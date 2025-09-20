Samsung Galaxy Z TriFold: सैमसंग ने इस साल अपना पहला ट्राईफोल्ड फोन लॉन्च करने की तैयारी कर ली है. कुछ ही दिन पहले चीनी कंपनी Huawei ने Mate XTs Ultimate ट्राईफोल्ड फोन लॉन्च किया था. अब खबर आ रही है कि सैमसंग इसी साल अपना Galaxy Z TriFold फोन लॉन्च करने वाली है. पहले कहा जा रहा था कि सीमित मात्रा में इसका प्रोडक्शन होगा और इसे केवल चीन और दक्षिण कोरिया में ही लॉन्च किया जाएगा. अब एक ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सैमसंग इसे अमेरिका में भी लॉन्च करेगी.

कंपनी कर रही विचार

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अभी सैमसंग इस पर विचार कर रही है कि किन-किन देशों में नया ट्राईफोल्ड फोन लॉन्च किया जाए. इन देशों की सूची में अमेरिका का भी नाम लिया जा रहा है. अगर सैमसंग अमेरिका में यह फोन लॉन्च करती है तो अमेरिकी मार्केट के लिए यह एकदम नया प्रोडक्ट होगा. अभी तक अमेरिका में कोई भी ट्राईफोल्ड फोन मौजूद नहीं है. Huawei भले ही अपने ट्राईफोल्ड फोन की सेकंड-जनरेशन मॉडल लॉन्च कर चुकी है, लेकिन यह अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेचती.

नए फोल्डिंग मैकेनिज्म के साथ आ सकता है सैमसंग का फोन

सैमसंग इस फोन में अंदर की तरफ फोल्ड होने वाली स्क्रीन दे सकती है. जब यह फोन बंद होगा तो इसकी स्क्रीन अंदर रहेगी और गिरने पर उसे नुकसान होने की आशंका कम रहेगी. वहीं Huawei के Mate XT की स्क्रीन बाहर की तरफ फोल्ड होती है और इसे बंद करने पर एक डिस्प्ले सामने रहती है, जिससे डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है.

ये हो सकता है डिस्प्ले का साइज

ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पूरी तरह अनफोल्ड होने के बाद Galaxy Z TriFold की स्क्रीन 9.96 इंच की हो सकती है. यह Z Fold 6 के 7.6 इंच स्क्रीन की तुलना में 30 प्रतिशत बड़ी है. इसकी कवर स्क्रीन 6.49 की रह सकती है. इसका वजन लगभग 300 ग्राम के आसपास रहने का अनुमान है.

