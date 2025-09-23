हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Samsung Galaxy S26 Ultra में मिलेगी खास डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, यह टेंशन होगी खत्म, कीमत उड़ा देगी होश

Samsung Galaxy S26 Ultra को खास डिस्प्ले टेक्नोलॉजी से लैस किया जा सकता है. इसके बाद फोन की स्क्रीन पर चल रहा कंटेट या मैसेज यूजर के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिखेगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 23 Sep 2025 09:28 AM (IST)
Preferred Sources

अगर अब तक सामने आई लीक्स और रिपोर्ट्स को सच माना जाए तो सैमसंग ने Galaxy S26 Ultra में कई बड़ी अपग्रेड देने का मन बना लिया है. यह फ्लैगशिप डिवाइस अगले साल जनवरी में लॉन्च हो सकता है. एक बड़ी अपग्रेड डिस्प्ले को लेकर होगी. ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, इस स्मार्टफोन में Flex Magic Pixel टेक्नोलॉजी दी जा सकती है. इसकी मदद से फोन की स्क्रीन पर चल रहे कंटेट या मैसेज को यूजर के अलावा कोई दूसरा नहीं देख पाएगा.

Flex Magic Pixel टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है?

कंपनी इस टेक्नोलॉजी को अभी प्राइवेट डिस्प्ले या प्राइवेसी डिस्प्ले के तौर पर रेफर कर रही है. इस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी को सबसे पहले पिछले साल फरवरी में हुए MWC 2024 में पेश किया गया था. यह टेक्नोलॉजी स्क्रीन के व्यूइंग एंगल को इस तरह एडजस्ट करती है कि यूजर के अलावा यह किसी और को दिखाई न दे. इससे स्क्रीन पर दिख रही सेंसेटिव जानकारी पर दूसरों की नजर पड़ने की टेंशन  इसका मास प्रोडक्शन शुरू हो गया है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि Galaxy S26 Ultra में यह फीचर देखने को मिल सकता है. यह भी कहा जा रहा है कि यह फीचर केवल S26 Ultra में ही उपलब्ध होगा और सीरीज के बाकी फोन में यह डिस्प्ले टेक्नोलॉजी नहीं दी जाएगी.

ये हो सकते हैं Galaxy S26 Ultra के बाकी फीचर्स

Galaxy S26 Ultra को 120Hz रिफ्रेश रेट वाले 6.9 इंच के OLED डिस्प्ले के साथ उतारा जा सकता है. इसे क्वालकॉम के Snapdragon 8 Elite 2 प्रोसेसर से लैस किया जा सकता है. इस फोन के 5500mAh की बैटरी के साथ आने की उम्मीद है, जो 60W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी. इसके रियर में 200MP+50MP+12MP+50MP का क्वॉड कैमरा सेटअप मिलने की संभावना है.

कितनी रह सकती है कीमत?

अभी इस फोन की आधिकारिक कीमत सामने नहीं आई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में इसकी कीमत 1.60 लाख रुपये के आसपास हो सकती है. अगर कीमत को लेकर यह कयास सही साबित होता है तो यह आईफोन 17 प्रो मैक्स की शुरुआती 1.49 लाख रुपये की कीमत से महंगा होगा. 

Published at : 23 Sep 2025 09:28 AM (IST)
Smartphone Samsung TECH NEWS Samsung Galaxy S26 Ultra
