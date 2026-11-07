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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSecond Hand Phone: सेकंड-हैंड फोन खरीदने से पहले, ये 3 चीजें चेक कर लें

Second Hand Phone: सेकंड-हैंड फोन खरीदने से पहले, ये 3 चीजें चेक कर लें

Second Hand Phone: सस्ते के चक्कर में सेकंड-हैंड फोन खरीदना आपको भारी मुसीबत में डाल सकता है.. पुराना फोन लेने से पहले यह 3 जरूरी चीजें हर हाल में चेक करनी चाहिए. जानें पूरी खबर.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 07 Nov 2026 08:00 AM (IST)
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आजकल नए स्मार्टफोन की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि हर कोई हर साल नया फोन खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है. ऐसे में बहुत सारे लोग कम बजट में अपने पसंदीदा ब्रांड का प्रीमियम फोन चलाने के लिए सेकंड-हैंड मार्केट का रुख करते हैं. ऑनलाइन वेबसाइट से लेकर लोकल मोबाइल दुकानों तक पर पुराने फोन काफी सस्ते दाम में आसानी से मिल जाते हैं. बाहर से चमचमाता हुआ पुराना फोन देखकर अक्सर लोग तुरंत पैसे निकालकर दे देते हैं.

लेकिन घर लाने के कुछ दिन कभी फोन की बैटरी आधे घंटे में खत्म होने लगती है तो कभी अचानक पुलिस का फोन आ जाता है कि यह हैंडसेट चोरी का है. इस तरह के बड़े धोखे और पैसों की बर्बादी से बचने के लिए कुछ चीजें पहले ही चेक कर लेना जरूरी है. चलिए आपको बताते हैं उन तीन सबसे जरूरी चीजों के बारे में जिन्हें पुराना फोन खरीदते वक्त हर हाल में चेक करना चाहिए

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चेक करें फोन चोरी का तो नहीं

पुराना फोन खरीदते समय सबसे बड़ा खतरा इस बात का रहता है कि कहीं वह फोन किसी का चुराया हुआ न हो. अगर आपने अनजाने में भी कोई चोरी का फोन खरीद लिया और उसमें अपना सिम कार्ड डाल दियातो पुलिस ट्रैक करके सीधा आपके दरवाजे पर पहुंच जाएगी. इस मुसीबत से बचने के लिए सबसे पहले उस फोन के डायल पैड में जाकर *#06# डायल करें. यह कोड डालते ही स्क्रीन पर 15 अंकों का IMEI नंबर आ जाएगा. 

इस नंबर को फोन के असली डिब्बे और बिल पर लिखे नंबर से जरूर मिलाएं. इसके बाद दूरसंचार विभाग के संचार साथी पोर्टल पर जाएं और वहांन Know Your Mobile सेक्शन में यह नंबर डालकर चेक करें. अगर स्क्रीन पर स्टेटस में ब्लैकलिस्टेड और डुप्लीकेट लिखा आता है तो उस फोन को तुरंत वापस कर दें. तौ साथ ही दुकानदार और फोन बेचने वाले इंसान से ओरिजिनल बिल और उसकी आईडी की एक फोटोकॉपी लेना बिल्कुल न भूलें.


Second Hand Phone: सेकंड-हैंड फोन खरीदने से पहले, ये 3 चीजें चेक कर लें

अंदरूनी हार्डवेयर भी चेक करें

अक्सर सेकंड-हैंड फोन बेचने वाले दुकानदार पुराने फोन की टूटी स्क्रीन की जगह सस्ती और लोकल डिस्प्ले लगवाकर उसे नया जैसा चमका देते हैं. ऐसे लोकल फोल्डर की टच कुछ ही हफ्तों में काम करना बंद कर देती है. इसे चेक करने के लिए किसी आइकन को दबाकर पूरी स्क्रीन के हर कोने में घुमाएं. अगर आइकन बीच में कहीं भी अपने आप छूट जाता है, तो समझ जाएं कि डिस्प्ले में गड़बड़ है. 

इसके अलावा फोन में सिम डालकर किसी को कॉल करें और देखें कि कान के पास ले जाने पर स्क्रीन की लाइट बंद होती है और आवाज साफ आती है कि नहीं. आगे और पीछे के सारे कैमरों से फोटो और वीडियो बनाकर जूम करके चेक करें कि लेंस पर कोई धूल और धब्बा तो नहीं है. फोन के स्पीकर, माइक, चार्जिंग पोर्ट और फिंगरप्रिंट सेंसर को भी अपने हाथ से बार-बार चलाकर देखें जिससे बाद में रिपेयरिंग पर फालतू खर्चा न करना पड़े.


Second Hand Phone: सेकंड-हैंड फोन खरीदने से पहले, ये 3 चीजें चेक कर लें

यह भी पढ़ें: केवल एक चेन खींचने से कैसे रुक जाती है सैकड़ों मीटर लंबी ट्रेन? जानें इसकी तकनीक

बैटरी हेल्थ जरूर चेक करें

किसी भी पुराने स्मार्टफोन की सबसे कमजोर कड़ी उसकी बैटरी होती है. अगर आप पुराना आईफोन खरीद रहे हैं  तो सेटिंग्स के बैटरी सेक्शन में जाकर बैटरी हेल्थ जरूर चेक करें. अगर बैटरी हेल्थ 80 प्रतिशत से नीचे है तो आपको तुरंत नई बैटरी डलवानी पड़ेगी जिसमें हजारों रुपये का खर्चा आ सकता है. एंड्रॉयड फोन में आप फोन को 10 मिनट तक लगातार इस्तेमाल करके देखें कि बैटरी कितनी तेजी से गिर रही है और फोन पीछे से जरूरत से ज्यादा गर्म तो नहीं हो रहा है.

इसके अलावा कई बार लोग पानी में गिरे हुए फोन को सुखाकर सस्ते में बेच देते हैं, जिनका मदरबोर्ड कुछ दिन बाद पूरी तरह सड़ जाता है. इसे पकड़ने के लिए फोन की सिम ट्रे बाहर निकालें और टॉर्च जलाकर अंदर झांकें. अगर अंदर लगा छोटा सा लिक्विड डैमे ज इंडिकेटर स्टीकर सफेद की जगह लाल और गुलाबी रंग का दिख रहा है, तो समझ लीजिए कि वह फोन पानी में डूब चुका है.   

यह भी पढ़ें: कैसे काम करता है Where is my train ऐप, ट्रेन से कैसे होता है कनेक्ट?

 

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं और फिलहाल टेक बीट संभाल रहे हैं. इससे पहले वह स्पोर्ट्ज़विकी और क्रिकएडिक्टर में सब एडिटर, इनशॉर्ट्स में हिंदी कंटेट स्पेशलिस्ट और ज़ी हिंदुस्तान और ज़ी राजस्थान में काम कर चुके हैं. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने कई क्रिकेट मैच कवर किए हैं और क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग भी होस्ट की है.

न्यूज़ और खेल के साथ नीलेश की दिलचस्पी गीत लेखन में भी है. पिछले साल उनके लिखे एक गीत को बॉलीवुड सिंगर अर्नब दत्ता की आवाज़ में रिलीज़ किया गया. पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने मुरैना के अंबाह पीजी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से डिजिटल जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा किया है.
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Published at : 07 Nov 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
Second Hand Phone TECH NEWS
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