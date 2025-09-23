हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसेल के नाम पर न हो जाए स्कैम, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय इन बातों का रखें ध्यान

सेल के नाम पर न हो जाए स्कैम, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय इन बातों का रखें ध्यान

आज से फ्लिपकार्ट और अमेजन पर सेल लाइव हो गई है. इस फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कई सावधानियां बरतने की जरूरत है ताकि स्कैम से बचा जा सके.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 23 Sep 2025 08:38 AM (IST)
Preferred Sources

Flipkart और Amazon पर सेल लाइव हो चुकी है. पेड मेंबर्स के लिए जहां 22 सितंबर को सेल से पर्दा हटा था, वहीं आज से सभी ग्राहक सेल का फायदा उठा सकते हैं. दोनों ही प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में लोग सामान ऑर्डर कर रहे हैं. इस सेल पर आम ग्राहकों के साथ-साथ साइबर अटैकर्स की भी नजर है. सेल के नाम पर ये स्कैमर्स अलग-अलग तरीकों से लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे. ऐसे स्कैम से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. 

भरोसेमंद वेबसाइट से ही करें शॉपिंग

आजकल AI की मदद से चंद मिनटों में वेबसाइट तैयार की जा सकती है. इसका फायदा उठाकर स्कैमर्स असली जैसी दिखने वाली नकली वेबसाइट बना लेते हैं. जैसे ही कोई ग्राहक इन वेबसाइट पर शॉपिंग के लिए आता है, उसकी सारी पर्सनल डिटेल हैकर्स के पास पहुंच जाती है. इस तरह किसी को डिस्काउंट भले ही न मिले, लेकिन उसका बैंक खाता खाली होने का खतरा जरूर पैदा हो जाता है.

पब्लिक वाई-फाई पर शॉपिंग न करें

अगर आप कैफे, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर हैं और पब्लिक वाई-फाई का यूज कर रहे हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग करने से बचें. इसकी वजह यह है कि पब्लिक वाई-फाई में सेफ्टी कम होती है और इसके जरिए होने वाली ट्रांजैक्शंस को हैक किया जा सकता है. इसलिए हमेशा सिक्योर्ड कनेक्शन से ही शॉपिंग करें.

सोशल मीडिया पोस्ट के लालच में न आएं

कई बार स्कैमर्स सोशल मीडिया पर लुभावने लालच देकर लोगों को स्कैम में फंसाने की कोशिश करते हैं. इसके लिए वो विज्ञापनों में ऐसे दावे करेंगे, जो हकीकत में पूरे नहीं होते. इन विज्ञापनों पर टैप करते ही ये ग्राहक को किसी मलेशियस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देते हैं. यहां से आपके डिवाइस में मालवेयर इंस्टॉल किए जा सकते हैं या आपकी पर्सनल डिटेल्स चुराई जा सकती है.

अनजान लोगों से आए लिंक ओपन न करें

कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए ईमेल मार्केटिंग का सहारा लेती है. फ्रॉडस्टर भी इसी तरीके को अपनाकर लोगों को चूना लगाने की फिराक में रहते हैं. ये लोग लुभावने ईमेल या मैसेज भेजते हैं. जैसे ही कोई इनमें दिए गए लिंक पर क्लिक करता है, उसकी जानकारी हैकर के पास जा सकती है, जिसका दुरुपयोग होने का डर रहता है.

ये भी पढ़ें-

IND-PAK मैच के बाद X पर अचानक लिखने लगे लोग- 93000-0? पाक को औकात दिखाने वाली इस पोस्ट का क्या मतलब है? जानिए

Published at : 23 Sep 2025 08:38 AM (IST)
Tags :
Amazon FlipKart TECH NEWS Online Shopping Scam
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अमेरिका के लिए अहम है भारत', विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात के बाद क्या बोले मार्को रुबियो
'अमेरिका के लिए अहम है भारत', विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात के बाद क्या बोले मार्को रुबियो
दिल्ली NCR
दिल्ली: AAP के नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी, जानिए कौन कहां की कमान संभालेगा
दिल्ली: AAP के नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी, जानिए कौन कहां की कमान संभालेगा
विश्व
कहां था नूरिस्तान, किसके आक्रमण से बचने के लिए चीन ने बना डाली दुनिया की सबसे बड़ी दीवार?
कहां था नूरिस्तान, किसके आक्रमण से बचने के लिए चीन ने बना डाली दुनिया की सबसे बड़ी दीवार?
क्रिकेट
एशिया कप के बाद अब एक और सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, बड़ी अपडेट पढ़ लीजिए
एशिया कप के बाद अब एक और सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, बड़ी अपडेट पढ़ लीजिए
Advertisement

वीडियोज

EPFO का नया 'Passbook Lite' Feature: अब PF Balance Check करना हुआ बेहद आसान| Paisa Live
GST, Trump और Foreign Investors बदलेंगे Market का Mood | Paisa Live
Digital Arrest: Delhi में ₹23 करोड़ की ठगी, रिटायर्ड बैंकर बने शिकार!
Navratri: TV बहुओं का 'दुर्गा' अवतार, अनुपमा में गरबे की धूम!
Garba Entry Restrictions: Bhopal में Garba पंडालों के बाहर 'नो एंट्री' के होर्डिंग्स, Garba Jihad रोकने की अपील
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अमेरिका के लिए अहम है भारत', विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात के बाद क्या बोले मार्को रुबियो
'अमेरिका के लिए अहम है भारत', विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात के बाद क्या बोले मार्को रुबियो
दिल्ली NCR
दिल्ली: AAP के नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी, जानिए कौन कहां की कमान संभालेगा
दिल्ली: AAP के नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी, जानिए कौन कहां की कमान संभालेगा
विश्व
कहां था नूरिस्तान, किसके आक्रमण से बचने के लिए चीन ने बना डाली दुनिया की सबसे बड़ी दीवार?
कहां था नूरिस्तान, किसके आक्रमण से बचने के लिए चीन ने बना डाली दुनिया की सबसे बड़ी दीवार?
क्रिकेट
एशिया कप के बाद अब एक और सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, बड़ी अपडेट पढ़ लीजिए
एशिया कप के बाद अब एक और सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, बड़ी अपडेट पढ़ लीजिए
बॉलीवुड
दीपिका पादुकोण को कल्कि 2 से निकाला गया, भूमि पेडनेकर-तबु ने फीस बढ़ाने और 7 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर किया रिएक्ट
दीपिका पादुकोण को कल्कि 2 से निकाला गया, भूमि पेडनेकर-तबु ने फीस बढ़ाने और 7 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर किया रिएक्ट
यूटिलिटी
पिता की प्रॉपर्टी में क्या हिस्सा मांग सकती है शादीशुदा बेटी, क्या कहता है भारतीय कानून?
पिता की प्रॉपर्टी में क्या हिस्सा मांग सकती है शादीशुदा बेटी, क्या कहता है भारतीय कानून?
जनरल नॉलेज
Countries With Drone Technology: दुनिया के किस देश के पास हैं सबसे ज्यादा ड्रोन, किस नंबर पर आता है अपना भारत?
दुनिया के किस देश के पास हैं सबसे ज्यादा ड्रोन, किस नंबर पर आता है अपना भारत?
ट्रेंडिंग
ये भारत है यहां पैसा नहीं चलता! चाचा को पैसों का घमंड दिखा रहा था विदेशी व्लॉगर, फिर यूं मिला जवाब- वीडियो वायरल
ये भारत है यहां पैसा नहीं चलता! चाचा को पैसों का घमंड दिखा रहा था विदेशी व्लॉगर, फिर यूं मिला जवाब- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget