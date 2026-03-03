हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Galaxy S26 Series में मिलेगी सैटेलाइट कनेक्टिविटी, सैमसंग ने कर दिया कंफर्म, बिना नेटवर्क भी कर पाएंगे फोन से मैसेज 

सैटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर के कारण स्मार्टफोन बिना सेलुलर नेटवर्क वाले इलाकों में सैटेलाइट से कनेक्ट हो सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 03 Mar 2026 11:28 AM (IST)
सैमसंग ने बताया है कि पिछले हफ्ते लॉन्च हुई Galaxy S26 Series के तीनों मॉडल सैटेलाइट कनेक्टिविटी को सपोर्ट करेगा. इससे यह फायदा होगा कि मोबाइल नेटवर्क न होने पर भी यूजर सैटेलाइट के जरिए मैसेज भेज सकेंगे.

सैमसंग ने पिछले हफ्ते Galaxy S26 Series को लॉन्च किया था. अब कंपनी ने बताया है कि इस सीरीज के तीनों स्मार्टफोन सैटेलाइट कनेक्टिविटी को सपोर्ट करेंगे. इसका मतलब है कि Galaxy S26, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 Ultra मोबाइल या वाईफाई नेटवर्क न होने पर सैटेलाइट की मदद से मैसेज और डेटा सर्विसेस के साथ-साथ इमरजेंसी असिस्टेंस को यूज कर सकेंगे. बता दें कि सैमसंग ने पिछले साल डेटा और मैसेजिंग आदि के लिए सैटेलाइट कनेक्टिविटी का फीचर रोल आउट किया था.

क्या होती है सैटेलाइट कनेक्टिविटी?

सैटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर के कारण स्मार्टफोन बिना सेलुलर नेटवर्क वाले इलाकों में सैटेलाइट से कनेक्ट हो सकता है. ऐप्पल ने सबसे आईफोन 14 सीरीज के साथ मोबाइल में इसकी शुरुआत की थी. यह फीचर आईफोन में लगे स्पेशल एंटीना की मदद से आईफोन को सैटेलाइट से कनेक्ट कर देता है. गूगल ने भी पिक्सल 9 सीरीज से इसकी शुरुआत की थी. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे रिमोट एरिया से भी लोग कनेक्टेड रह सकते हैं. बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के समय भी यह फीचर बड़े काम आ सकता है.

Galaxy S26 Series में क्या खास?

सैमसंग ने इस सीरीज को कई बड़ी अपग्रेड्स के साथ लॉन्च किया है. सीरीज के तीनों ही मॉडल में क्लासिक गैलेक्सी फील मिलती है. इस सीरीज के फ्लैगशिप डिवाइस Galaxy S26 Ultra की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है. इसमें 6.9 इंच का QHD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है. यह फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ लॉन्च हुआ है. इसके रियर में 200MP+50MP+50MP+10MP सेंसर वाला कैमरा सेटअप और फ्रंट में 12MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. इसमें प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर दिया गया है, जो यूजर के आसपास बैठे लोगों के लिए स्क्रीन को पूरी तरह डार्क कर देता है. यह इस साल का सबसे ज्यादा कॉपी होने वाला फीचर हो सकता है और दूसरी कंपनियों ने अपने फ्लैगशिप मॉडल में यह फीचर देने की तैयारी शुरू कर दी है.

Published at : 03 Mar 2026 10:18 AM (IST)
Tags :
Galaxy S26 Series
