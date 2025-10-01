हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमोबाइलVivo V60e 5G: किफायती कीमत में मिलेगा 200MP का दमदार कैमरा, जानें कब होगा लॉन्च

Vivo V60e 5G: किफायती कीमत में मिलेगा 200MP का दमदार कैमरा, जानें कब होगा लॉन्च

Vivo V60e 5G को भारत में जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है. कंपनी ने इसकी पुष्टि करते हुए इसके कुछ फीचर्स की जानकारी शेयर की है. यह फोन 200MP वाले प्राइमरी कैमरा के साथ लॉन्च होगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 01 Oct 2025 06:54 AM (IST)
Vivo V60e 5G: फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए जल्द ही एक शानदार मोबाइल लॉन्च होने वाला है. वीवो ने बताया है कि वह जल्द ही V सीरीज के तहत भारत में Vivo V60e 5G फोन को लॉन्च करेगी. लॉन्च से पहले कंपनी ने इससे जुड़ी कुछ जानकारी शेयर की है, जिससे पता चला है कि अपकमिंग फोन में 200MP का प्राइमरी लेंस मिलेगा. इसके अलावा फोन की बैटरी, ड्यूरेबिलिटी और बाकी चीजों की जानकारी भी सामने आ चुकी है. आइए इस फोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में जानते हैं. 

Vivo V60e 5G के फीचर्स

Vivo V60e 5G का डिजाइन V60 5G मॉडल जैसा ही होगा, लेकिन नए डिवाइस को नए कलर ऑप्शंस के साथ लॉन्च किया जाएगा. वाटर और डस्ट रजिस्टेंस के लिए यह फोन IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आएगा. इस फोन में 6.77 इंच का 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले होगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करेगा.

बैटरी और कैमरा

वीवो के अपकमिंग फोन में 6500mAh की बैटरी मिलने की पुष्टि हो चुकी है. कैमरा की बात करें इसके रियर में 200MP का प्राइमरी लेंस और 8MP का अल्ट्रावाइड लेंस मिलेगा. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसे 50MP कैमरा से लैस किया जाएगा. इसमें MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है, जिसे 8GB रैम से पेयर किया जा सकता है.

लॉन्च और अनुमानित कीमत

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फोन की शुरुआती कीमत 28,749 रुपये रह सकती है. कंपनी ने इसकी लॉन्चिंग डेट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन बताया है कि यह जल्द ही मार्केट में उपलब्ध होगा. इस आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले एक-दो हफ्तों में लॉन्च हो सकता है.

REDMI Note 14 Pro 5G को मिलेगी टक्कर

वीवो के अपकमिंग स्मार्टफोन का मुकाबला REDMI Note 14 Pro 5G से होगा. रेडमी के इस फोन में 6.67 इंच का डिस्प्ले दिया गया है. इसके रियर में 50MP + 8MP + 2MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 20MP का लेंस मिलता है. Dimensity 7300 Ultra प्रोसेसर वाले इस फोन में 5500 mAh की बैटरी दी गई है. फ्लिपकार्ट पर डिस्काउंट के बाद यह फोन 23,999 रुपये में उपलब्ध है.

Published at : 01 Oct 2025 06:53 AM (IST)
Smartphone TECH NEWS VIVO Vivo V60e 5G
