीच खिलाड़ी के दिमाग तक ऑक्सीजन और खून की सप्लाई कितनी तेजी से हो रही है. माथे के बगल में चिपकने की वजह से यह डिवाइस दिमाग की नसों के बेहद करीब रहता है और एकदम सटीक डेटा जुटाता है. यह डिवाइस दिमागी फोकस और थकान को समझने के लिए यह तकनीक खिलाड़ियों के बड़े काम आ सकती है.


Temple: माथे पर टेंपल चिपकाए नजर आए शुभमन गिल, जान लें इस डिवाइस की कीमत

यह भी पढ़ें: Cyber Attack: करोड़ों यूजर्स का डेटा लीक, AU बैंक और विजय सेल्स पर साइबर अटैक

कितने में मिल जाएगा यह डिवाइस?

शुभमन गिल को यह डिवाइस पहने देखकर अगर आप भी इसे खरीदने का मन बना रहे हैं. तो बता दें कि फिलहाल यह आम लोगों की पहुंच से बाहर है. कंपनी ने अभी इस टेंपल डिवाइस को बाजार में बेचने के लिए लॉन्च नहीं किया है और न ही इसकी आधिकारिक कीमत का खुलासा किया है. 

अभी यह गैजेट सिर्फ अपने टेस्टिंग फेज में है और चुनिंदा टॉप एथलीट्स और रिसर्चर्स को ही ट्रायल के लिए दिया जा रहा है. चूंकि इसमें बेहद बारीक मेडिकल ग्रेड सेंसर्स और ब्रेन मॉनिटरिंग तकनीक लगी है. इसलिए जब भी यह मार्केट में आएगा तो इसकी कीमत आम स्मार्टवॉच के मुकाबले काफी ज्यादा रहने की उम्मीद है. 

यह भी पढ़ें: दिवाली की झालर खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान, वरना बढ़ जाएगा बिजली बिल

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं और फिलहाल टेक बीट संभाल रहे हैं. इससे पहले वह स्पोर्ट्ज़विकी और क्रिकएडिक्टर में सब एडिटर, इनशॉर्ट्स में हिंदी कंटेट स्पेशलिस्ट और ज़ी हिंदुस्तान और ज़ी राजस्थान में काम कर चुके हैं. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने कई क्रिकेट मैच कवर किए हैं और क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग भी होस्ट की है.

न्यूज़ और खेल के साथ नीलेश की दिलचस्पी गीत लेखन में भी है. पिछले साल उनके लिखे एक गीत को बॉलीवुड सिंगर अर्नब दत्ता की आवाज़ में रिलीज़ किया गया. पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने मुरैना के अंबाह पीजी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से डिजिटल जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 30 Oct 2026 05:15 PM (IST)
Tags :
SHUBMAN GILL TECH NEWS TEMPLE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
WhatsApp Group Chat Update: WhatsApp ग्रुप में जुड़े 4 नए फीचर्स, एडमिन-मेंबर्स को क्या होगा फायदा?
WhatsApp ग्रुप में जुड़े 4 नए फीचर्स, एडमिन-मेंबर्स को क्या होगा फायदा?
टेक्नोलॉजी
Samsung Sleep Apnea Detection: रातभर सांसों पर नजर रखेगी Samsung की टेक्नोलॉजी, कैसे करेगी काम?
रातभर सांसों पर नजर रखेगी Samsung की टेक्नोलॉजी, कैसे करेगी काम?
टेक्नोलॉजी
Cyber Attack: करोड़ों यूजर्स का डेटा लीक, AU बैंक और विजय सेल्स पर साइबर अटैक
करोड़ों यूजर्स का डेटा लीक, AU बैंक और विजय सेल्स पर साइबर अटैक
टेक्नोलॉजी
Vivo Y600 Sale: 10000mAh बैटरी के साथ Vivo Y600 की बिक्री शुरू, जानें कीमत
10000mAh बैटरी के साथ Vivo Y600 की बिक्री शुरू, जानें कीमत
Advertisement

वीडियोज

Pakistan में भी Ramayana का क्रेज! Ranbir Kapoor के लिए Karachi में निकली रैली
Ramayana में AI से हुई Dubbing? Nitesh Tiwari ने बताई सच्चाई, English Version पर उठे सवाल!
Bollywood News: श्रद्धा कपूर के 'ईथा' अवतार ने मचाया तहलका, दमदार अभिनय से जीता फैंस का दिल (30.10.26)
YRKKH:😮Abhira-Armaan की Maira को पुरानी ज़िंदगी में वापस लाने की कोशिश, रंग लाएगी यह मेहनत? #sbs
रिश्तों का धोखा, साजिश और खौफ! 4 शहरों में जुर्म की 4 सनसनीखेज कहानियां...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
समंदर में बढ़ा भारत का दबदबा, पहली बार INS विक्रांत पर उतरा राफेल मरीन, PAK की उड़ी नींद
समंदर में बढ़ा भारत का दबदबा, पहली बार INS विक्रांत पर उतरा राफेल मरीन, PAK की उड़ी नींद
बिहार
'अनंत सिंह को फांसी दिलाकर रहेंगे', दुलारचंद के पोते ने कह दी बड़ी बात
'अनंत सिंह को फांसी दिलाकर रहेंगे', दुलारचंद के पोते ने कह दी बड़ी बात
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर ने किसे ठहराया ऑकलैंड में मिली हार का दोषी, जानें चौथे टी20 के बाद क्या बोले
श्रेयस अय्यर ने किसे ठहराया ऑकलैंड में मिली हार का दोषी, जानें चौथे टी20 के बाद क्या बोले
बॉलीवुड
'सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी, कोई रोक नहीं सकता', सोशल मीडिया पर छा गई श्रद्धा कपूर की 'ईठा'
'सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी, कोई रोक नहीं सकता', सोशल मीडिया पर छा गई श्रद्धा कपूर की 'ईठा'
विश्व
अब किसके हाथ में इजरायली सत्ता की चाबी? नेतन्याहू-आइजेनकोट के बीच टक्कर, कैसे होगा फैसला?
अब किसके हाथ में इजरायली सत्ता की चाबी? नेतन्याहू-आइजेनकोट के बीच टक्कर, कैसे होगा फैसला?
इंडिया
'यूपी में तीसरी बार सरकार बना दो, यहां भी यूसीसी लागू करेंगे', अमित शाह का बड़ा ऐलान
'यूपी में तीसरी बार सरकार बना दो, यहां भी यूसीसी लागू करेंगे', अमित शाह का बड़ा ऐलान
ऑटो
पुरानी WagonR को बनाया Electric कार, क्या 15 साल के बाद भी चलेगी?
पुरानी WagonR को बनाया Electric कार, क्या 15 साल के बाद भी चलेगी?
Home Tips
Pressure Cooker Tips: प्रेशर कुकर से बाहर निकल रही भाप, ये जुगाड़ आएगा काम
प्रेशर कुकर से बाहर निकल रही भाप, ये जुगाड़ आएगा काम
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget