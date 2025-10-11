हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीतीन बैटरी के साथ लॉन्च हो सकता है ये नया फोन, लॉन्च से पहले ऑनलाइन लीक हो गईं डिटेल्स

तीन बैटरी के साथ लॉन्च हो सकता है ये नया फोन, लॉन्च से पहले ऑनलाइन लीक हो गईं डिटेल्स

Samsung का नया TriFold स्मार्टफोन 2025 में लॉन्च होने की संभावना है. हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है हाल ही में दर्ज हुए पेटेंट से इसके डिज़ाइन के बारे में कई जानकारियां मिली हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 11 Oct 2025 11:46 AM (IST)
Preferred Sources

Samsung Galaxy Z TriFold: Samsung का नया TriFold स्मार्टफोन 2025 में लॉन्च होने की संभावना है. हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है हाल ही में दर्ज हुए पेटेंट से इस डिवाइस के डिज़ाइन के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं. यह फोन Samsung Galaxy Z TriFold के नाम से आ सकता है और इसमें G-स्टाइल इनवर्ड फोल्डिंग मैकेनिज़्म होगा.

पूरी तरह खोलने पर इसकी स्क्रीन 9.96 इंच की होगी. फोन में तीन जुड़े हुए पैनल्स होंगे जिनमें प्रत्येक में अपनी बैटरी होगी. कैमरा पैनल में सबसे छोटी बैटरी होगी क्योंकि वहां कैमरा मॉड्यूल काफी जगह लेता है.

तीन बैटरियों की व्यवस्था

Samsung Galaxy Z TriFold का पेटेंट KIPRIS (Korea Intellectual Property Rights Information Service) पर देखा गया है. पेटेंट के ड्राइंग्स बाहरी तौर पर Galaxy Z Fold 7 जैसे दिखते हैं लेकिन आंतरिक डिज़ाइन पूरी तरह अलग है. फोन में तीन बैटरियां होंगी, प्रत्येक पैनल में एक. बैटरियां रिबन केबल्स से जुड़ी होंगी. पहली से तीसरी बैटरी की साइज बढ़ती जाएगी जिससे कुल बैटरी क्षमता मौजूद Foldables की तुलना में काफी अधिक होने की संभावना है.

कैमरा वाला पैनल सबसे छोटी बैटरी रखता है जबकि तीसरे पैनल में सबसे बड़ी बैटरी होगी. हालांकि पेटेंट में बैटरियों की वास्तविक क्षमता नहीं बताई गई है लेकिन अनुमान है कि यह Galaxy Z Fold 7 की 4,400mAh बैटरी से ज्यादा होगी क्योंकि TriFold की बड़ी डिस्प्ले ज्यादा पावर खपत करेगी.

कब होगा लॉन्च

Samsung संभवतः APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) समिट में Galaxy Z TriFold पेश करेगा जो 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक Gyeongju, South Korea में होगा. शुरुआती उत्पादन लगभग 50,000 यूनिट्स तक सीमित रह सकता है और यह फोन पहले केवल South Korea और China में उपलब्ध हो सकता है.

वहीं, इसके फीचर्स की बात करें तो माना जा रहा है कि इसमें फुल फोल्ड होने पर 9.96 इंच का डिस्प्ले मिलेगा. इसके अलावा इसमें Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर होने की संभावना है. साथ ही इसमें सिलिकॉन-कार्बन आधारित बैटरी देखने को मिलेगी. कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें ट्रिपल सेटअप होगा जिसमें 200MP का प्राइमरी सेंसर होने की संभावना है.

यह भी पढ़ें:

ChatGPT की अब खैर नहीं! भारत लॉन्च करेगा अपना खुद का एआई मॉडल, जानिए कब होगी एंट्री

Published at : 11 Oct 2025 11:45 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Samsung Galaxy Z TriFold
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Election Survey: नीतीश, तेजस्वी, प्रशांत किशोर या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया सी-वोटर का चौंकाने वाला सबसे ताजा सर्वे
नीतीश, तेजस्वी, PK या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया C-Voter का चौंकाने वाला सर्वे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धामी सरकार ने UKSSSC परीक्षा की रद्द, पेपर लीक के बाद लिया एक्शन, छात्रों ने कहा धन्यवाद
धामी सरकार ने UKSSSC परीक्षा की रद्द, पेपर लीक के बाद लिया एक्शन, छात्रों ने कहा धन्यवाद
क्रिकेट
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
बॉलीवुड
युवाओं से ज्यादा युवा अमिताभ बच्चन हैं सबसे ज्यादा बिजी एक्टर, 25 सालों का आंकड़ा चौंकाने वाला
युवाओं से ज्यादा युवा अमिताभ हैं सबसे ज्यादा बिजी एक्टर, 25 सालों का आंकड़ा चौंकाने वाला
Advertisement

वीडियोज

करवा चौथ पर जुदाई की कसम, पति को बाय, प्रेमी का वेलकम
Road Rage: Coimbatore में कार ने स्कूटी वाले को रौंदा, रौंगटे खड़े कर देगा ये Video!
बंटेंगे तो कटेंगे SEASON 2! | Bihar Election 2025 | CM Yogi
Sandeep Chaudhary: बंटेंगे तो कटेंगे... हर चुनाव में यही रटेंगे!
National Habit: पटना Metro से London तक, भारतीयों की पीक ने दुनिया में कराई थू-थू!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Election Survey: नीतीश, तेजस्वी, प्रशांत किशोर या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया सी-वोटर का चौंकाने वाला सबसे ताजा सर्वे
नीतीश, तेजस्वी, PK या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया C-Voter का चौंकाने वाला सर्वे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धामी सरकार ने UKSSSC परीक्षा की रद्द, पेपर लीक के बाद लिया एक्शन, छात्रों ने कहा धन्यवाद
धामी सरकार ने UKSSSC परीक्षा की रद्द, पेपर लीक के बाद लिया एक्शन, छात्रों ने कहा धन्यवाद
क्रिकेट
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
बॉलीवुड
युवाओं से ज्यादा युवा अमिताभ बच्चन हैं सबसे ज्यादा बिजी एक्टर, 25 सालों का आंकड़ा चौंकाने वाला
युवाओं से ज्यादा युवा अमिताभ हैं सबसे ज्यादा बिजी एक्टर, 25 सालों का आंकड़ा चौंकाने वाला
विश्व
Nobel Prize 2025: 'मारिया कोरिना ने भी माना, मैं असली हकदार', नोबेल पुरस्कार न मिलने पर छलका ट्रंप का दर्द! बोले- मैंने उनसे ये नहीं कहा...
'मारिया कोरिना ने भी माना, मैं असली हकदार', नोबेल पुरस्कार न मिलने पर छलका ट्रंप का दर्द! बोले- मैंने उनसे ये नहीं कहा...
नौकरी
बिहार में निकली 370 से ज्यादा पदों पर भर्तियां, जानें कौन और कैसे कर सकते हैं अप्लाई
बिहार में निकली 370 से ज्यादा पदों पर भर्तियां, जानें कौन और कैसे कर सकते हैं अप्लाई
हेल्थ
खाने वाली थाली से बढ़ रहा बीमारियों का खतरा, दाल-चावल पर ICMR का बड़ा खुलासा
खाने वाली थाली से बढ़ रहा बीमारियों का खतरा, दाल-चावल पर ICMR का बड़ा खुलासा
जनरल नॉलेज
बहरीन में सस्ता है सोना, वहां से कितना गोल्ड खरीदकर ला सकते हैं भारत?
बहरीन में सस्ता है सोना, वहां से कितना गोल्ड खरीदकर ला सकते हैं भारत?
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
Embed widget