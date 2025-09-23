सेल के नाम पर न हो जाए स्कैम, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय इन बातों का रखें ध्यान

Flipkart और Amazon पर सेल लाइव हो चुकी है. पेड मेंबर्स के लिए जहां 22 सितंबर को सेल से पर्दा हटा था, वहीं आज से सभी ग्राहक सेल का फायदा उठा सकते हैं. दोनों ही प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में लोग सामान ऑर्डर कर रहे हैं. इस सेल पर आम ग्राहकों के साथ-साथ साइबर अटैकर्स की भी नजर है. सेल के नाम पर ये स्कैमर्स अलग-अलग तरीकों से लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे. ऐसे स्कैम से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

भरोसेमंद वेबसाइट से ही करें शॉपिंग

आजकल AI की मदद से चंद मिनटों में वेबसाइट तैयार की जा सकती है. इसका फायदा उठाकर स्कैमर्स असली जैसी दिखने वाली नकली वेबसाइट बना लेते हैं. जैसे ही कोई ग्राहक इन वेबसाइट पर शॉपिंग के लिए आता है, उसकी सारी पर्सनल डिटेल हैकर्स के पास पहुंच जाती है. इस तरह किसी को डिस्काउंट भले ही न मिले, लेकिन उसका बैंक खाता खाली होने का खतरा जरूर पैदा हो जाता है.

पब्लिक वाई-फाई पर शॉपिंग न करें

अगर आप कैफे, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर हैं और पब्लिक वाई-फाई का यूज कर रहे हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग करने से बचें. इसकी वजह यह है कि पब्लिक वाई-फाई में सेफ्टी कम होती है और इसके जरिए होने वाली ट्रांजैक्शंस को हैक किया जा सकता है. इसलिए हमेशा सिक्योर्ड कनेक्शन से ही शॉपिंग करें.

सोशल मीडिया पोस्ट के लालच में न आएं

कई बार स्कैमर्स सोशल मीडिया पर लुभावने लालच देकर लोगों को स्कैम में फंसाने की कोशिश करते हैं. इसके लिए वो विज्ञापनों में ऐसे दावे करेंगे, जो हकीकत में पूरे नहीं होते. इन विज्ञापनों पर टैप करते ही ये ग्राहक को किसी मलेशियस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देते हैं. यहां से आपके डिवाइस में मालवेयर इंस्टॉल किए जा सकते हैं या आपकी पर्सनल डिटेल्स चुराई जा सकती है.

अनजान लोगों से आए लिंक ओपन न करें

कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए ईमेल मार्केटिंग का सहारा लेती है. फ्रॉडस्टर भी इसी तरीके को अपनाकर लोगों को चूना लगाने की फिराक में रहते हैं. ये लोग लुभावने ईमेल या मैसेज भेजते हैं. जैसे ही कोई इनमें दिए गए लिंक पर क्लिक करता है, उसकी जानकारी हैकर के पास जा सकती है, जिसका दुरुपयोग होने का डर रहता है.

