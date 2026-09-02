Screenless Wearable का ट्रेंड, स्मार्टवॉच से क्यों अलग हैं ये गैजेट्स?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Google Fitbit Air, WHOOP जैसे कई विकल्प उपलब्ध हैं.

अब हर स्मार्ट गैजेट का काम आपकी नजरें अपनी स्क्रीन पर टिकाए रखना नहीं है. Wearable टेक्नोलॉजी में एक ऐसा ट्रेंड तेजी से सामने आ रहा है, जिसमें डिवाइस खुद स्क्रीन के बिना काम करते हैं. इन्हें Screenless Wearable कहा जा रहा है. ये गैजेट्स दिन-रात आपकी हेल्थ और एक्टिविटी से जुड़ा डेटा रिकॉर्ड करते रहते हैं, लेकिन कलाई पर न तो नोटिफिकेशन दिखाते हैं और न ही बार-बार स्क्रीन देखने के लिए मजबूर करते हैं. हालांकि जरूरत पड़ने पर इनका डेटा बाद में स्मार्टफोन ऐप में देखा जा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि स्मार्टवॉच से ये गैजेट्स क्यों अलग हैं.

क्या है Screenless Wearable?

Screenless Wearable दिखने में नॉर्मल फिटनेस बैंड जैसा हो सकता है, लेकिन इसमें डिस्प्ले नहीं होता है. इसमें हार्ट रेट सेंसर, बैटरी, एक्सेलेरोमीटर, ब्लूटूथ और जरूरत के हिसाब से दूसरे सेंसर दिए जाते हैं. ये लगातार हेल्थ और एक्टिविटी डेटा कलेक्ट करते हैं और उसे बाद में ऐप के जरिए दिखाते हैं. Garmin Cirqa, Google Fitbit Air, Polar Loop, Amazfit Helio Strap और WHOOP इस कैटेगरी के प्रमुख डिवाइस हैं.

स्मार्टवॉच से ये गैजेट्स क्यों अलग हैं?

स्मार्टवॉच में स्क्रीन के जरिए मैसेज, ईमेल, नोटिफिकेशन, हेल्थ डेटा और दूसरी जानकारियां सीधे कलाई पर दिखाई देती हैं. वहीं Screenless Wearable का पूरा फोकस डेटा कलेक्ट करने पर है. इसमें आपको बार-बार स्क्रीन देखने या नोटिफिकेशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है. यही वजह है कि इन्हें कम ध्यान भटकाने वाले Wearable के तौर पर देखा जा रहा है.

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2026 में क्यों बढ़ रहा है ट्रेंड?

2026 में AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल के बीच लगातार नोटिफिकेशन और जानकारी का दबाव भी बढ़ा है. ऐसे में Screenless Wearable एक अलग तरीका पेश करते हैं. ये डिवाइस डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, जबकि उसका विश्लेषण स्मार्टफोन ऐप पर किया जा सकता है. AI यहां हेल्थ डेटा को समझने और उसे आसान जानकारी में बदलने में मदद कर सकता है.

Screenless Wearable में कौन-कौन से ऑप्शन हैं?

Google Fitbit Air की कीमत 100 डॉलर यानी करीब 9,500 रुपये है और यह करीब 7 दिन तक की बैटरी देता है. Amazfit Helio Strap और Garmin Cirqa करीब 10 दिन तक की बैटरी दे सकते हैं. Polar Loop की बैटरी 8 दिन तक चलती है, जबकि WHOOP 5.0 और MG 14 दिन से ज्यादा की बैटरी लाइफ देते हैं. WHOOP की खासियत उसका रिकवरी, स्लीप और स्ट्रेन आधारित प्लेटफॉर्म है, जबकि Garmin Cirqa बिना जरूरी सब्सक्रिप्शन के ट्रेनिंग और रिकवरी टूल्स देता है.

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