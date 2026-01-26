सैमसंग ने लीक कर दिया Galaxy S26 Ultra का सबसे बड़ा फीचर, इसका फायदा जान लिया तो फैन हो जाएंगे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







सैमसंग अगले महीने अपनी प्रीमियम सीरीज Galaxy S26 से पर्दा उठा देगी. इसके फ्लैगशिप डिवाइस Galaxy S26 Ultra का सबको इंतजार है. सैमसंग इस मॉडल को कई शानदार अपग्रेड्स के साथ लॉन्च कर रही है. हाल ही में कंपनी ने इसका एक सबसे बड़ा फीचर लीक कर दिया है. इस फीचर को लेकर पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे और लीक ने उन कयासों को कन्फर्म कर दिया है. कंपनी ने Galaxy S26 Ultra में मिलने वाले प्राइवेसी डिस्प्ले का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था.

प्राइवेसी डिस्प्ले हो गया कन्फर्म

काफी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि Galaxy S26 Ultra में प्राइवेसी डिस्प्ले दिया जा सकता है. इस फीचर के कारण यूजर के अलावा उसके आसपास बैठे लोग स्क्रीन पर चल रहे कंटेट को नहीं देख पाएंगे. साइड से देखने पर स्क्रीन एकदम डार्क नजर आएगी. इससे बैंकिंग ऐप्स और लॉग-इन आदि करते समय प्राइवेसी की चिंता नहीं रहेगी. सैमसंग की तरफ से शेयर किए गए स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि इसे ऑन-ऑफ करने के लिए मैनुअल सेटिंग दी जाएगी, जहां से यूजर्स अपनी मर्जी के हिसाब से सेटिंग्स को एडजस्ट कर पाएंगे. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि Galaxy S26 सीरीज के सभी मॉडल में प्राइवेसी डिस्प्ले दिया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

कैसे काम करेगा प्राइवेसी डिस्प्ले?

सैमसंग प्राइवेसी डिस्प्ले के लिए फ्लेक्स मैजिक पिक्सल OLED पैनल का यूज करेगी. इसमें एआई की मदद से पिक्सल लेवल पर लाइट डायरेक्शन को कंट्रोल किया जाएगा, जिससे व्यूइंग एंगल नैरो हो जाएगा और डिस्प्ले की क्वालिटी पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा. ऐसे भी कयास हैं कि सैमसंग इसे कॉन्टेक्स्ट अवेयर बनाने पर भी काम कर रही है. यानी जब आप अपने फोन में कोई बैंकिंग ऐप्स या पासवर्ड मैनेजर ओपन करेंगे तो फोन ऑटोमैटिकली प्राइवेसी मोड में चला जाएगा. फिर जब आप कोई वीडियो देखना चाहेंगे तो यह व्यूइंग एंगल को वाइड कर देगा, जिससे आपके दोस्त भी वीडियो देख पाएंगे.

