Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी8000 से कम में मिल रहा 5G फोन, फीचर्स के मामले में किसी से कम नहीं

8000 से कम में मिल रहा 5G फोन, फीचर्स के मामले में किसी से कम नहीं

अगर आप भी कम बजट की वजह से अब तक 5G स्मार्टफोन नहीं खरीद पाए हैं. तो अब आपकी टेंशन खत्म होने वाली है. मार्केट में एक ऐसा धांसू 5G फोन मौजूद है, जिसकी कीमत सुनकर आपको यकीन नहीं होगा.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 18 Oct 2026 07:20 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • कम बजट में POCO C75 5G फोन ₹7799 में उपलब्ध।
  • इसमें 6.88 इंच HD+ डिस्प्ले और Snapdragon प्रोसेसर है।
  • 50MP कैमरा, 5160mAh बैटरी और 18W फास्ट चार्जिंग।
  • यह फोन केवल Jio 5G नेटवर्क को सपोर्ट करेगा।

एक वक्त था जब लोगों को एक बढ़िया 5G फोन खरीदने के लिए कम से कम 15 से 20 हजार रुपये खर्च करने पड़ते थे. लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि बेहद कम बजट में भी धांसू 5G फोन्स मार्केट में मिल रहे हैं. अगर आपके पास बहुत पैसे नहीं है बस 7-8 हजार है तो भी आपको एकदम बढ़िया फीचर्स के साथ अच्छा 5G फोन मिल जाएगा. मार्केट में इस वक्त कई फोन ऐसे हैं जो आपको काफी सस्ते मिल जाते हैं क्योंकि यह फोन रिफर्बिश्ड होते हैं. 

अगर आप भी इन दिनों ऐसे ही किसी सस्ते फोन की तलाश में है तो POCO C75 5G काफी सस्ता बिक रहा है. यह फोन उन यूजर्स के लिए एकदम फायदे का सौदा है जो कम कीमत में तेज 5G इंटरनेट और बड़े डिस्प्ले का मजा लेना चाहते हैं. मात्र 7799 रुपये की कीमत में मिल रहे इस फोन के फीचर्स काफी धांसू हैं. इसमें तगड़ी बैटरी से लेकर शानदार कैमरा और स्मूथ डिस्प्ले तक सब कुछ मिलता है. चलिए आपको बताते हैं इस फोन के वेरिएंट्स और फीचर्स की पूरी जानकारी

महज इतने में 5G फोन

POCO C75 5G रिफर्बिश्ड Phones की रेंज काफी सस्ता फोन है. मार्केट में यह फोन दो स्टोरेज वेरिएंट्स में उपलब्ध है. इसका बेस वेरिएंट 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ सिर्फ 7799 रुपये में मिल रहा है. आपको बता दें यह रिफर्बिश्ड फोन आप ऑनलाइन Cashify की वेबसाइट से खरीद सकते हैं. वहीं आपके इसके स्टोर भी विजिट कर सकते हैं. 

डिस्प्ले और डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो POCO C75 5G के बैक पैनल पर प्रीमियम सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल दिया गया है. जो इसे महंगे फोन जैसा लुक देता है. यह फोन एनचांटेड ग्रीन, एक्वा ब्लू और सिल्वर स्टारडस्ट जैसे तीन अच्छे कलर ऑप्शन्स में आता है. स्क्रीन के मामले में भी यह फोन किसी से पीछे नहीं है. इसमें 6.88 इंच का बड़ा HD+ डिस्प्ले दिया गया है जो 120Hz के हाई रिफ्रेश रेट और 600 निट्स की ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है.


8000 से कम में मिल रहा 5G फोन, फीचर्स के मामले में किसी से कम नहीं

फोन के फीचर्स

इस 5G फोन में क्वालकॉम का Snapdragon 4s Gen 2 प्रोसेसर लगाया गया है. यह चिपसेट 4nm टेक्नोलॉजी पर बना है यानी कि फोन कम बैटरी खर्च करते हुए भी तेज परफॉर्मेंस देता है. इस प्रोसेसर की वजह से फोन में हाई-स्पीड 5G नेटवर्क का सपोर्ट मिलता है और रोजमर्रा के काम जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और मल्टीटास्किंग बिना किसी रुकावट के हो जाते हैं.  अगर 64GB स्टोरेज कम पड़े तो आप इसमें अलग से मेमोरी कार्ड लगाकर स्टोरेज को 1TB तक आराम से बढ़ा सकते हैं. लेकिन POCO के इस माॅडल में एक दिक्कत है कि यह सिर्फ Jio 5G सपोर्ट करता है.


8000 से कम में मिल रहा 5G फोन, फीचर्स के मामले में किसी से कम नहीं

50MP का सोनी कैमरा 

इसके कैमरा और बैटरी की है बात करें तो फोटोग्राफी के लिए इस फोन के बैक पैनल पर डुअल कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें 50-मेगापिक्सल का मेन Sony सेंसर लगाया गया है. इस कैमरे से दिन की रोशनी के साथ-साथ कम लाइट में भी काफी क्लियर और सोशल मीडिया रेडी फोटोज क्लिक होती हैं. वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट में 5-मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है. 

यह भी पढ़ें: AI से आवाज चेंज करके हो रही ठगी, तुरंत जान लें सेफ्टी टिप्स

मिलती है तगड़ी बैटरी

Power Backup की बात करें तो इसमें 5160mAh की बड़ी बैटरी लगी है. जो एक बार फुल चार्ज करने पर आराम से डेढ़ से दो दिन तक चल जाती है. यह फोन 18W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है. इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, धूल और पानी के छींटों से बचाव के लिए IP52 रेटिंग और 3.5mm का हेडफोन जैक जैसे जरूरी फीचर्स भी इसमें मौजूद हैं. कम बजट में यह रिफर्बिश्ड 5G फोन बढ़िया डील है

यह भी पढ़ें: भारत में जल्द आ रहा फोटोग्राफी का नया किंग, DSLR जैसी आएगी फोटो

 

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 18 Oct 2026 07:20 AM (IST)
Tags :
Poco Phone TECH NEWS Refurbished Phone
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
भारत में जल्द आ रहा फोटोग्राफी का नया किंग, DSLR जैसी आएगी फोटो
भारत में जल्द आ रहा फोटोग्राफी का नया किंग, DSLR जैसी आएगी फोटो
टेक्नोलॉजी
WhatsApp अकाउंट अचानक क्यों हो सकता है बैन? समझें नियम और सिस्टम
WhatsApp अकाउंट अचानक क्यों हो सकता है बैन? समझें नियम और सिस्टम
टेक्नोलॉजी
सेकंडों में बिक गया iPhone Duo का शुरुआती स्टॉक, अब डिलीवरी की चुनौती
सेकंडों में बिक गया iPhone Duo का शुरुआती स्टॉक, अब डिलीवरी की चुनौती
टेक्नोलॉजी
रेगुलेटर घुमाते ही कैसे बदलती है पंखे की बिजली खपत? जानें टेक्नोलॉजी
रेगुलेटर घुमाते ही कैसे बदलती है पंखे की बिजली खपत? जानें टेक्नोलॉजी
Advertisement

वीडियोज

ABP News: किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने वालों की घंटी बजाओ | Ghanti Bajao
CJP Delhi Protest: अराजकता-अव्यवस्था जिम्मेदार कौन? | Gyanesh Kumar | Congress | Gyanesh Kumar
Kolkata Stampede News: कोलकाता में घायलों से अस्पताल मिलने पहुंचे शुभेंदु! | Breaking News | Puja
Janhit | Congress Protest | Gyanesh Kumar: विरोध के नाम पर 'अराजकता'..क्या सही है ? | Neha Bora
रेलवे स्टेशन पर 510 रुपए का 'घमासान' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'परिवारवाद और वंशवाद की विषबेल को उखाड़ फेंकें', सपा पर बरसे CM योगी
'परिवारवाद और वंशवाद की विषबेल को उखाड़ फेंकें', सपा पर बरसे CM योगी
इंडिया
हिरासत से रिहा होने के बाद अभिजीत दीपके ने लिखा पोस्ट- ‘मुझे पता था कि...’
हिरासत से रिहा होने के बाद अभिजीत दीपके ने लिखा पोस्ट- ‘मुझे पता था कि...’
बॉलीवुड
मराठी सिनेमा में धूम मचाने के बाद बॉलीवुड में आए थे ओम पुरी, कभी ढाबे पर करते थे काम
मराठी सिनेमा से बॉलीवुड में आए थे ओम पुरी, कभी ढाबे पर करते थे काम
क्रिकेट
पांचवां टी20 रद्द होने के बाद क्या बोले अय्यर और होप, पढ़ें भारत-वेस्टइंडीज कप्तान के बयान
पांचवां टी20 रद्द होने के बाद क्या बोले अय्यर और होप, पढ़ें भारत-वेस्टइंडीज कप्तान के बयान
इंडिया
कोलकाता पूजा पंडाल भगदड़ में 17 की मौत, PM मोदी ने जताया दुख, मुआवजे का ऐलान
कोलकाता पूजा पंडाल भगदड़ में 17 की मौत, PM मोदी ने जताया दुख, मुआवजे का ऐलान
टेक्नोलॉजी
पुराने गैजेट्स को न समझें बेकार! इन 5 तरीकों से फिर आएंगे काम
पुराने गैजेट्स को न समझें बेकार! इन 5 तरीकों से फिर आएंगे काम
Home Tips
Home Plumbing Tips: नल बंद करने पर भी टपकता है पानी? बिना प्लंबर ऐसे करें 5 मिनट में ठीक
नल बंद करने पर भी टपकता है पानी? बिना प्लंबर ऐसे करें 5 मिनट में ठीक
एग्रीकल्चर
आलू के दाम गिरने से परेशान किसानों को राहत, सरकार देगी 20 हजार रुपये तक
आलू के दाम गिरने से परेशान किसानों को राहत, सरकार देगी 20 हजार रुपये तक
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget