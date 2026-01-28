हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसैमसंग से लेकर गूगल तक, इन कंपनियों के अपकमिंग फोन पर टिकी हैं सबकी नजरें, यहां देखें लिस्ट

सैमसंग से लेकर गूगल तक, इन कंपनियों के अपकमिंग फोन पर टिकी हैं सबकी नजरें, यहां देखें लिस्ट

इस साल स्मार्टफोन मार्केट में कई दमदार एंट्री होने वाली हैं. अगले कुछ हफ्तो में सैमसंग से लेकर गूगल जैसी कंपनियां अपने फ्लैगशिप और किफायती स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 28 Jan 2026 01:03 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

स्मार्टफोन मार्केट में इस साल कुछ दमदार एंट्री होने वाली हैं. अगले कुछ महीनों की बात करें तो सैमसंग, ऐप्पल और गूगल समेत कई कंपनियां अपने नए डिवाइस लॉन्च करने को तैयार हैं. इनमें एकदम फ्लैगशिप डिवाइस भी शामिल हैं और फ्लैगशिप सीरीज के किफायती एडिशन भी अगले कुछ हफ्तो में लॉन्च होने वाले हैं. आइए उन अपकमिंग स्मार्टफोन्स पर एक नजर डालते हैं, जिन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं.

Galaxy S26 Ultra

सैमसंग अगले महीने गैलेक्सी S26 अल्ट्रा को लॉन्च करेगी और मार्च से इसकी बिक्री शुरू हो जाएगी. इस फोन में दमदार Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिल सकता है और कंपनी इसे प्राइवेसी डिस्प्ले से भी लैस करेगी. इस कारण यूजर के आसपास बैठे लोगों को फोन की स्क्रीन एकदम डार्क नजर आएगी. इसके अलावा भी इसमें कई अपग्रेड्स मिलने वाली हैं.

iPhone 17e

आईफोन 17 सीरीज के किफायती एडिशन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. किफायती कीमत में आने वाले इस आईफोन में A19 चिपसेट और डायनामिक आईलैंड समेत कई नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं. यह फरवरी-मार्च में लॉन्च होने के लिए तैयार है. 

Google Pixel 10a

यह फोन अगले महीने लॉन्च हो सकता है.  इस फोन में 6.3 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है. इसे Tensor G4 चिपसेट मिलेगा, जिसे 8GB रैम के साथ पेयर किया जा सकता है. इसके रियर में 48MP के प्राइमरी कैमरे के साथ 13MP का सेकेंडरी कैमरा और 13MP का फ्रंट सेंसर मिल सकता है. फोन में 5,100mAh का बैटरी पैक दिया जा सकता है.

Xiaomi 17

चाइनीज कंपनी शाओमी अपने Xiaomi 17 को फरवरी या मार्च में भारत में लॉन्च कर सकती है. चीन में इसे पिछले साल ही लॉन्च कर दिया गया था. इसमें 6.3 इंच की स्क्रीन, Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट और पावरफुल 7,000mAh की बैटरी मिलेगी.

Published at : 28 Jan 2026 01:03 PM (IST)
