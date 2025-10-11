तीन बैटरी के साथ लॉन्च हो सकता है ये नया फोन, लॉन्च से पहले ऑनलाइन लीक हो गईं डिटेल्स

Samsung Galaxy Z TriFold: Samsung का नया TriFold स्मार्टफोन 2025 में लॉन्च होने की संभावना है. हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है हाल ही में दर्ज हुए पेटेंट से इस डिवाइस के डिज़ाइन के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं. यह फोन Samsung Galaxy Z TriFold के नाम से आ सकता है और इसमें G-स्टाइल इनवर्ड फोल्डिंग मैकेनिज़्म होगा.

पूरी तरह खोलने पर इसकी स्क्रीन 9.96 इंच की होगी. फोन में तीन जुड़े हुए पैनल्स होंगे जिनमें प्रत्येक में अपनी बैटरी होगी. कैमरा पैनल में सबसे छोटी बैटरी होगी क्योंकि वहां कैमरा मॉड्यूल काफी जगह लेता है.

तीन बैटरियों की व्यवस्था

Samsung Galaxy Z TriFold का पेटेंट KIPRIS (Korea Intellectual Property Rights Information Service) पर देखा गया है. पेटेंट के ड्राइंग्स बाहरी तौर पर Galaxy Z Fold 7 जैसे दिखते हैं लेकिन आंतरिक डिज़ाइन पूरी तरह अलग है. फोन में तीन बैटरियां होंगी, प्रत्येक पैनल में एक. बैटरियां रिबन केबल्स से जुड़ी होंगी. पहली से तीसरी बैटरी की साइज बढ़ती जाएगी जिससे कुल बैटरी क्षमता मौजूद Foldables की तुलना में काफी अधिक होने की संभावना है.

कैमरा वाला पैनल सबसे छोटी बैटरी रखता है जबकि तीसरे पैनल में सबसे बड़ी बैटरी होगी. हालांकि पेटेंट में बैटरियों की वास्तविक क्षमता नहीं बताई गई है लेकिन अनुमान है कि यह Galaxy Z Fold 7 की 4,400mAh बैटरी से ज्यादा होगी क्योंकि TriFold की बड़ी डिस्प्ले ज्यादा पावर खपत करेगी.

कब होगा लॉन्च

Samsung संभवतः APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) समिट में Galaxy Z TriFold पेश करेगा जो 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक Gyeongju, South Korea में होगा. शुरुआती उत्पादन लगभग 50,000 यूनिट्स तक सीमित रह सकता है और यह फोन पहले केवल South Korea और China में उपलब्ध हो सकता है.

वहीं, इसके फीचर्स की बात करें तो माना जा रहा है कि इसमें फुल फोल्ड होने पर 9.96 इंच का डिस्प्ले मिलेगा. इसके अलावा इसमें Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर होने की संभावना है. साथ ही इसमें सिलिकॉन-कार्बन आधारित बैटरी देखने को मिलेगी. कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें ट्रिपल सेटअप होगा जिसमें 200MP का प्राइमरी सेंसर होने की संभावना है.

यह भी पढ़ें:

ChatGPT की अब खैर नहीं! भारत लॉन्च करेगा अपना खुद का एआई मॉडल, जानिए कब होगी एंट्री