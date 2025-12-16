हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीभारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए अभी करना पड़ेगा लंबा इंतजार, इस वजह से नहीं मिल रही मंजूरी

भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए अभी करना पड़ेगा लंबा इंतजार, इस वजह से नहीं मिल रही मंजूरी

भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के कमर्शियल तौर पर लॉन्च होने में अभी कई महीने लग सकते हैं. स्पेक्ट्रम प्राइसिंग को लेकर सरकारी विभाग एकमत नहीं है, जिसके चलते कंपनियों को हरी झंडी नहीं मिल पा रही.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 16 Dec 2025 07:48 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

भारत में सैटेलाइट इंटरनेट शुरू होने का इंतजार और लंबा हो सकता है. स्पेक्ट्रम प्राइस पर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन (DoT) के बीच सहमति न बन पाने के कारण सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के कमर्शियल तौर पर शुरू होने में अभी और समय लग सकता है. बताया जा रहा कि यूजर्स को इसके लिए 3-6 महीने का और इंतजार करना पड़ सकता है. आइए इस मामले के बारे में विस्तार से जानते हैं.

इन कंपनियों को मिले हैं लाइसेंस

भारत में सैटेलाइट इंटरनेट शुरू करने के लिए स्टारलिंक, Eutelsat OneWeb और जियो सैटेलाइट को लाइसेंस मिल चुके हैं और इन कंपनियों ने दूसरी रेगुलेटरी अप्रूवल भी ले ली हैं, लेकिन अभी इन्हें स्पेक्ट्रम आवंटित नहीं हुए हैं और न ही प्राइसिंग को लेकर नियम बने हैं. इसके चलते इस सर्विस के रोल आउट होने में देरी हो रही है.

अभी प्रोसेस में कितना समय और लगेगा?

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोट्स के मुताबिक, अभी तक TRAI और DoT के बीच स्पेक्ट्रम प्राइसिंग को लेकर सहमति नहीं बनी है. इसका प्रपोजल पहले स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा. इसके बाद अप्रूवल के लिए यह डिजिटल कम्यूनिकेशन कमीशन में जाएगा. यहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे केंद्रीय मंत्री या केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा. यहां से हरी झंडी मिलने के बाद वायरलेस प्लानिंग एंड कॉर्डिनेशन विंग इससे जुड़े नियम बनाएगी और पब्लिक कंसल्टेशन के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा.

कैसे काम करता है सैटेलाइट इंटरनेट?

जैसा नाम से ही पता चल रहा है, सैटेलाइट इंटरनेट से लोगों को इंटरनेट के जरिए इंटरनेट सर्विस प्रदान की जाती है. सैटेलाइट टीवी की तरह ही सैटेलाइट डिश जियोस्टेशनरी, लो या हाई अर्थ ऑरबिट में मौजूद सैटेलाइट से रेडियो वेव्स रिसीव करती हैं और यूजर को इंटरनेट मिल पाता है. सैटेलाइट इंटरनेट को केबल, फाइबर और फोन लाइन आदि की जरूर नहीं पड़ती. इसलिए इसके जरिए रिमोट इलाकों में भी कनेक्टिविटी दे पाना आसान हो जाता है. 

Published at : 16 Dec 2025 07:48 AM (IST)
TRAI Starlink Satellite Internet DoT TECH NEWS
Crime News: यमुनानगर में सिर कटी लाश की गुत्थी सुलझी, आरोपी बिलाल गिरफ्तार | Haryana
दिलजले आशिक की खौफनाक दस्तक
'नबीन' अध्यक्ष.. बंगाल है लक्ष्य? | Nitin Nabin | BJP | PM Modi | Janhit With Chitra
Vodafone Idea में तूफानी तेजी! AGR Moratorium की खबर से शेयर 52-Week High पर| Paisa Live
क्या Delhi छोड़कर ही सांसें सुरक्षित हैं? Pollution से परेशान राजधानी | Bharat Ki Baat With Pratima
Embed widget