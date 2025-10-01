हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सैमसंग ने खोल दिया फोल्डेबल आईफोन का बड़ा राज, कंपनी ने लीक कर दी यह जानकारी

सैमसंग ने खोल दिया फोल्डेबल आईफोन का बड़ा राज, कंपनी ने लीक कर दी यह जानकारी

ऐप्पल अगले साल अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करेगी. इससे जुड़ी कई लीक्स सामने आ चुकी हैं. अब सैमसंग ने इसका डिस्प्ले बनाने की बात की पुष्टि की है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 01 Oct 2025 08:49 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी टेक दिग्गज ऐप्पल अगले साल अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च कर सकती है. इसके लिए कंपनी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और कुछ दिन पहले ही जानकारी मिली थी कि इसका मास प्रोडक्शन भारत में किया जा सकता है. अब सैमसंग ने ऐप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन से जुड़े एक बड़े राज से पर्दा हटा दिया है. अभी तक इस आईफोन के डिजाइन और फीचर्स को लेकर लीक्स सामने आ रही थी, अब डिस्प्ले से संबंधित बड़ी जानकारी सामने आई है. 

सैमसंग बना रही है डिस्प्ले

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सैमसंग डिस्प्ले के प्रमुख ली चोंग ने हाल ही में बताया कि उनकी कंपनी नॉर्थ अमेरिका के अपने एक क्लाइंट के लिए OLED फोल्डेबल डिस्प्ले पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि सैमसंग इस क्लाइंट को शुरुआत में 8.6th जनरेशन का OLED डिस्प्ले देगी और इसका प्रोडक्शन अगले साल की तीसरी तिमाही में शुरू होगा. बता दें कि ऐप्पल नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी है. चोंग के बयान से लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि फोल्डेबल आईफोन का डिस्प्ले सैमसंग तैयार करेगी. 

कैसा होगा फोल्डेबल आईफोन का डिजाइन?

कुछ दिन पहले आईं रिपोर्ट्स से पता चला था कि फोल्डेबल आईफोन का डिजाइन ऐसा होगा, जैसे दो आईफोन एयर एक साथ रखे गए हैं. फोल्ड होने पर इसकी मोटाई 11.2mm और अनफोल्ड होने पर 5.6mm रहेगी. बतौर रिपोर्ट्स, ऐप्पल फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करने से पहले आईफोन एयर को एक टेस्ट की तरह देख रही है. इसके फीडबैक के आधार पर फोल्डेबल आईफोन में जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं. फोल्डेबल आईफोन में कुल चार कैमरे होंगे. इनमें से रियर में दो, इनर और कवर स्क्रीन पर एक-एक कैमरा होगा. यह फोन केवल ई-सिम को सपोर्ट करेगा और इसमें फिजिकल सिम के लिए स्लॉट नहीं होगा. इसमें फेसआईडी की जगह टचआईडी दी जाएगी. 

Published at : 01 Oct 2025 08:49 AM (IST)
