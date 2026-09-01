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AI वीडियो देखकर हो जाएं सावधान! जानें असली या नकली पहचानने की ट्रिक

AI से बने नकली वीडियो को पहचानना आसान नहीं लेकिन कुछ संकेत आपकी मदद कर सकते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पहचाने कोई वीडियो असली है या AI जनरेटेड.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 01 Sep 2026 09:58 AM (IST)
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आज के समय में AI (Artificial Intelligence) की मदद से वीडियो बनाना पहले के मुकाबले में काफी आसान हो चुका है. कुछ टूल्स की मदद से किसी व्यक्ति के चेहरे, आवाज और बोलने के अंदाज को बदलकर ऐसा वीडियो तैयार किया जा सकता है जिसे पहली नजर में देखकर असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे वीडियो को नॉर्मली डीपफेक (Deepfake) कहा जाता है.

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने वाले वीडियो पर तुरंत भरोसा बिलकुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे वीडियो आपको ठगी का शिकार भी बना सकते हैं. इसलिए किसी भी संदिग्ध वीडियो को शेयर करने से पहले इन 5 तरीकों से उसकी जांच जरूर करना चाहिए.

चेहरे और आंखों की हरकत पर दें ध्यान

दरअसल, AI-generated वीडियो में चेहरा कई बार अजीब तरीके से दिखाई देता है. खासकर आंखों की पलकें, चेहरे के भाव और होंठों की मूवमेंट को ध्यान से देखें. बोलते समय होंठ और आवाज का तालमेल सही न होना, चेहरे के कुछ हिस्सों का अचानक बदलना या आंखों की एक्टिविटी अजीब लगना वीडियो के नकली होने का संकेत होता है.

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आवाज और होंठों को मैच करें

Deepfake वीडियो में किसी व्यक्ति की आवाज की नकल करना भी संभव है. इसलिए वीडियो देखते समय ये चेक करें कि आवाज के साथ होंठ सही समय पर हिल रहे हैं या नहीं.

कई बार AI वीडियो में आवाज थोड़ी रोबोटिक, भावनाओं से अलग लगती है. आवाज के उतार-चढ़ाव और व्यक्ति के चेहरे के भावों में अंतर भी संदेह पैदा कर सकता है.

वीडियो का सोर्स जरूर चेक करें

अगर कोई वीडियो अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो ये जरूरी नहीं कि उसमें दिखाई गई जानकारी सही हो. वीडियो किस अकाउंट से पोस्ट किया गया है और उसका असली सोर्स क्या है, इन सब चीजों को जरूर चेक करना चाहिए. अगर वीडियो में किसी बड़े नेता, अभिनेता या कंपनी से जुड़ा दावा किया गया है तो उस व्यक्ति या संस्था के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट और वेबसाइट पर भी जानकारी को वेरिफाई करना चाहिए.

वीडियो की क्वालिटी में गड़बड़ी तलाशें

AI-generated वीडियो में कभी-कभी हाथ, उंगलियां, दांत, बाल, कान या बैकग्राउंड अजीब दिखाई देते हैं. चेहरे और गर्दन के आसपास भी हल्का धुंधलापन या बदलाव नजर आ सकता है. इसीलिए अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो तो वीडियो को रोककर अलग-अलग फ्रेम को चेक करें. अगर किसी फ्रेम में चेहरा अचानक बदलता है या बैकग्राउंड की चीजों का साइज बिगड़ता दिखाई देता है तो समझ जाएं कि वीडियो एआई से बनाया गया है.

खबर को दूसरे भरोसेमंद सोर्स से वेरिफाई करें

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी वायरल वीडियो के आधार पर तुरंत फैसला बिलकुल भी नहीं लेना चाहिए. उसमें किए गए दावे को कई विश्वसनीय न्यूज वेबसाइट या ऑफिशियल सोर्स चेक करना चाहिए. अगर वीडियो में किसी बड़ी घटना की बात कही गई है लेकिन किसी भरोसेमंद सोर्स पर उसका जिक्र नहीं मिलता है तो सावधान हो जाना चाहिए.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 01 Sep 2026 09:58 AM (IST)
Tags :
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