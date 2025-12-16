हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीPixel 9 और Pixel 10 पर आ गया छप्परफाड़ डिस्काउंट, गूगल सेल में मिल रही 21,000 रुपये तक की छूट

Pixel 9 और Pixel 10 पर आ गया छप्परफाड़ डिस्काउंट, गूगल सेल में मिल रही 21,000 रुपये तक की छूट

नए साल के मौके पर अगर आप नया पिक्सल डिवाइस खरीदना चाहते हैं तो शानदार मौका आ गया है. गूगल एंड ऑफ ईयर सेल लेकर आई है, जिसमें पिक्सल मोबाइल और एक्सेसरीज पर 21,000 रुपये तक की छूट मिल रही है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 16 Dec 2025 06:46 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

साल 2025 की समाप्ति में अब दो सप्ताह ही बचे हैं और हॉलीडे सीजन शुरू होने वाला है. इस मौके पर गूगल ने एंड ऑफ ईयर सेल का ऐलान किया है, जिसमें ग्राहक डिवाइसेस की खरीद पर 20,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं. सेल में ग्राहकों को पिक्सल डिवाइसेस के साथ-साथ स्मार्टवॉच और दूसरी एक्सेसरीज को भी सस्ता खरीदने का मौका मिल रहा है. आइए जानते हैं कि किस डिवाइस को कितनी बचत के साथ खरीदा जा सकता है.

Pixel 10 पर 10,000 रुपये तक का कैशबैक

कुछ महीने पहले ही लॉन्च हुई Pixel 10 पर ग्राहक 10,000 रुपये की बचत कर सकते हैं. अगर आप HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से EMI के जरिए Pixel 10 खरीदते हैं तो आपको 7,000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक मिलेगा, वहीं Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro पर इस तरीके से 10,000 का कैशबैक पाया जा रहा है. ग्राहकों को 24 महीनों के लिए इंटरेस्ट-फ्री EMI का भी ऑप्शन दिया जा रहा है.

Pixel 9 सीरीज के कम हो गए दाम

गूगल इस सेल में Pixel 9 सीरीज को भी सस्ता दे रही है. सेल में Pixel 9 अपनी लॉन्च कीमत 79,999 रुपये से 21,600 रुपये सस्ता होकर 58,399 रुपये में बिक रहा है. इसी तरह Pixel 9 Pro Fold और Pixel 9a की कीमतें भी कम हुई हैं और अब 9 Pro Fold को 1,72,999 की जगह 1,62,999 और 9a को 49,999 की जगह 44,999 रुपये में खरीदा जा सकता है.

एक्सेसरीज पर इतनी छूट

गूगल की एंड ऑफ ईयर सेल में Pixel Watch 3 की कीमत 5,000 रुपये कम होकर 22,915 हो गई है. इसी तरह Pixel Buds Pro 2 भी 3,000 रुपये सस्ते होकर 19,900 रुपये में लिस्टेड है. यह सेल 2 जनवरी, 2026 तक लाइव रहेगी. इस दौरान आप पिक्सल डिवाइस की खरीद पर छूट हासिल कर सकते हैं.

Galaxy S25 Ultra पर भी मिल रही छूट

पिक्सल डिवाइस की तरह सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइस Galaxy S25 Ultra पर भी भारी छूट मिल रही है. Galaxy S25 Ultra का 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट पहले 1,29,999 रुपये में आता था, लेकिन अब अमेजन पर यह मॉडल 1,07,970 रुपये में लिस्टेड है. इस पर कैशबैक का भी फायदा उठाया जा सकता है.

दुनियाभर के लोगों में बढ़ रही स्मार्टफोन की लत, मेंटल हेल्थ के लिए है खतरनाक, ये संकेत दिखें तो हो जाएं सावधान

Published at : 16 Dec 2025 06:46 AM (IST)
Google TECH NEWS Google Pixel 9 Series Google Pixel 10 Series Phone Deal
Embed widget