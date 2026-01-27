हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीराउटर की लोकेशन के कारण भी स्लो हो सकता है इंटरनेट, जानें कहां रखना होगा सबसे ज्यादा फायदे का सौदा

राउटर की लोकेशन के कारण भी स्लो हो सकता है इंटरनेट, जानें कहां रखना होगा सबसे ज्यादा फायदे का सौदा

आपके घर में लगे वाईफाई राउटर की लोकेशन के कारण भी कई बार इंटरनेट स्पीड कम हो सकती है. इसलिए राउटर को सही जगह रखना जरूरी है ताकि बिना किसी रुकावट के सिग्नल मिल सके.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 27 Jan 2026 02:56 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

अगर आप वाईफाई कनेक्शन की स्लो स्पीड से परेशान हैं तो महंगा प्लान लेना जरूरी नहीं है. आप बिना पैसे दिए ही एक सिंपल तरीका अपनाकर अपने कनेक्शन की स्पीड बढ़ा सकते हैं. दरअसल, कई बार वाईफाई राउटर की प्लेसमेंट के कारण भी इंटरनेट स्पीड स्लो हो जाती है. डिवाइस से राउटर की दूरी ज्यादा होने के कारण उस तक सिग्नल नहीं पहुंच पाते और आपको स्ट्रीमिंग या गेमिंग करने में मुश्किल होती है. आज जानेंगे कि राउटर को सही जगह प्लेस करना क्यों जरूरी है.

सिग्नल हो जाते हैं कमजोर

लोगों को लगता है कि वाईफाई लाइट बल्ब की तरह काम करता है. बटन दबाते ही पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है, लेकिन वाईफाई में ऐसा नहीं होता. वायरलेस सिग्नल अलग तरीके से बिहैव करते हैं और दूरी बढ़ने के साथ कमजोर होते जाते हैं. इसलिए राउटर को ऐसी जगह प्लेस करें, जहां से आपके सारे डिवाइसेस पास हों.

फर्नीचर और दीवारें भी जिम्मेदार

आपके घर की दीवारें, फ्लोर और फर्नीचर भी सिग्नल को कमजोर करते हैं. दरअसल, आपके डिवाइस और राउटर के बीच आई हर सॉलिड चीज से सिग्नल पर असर पड़ता है. ऐसे में अगर आप दूसरे फ्लोर या दूर वाले कमरे में कोई डिवाइस यूज कर रहे हैं तो इस तक पहुंचते-पहुंचते सिग्नल एकदम कमजोर हो जाएगा.

राउटर को कहां रखना है फायदे का सौदा

कुछ लोग वाईफाई राउटर को हाइड करने के लिए इसे रेफ्रिजरेटर या टीवी के पीछे प्लेस कर देते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के संपर्क में आने से सिग्नल और भी कमजोर हो जाते हैं. ऐसे में आपको राउटर घर के बीच में किसी ऊंची चीज के ऊपर प्लेस करना चाहिए. इससे पूरी घर में सिग्नल आते रहेंगे और ऊंचाई पर होने के कारण इसके बीच में रुकावट भी कम आएगी. अगर आप बड़े घर या ऑफिस में वाईफाई यूज कर रहे हैं तो वाईफाई एक्सटेंडर का भी यूज कर सकते हैं, जिससे हर कोने में शानदार स्पीड मिलेगी.

Published at : 27 Jan 2026 02:56 PM (IST)
