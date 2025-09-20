हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीएक नहीं, दो बार फोल्ड होगी इसकी स्क्रीन, सैमसंग इसी साल लॉन्च कर सकती है अपना पहला ट्राईफोल्ड फोन

एक नहीं, दो बार फोल्ड होगी इसकी स्क्रीन, सैमसंग इसी साल लॉन्च कर सकती है अपना पहला ट्राईफोल्ड फोन

Samsung Galaxy Z TriFold: सैमसंग इसी साल अपना पहला ट्राईफोल्ड फोन लॉन्च कर सकती है. पहले कयास थे कि इसे केवल चीन और दक्षिण कोरिया में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अब अमेरिका में भी यह लॉन्च हो सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 20 Sep 2025 07:47 AM (IST)

Samsung Galaxy Z TriFold: सैमसंग ने इस साल अपना पहला ट्राईफोल्ड फोन लॉन्च करने की तैयारी कर ली है. कुछ ही दिन पहले चीनी कंपनी Huawei ने Mate XTs Ultimate ट्राईफोल्ड फोन लॉन्च किया था. अब खबर आ रही है कि सैमसंग इसी साल अपना Galaxy Z TriFold फोन लॉन्च करने वाली है. पहले कहा जा रहा था कि सीमित मात्रा में इसका प्रोडक्शन होगा और इसे केवल चीन और दक्षिण कोरिया में ही लॉन्च किया जाएगा. अब एक ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सैमसंग इसे अमेरिका में भी लॉन्च करेगी. 

कंपनी कर रही विचार

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अभी सैमसंग इस पर विचार कर रही है कि किन-किन देशों में नया ट्राईफोल्ड फोन लॉन्च किया जाए. इन देशों की सूची में अमेरिका का भी नाम लिया जा रहा है. अगर सैमसंग अमेरिका में यह फोन लॉन्च करती है तो अमेरिकी मार्केट के लिए यह एकदम नया प्रोडक्ट होगा. अभी तक अमेरिका में कोई भी ट्राईफोल्ड फोन मौजूद नहीं है. Huawei भले ही अपने ट्राईफोल्ड फोन की सेकंड-जनरेशन मॉडल लॉन्च कर चुकी है, लेकिन यह अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेचती.

नए फोल्डिंग मैकेनिज्म के साथ आ सकता है सैमसंग का फोन

सैमसंग इस फोन में अंदर की तरफ फोल्ड होने वाली स्क्रीन दे सकती है. जब यह फोन बंद होगा तो इसकी स्क्रीन अंदर रहेगी और गिरने पर उसे नुकसान होने की आशंका कम रहेगी. वहीं Huawei के Mate XT की स्क्रीन बाहर की तरफ फोल्ड होती है और इसे बंद करने पर एक डिस्प्ले सामने रहती है, जिससे डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है.

ये हो सकता है डिस्प्ले का साइज

ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पूरी तरह अनफोल्ड होने के बाद Galaxy Z TriFold की स्क्रीन 9.96 इंच की हो सकती है. यह Z Fold 6 के 7.6 इंच स्क्रीन की तुलना में 30 प्रतिशत बड़ी है. इसकी कवर स्क्रीन 6.49 की रह सकती है. इसका वजन लगभग 300 ग्राम के आसपास रहने का अनुमान है.

ये भी पढ़ें-

क्या स्मार्टफोन की जरूरत खत्म हो जाएगी? मोबाइल की तरह काम करेंगे मेटा के ये स्मार्ट चश्मे, इशारे भी समझेंगे

Published at : 20 Sep 2025 07:47 AM (IST)
Tags :
Samsung TECH NEWS TriFold Phone Samsung Galaxy Z TriFold
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला, 2 जवान शहीद, कई घायल
मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला, 2 जवान शहीद, कई घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिरोजाबाद जा रहे अनुज चौधरी ने ये दो तोहफे लेने से कर दिया इनकार, संभल में हो रही इस कदम की चर्चा
फिरोजाबाद जा रहे अनुज चौधरी ने ये दो तोहफे लेने से कर दिया इनकार, संभल में हो रही इस कदम की चर्चा
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
बॉलीवुड
Jolly LLB3 की रिलीज के बाद ट्विंकल खन्ना संग मूवी डेट नाइट एंजॉय करते दिखे अक्षय कुमार, पत्नी का हाथ थामे पैप्स को दिए पोज, तस्वीरें वायरल
ट्विंकल खन्ना संग मूवी डेट नाइट एंजॉय करते दिखे अक्षय कुमार, पत्नी का हाथ थामे पैप्स को दिए पोज
Advertisement

वीडियोज

Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की अद्भुत कहानी
Paper Leak: राजस्थान में 'सरकारी नौकरी' का सपना टूटा! युवा 'बेरोजगारी' से परेशान
Sandeep Chaudhary: सिंहासन खाली करो...GEN-Z आती हैं! | DUSU Election | Rahul Gandhi |Bihar election
Gold के बाद अब Silver का जलवा! ₹1.5 लाख/kg तक जा सकता है भाव – जानिए क्यों सब Silver खरीद रहे है|
Iphone 17 Launch: Apple का नए आइफोन 17 भारत में हुआ लॉन्च पहले दिन लगी खरीदने वालों की भीड़
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला, 2 जवान शहीद, कई घायल
मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला, 2 जवान शहीद, कई घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिरोजाबाद जा रहे अनुज चौधरी ने ये दो तोहफे लेने से कर दिया इनकार, संभल में हो रही इस कदम की चर्चा
फिरोजाबाद जा रहे अनुज चौधरी ने ये दो तोहफे लेने से कर दिया इनकार, संभल में हो रही इस कदम की चर्चा
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
बॉलीवुड
Jolly LLB3 की रिलीज के बाद ट्विंकल खन्ना संग मूवी डेट नाइट एंजॉय करते दिखे अक्षय कुमार, पत्नी का हाथ थामे पैप्स को दिए पोज, तस्वीरें वायरल
ट्विंकल खन्ना संग मूवी डेट नाइट एंजॉय करते दिखे अक्षय कुमार, पत्नी का हाथ थामे पैप्स को दिए पोज
विश्व
चीन कब जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? शी जिनपिंग संग बातचीत में US राष्ट्रपति ने खुद बताया; बड़ी डील का भी कर दिया ऐलान
चीन कब जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? शी जिनपिंग संग बातचीत में US राष्ट्रपति ने खुद बताया; बड़ी डील का भी कर दिया ऐलान
राजस्थान
राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में NRI कोटा की फीस होगी कम, पढ़ें कैबिनेट के फैसले
राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में NRI कोटा की फीस होगी कम, पढ़ें कैबिनेट के फैसले
एग्रीकल्चर
घर पर हरी मिर्च उगाने का सबसे आसान तरीका, किचन गार्डन में ऐसे मिलेगी ताजगी और स्वाद
घर पर हरी मिर्च उगाने का सबसे आसान तरीका, किचन गार्डन में ऐसे मिलेगी ताजगी और स्वाद
शिक्षा
8वें वेतन आयोग के बाद कितनी बढ़ जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी, कितना होगा बेसिक सैलरी में इजाफा
8वें वेतन आयोग के बाद कितनी बढ़ जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी, कितना होगा बेसिक सैलरी में इजाफा
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
ENT LIVE
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
ENT LIVE
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
Embed widget