फोल्डेबल आईफोन से मुकाबले के लिए सैमसंग लाएगी नया फोन, धांसू होंगे फीचर्स, यूजर्स को आ जाएगा मजा

फोल्डेबल आईफोन से मुकाबले के लिए सैमसंग लाएगी नया फोन, धांसू होंगे फीचर्स, यूजर्स को आ जाएगा मजा

ऐप्पल इस साल अपना पहला फोल्डेबल आईफोन उतारने की तैयारियां कर रही हैं. इसे देखते हुए सैमसंग भी नई प्लानिंग में जुट गई है. कंपनी आईफोन फोल्ड को टक्कर देने के लिए एक बिल्कुल नया फोन ला सकती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 28 Jan 2026 06:44 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Samsung Galaxy Wide Fold: इस साल फोल्डेबल फोन सेगमेंट में तगड़ी हलचल देखने को मिलने वाली है. सितंबर में ऐप्पल अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करेगी, जिसे टक्कर देने के लिए सैमसंग ने कमर कर कस ली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सैमसंग आईफोन फोल्ड को टक्कर देने के लिए Galaxy Wide Fold नाम से एक नया फोन मार्केट में उतारेगी. सैमसंग शुरुआत में इसकी 10 लाख यूनिट्स मार्केट में लाएगी और उसने अपने सप्लायर्स को भी यह जानकारी दे दी है. सैमसंग के इस फोन के कुछ संभावित फीचर्स भी सामने आ गए हैं.

Samsung Galaxy Wide Fold के स्पेसिफिकेशंस

सैमसंग का यह फोन अपने डिस्प्ले और फॉर्म फैक्टर के कारण फोल्डेबल लाइनअप में सबसे अलग दिखेगा. इसमें 7.6 इंच का फोल्डेबल OLED डिस्प्ले होगा, जो 4:3 आस्पेक्ट रेशो के साथ आएगा. जब इसे अनफोल्ड किया जाएगा तो यह यूजर को एक वाइड और लैंडस्कैप फोक्स्ड एक्सपीरियंस देगा, जो अभी तक कंपनी के दूसरे फोल्डेबल फोन से मिसिंग है. बताया जा रह है कि सैमसंग इस फोन से उन यूजर को टारगेट करना चाहती है, जो मल्टीटास्किंग, प्रोडक्टिविटी और स्ट्रीमिंग आदि के लिए टैबलेट जैसी स्क्रीन को प्रेफर करते है. बुक स्टाइल में फोल्ड होने वाले इस फोन का कवर डिस्प्ले 5.4 इंच का रह सकता है.

कब हो सकता है लॉन्च?

अभी तक सैमसंग की तरफ से इस फोन को लेकर ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन लीक्स पर भरोसा करें तो इसे सैमसंग के Galaxy Z Unpacked इवेंट में Galaxy Z Fold 8 और Galaxy Z Flip 8 फोन के साथ लॉन्च किया जा सकता है.

आईफोन फोल्ड पर है सबकी नजरें

ऐप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है. कंपनी इसमें 7.8 इंच का इनर और 5.5 इंच का आउटर डिस्प्ले दे सकती है.  इसके रियर में वाइड, अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो लेंसेस के साथ ट्रिपल कैमरा सेट दिया जा सकता है, जबकि फ्रंट में दो लेंस मिलेंगे. इनमें से एक कवर और दूसरा मेन डिस्प्ले पर लगा होगा. इस फोन के लिए भारत में ग्राहकों को लगभग 2.25 लाख रुपये तक चुकाने पड़ सकते हैं.

Published at : 28 Jan 2026 06:44 AM (IST)
Tags :
Samsung Foldable Phone TECH NEWS IPhone Fold Samsung Galaxy Wide Fold
