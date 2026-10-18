Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीब्राउजर के अंदर छिपी खामी कैसे बन सकती है खतरा? Chrome यूजर्स के लिए अलर्ट

ब्राउजर के अंदर छिपी खामी कैसे बन सकती है खतरा? Chrome यूजर्स के लिए अलर्ट

Google Chrome इस्तेमाल करने वालों के लिए साइबर सुरक्षा से जुड़ी जरूरी चेतावनी जारी हुई है. Google ने इन खामियों को ठीक करने के लिए अपडेट भी जारी किए हैं. जानिए Chrome में कमजोरियां कहां मिलीं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 18 Oct 2026 10:01 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • यूज़र्स सेटिंग्स में जाकर अपने Chrome ब्राउज़र को तुरंत अपडेट करें.

इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करना हो, ईमेल चेक करना हो या बैंकिंग से जुड़ा काम करना हो, Google Chrome कई लोगों की डेली की जरूरत बन चुका है, लेकिन जिस ब्राउजर के जरिए हम अपनी पर्सनल जानकारी और जरूरी अकाउंट्स तक पहुंचते हैं, उसमें मौजूद छोटी-सी तकनीकी खामी भी परेशानी का कारण बन सकती है. भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने Google Chrome के डेस्कटॉप यूजर्स के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है. साथ ही Google ने इन खामियों को दूर करने के लिए अपडेट जारी किए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि ब्राउजर के अंदर छिपी खामी कैसे खतरा बन सकती है. 

ब्राउजर के अंदर छिपी खामी कैसे बन सकती है खतरा?

एजेंसी के मुताबिक, ब्राउजर में मौजूद तकनीकी खामी का फायदा उठाकर साइबर हमलावर आपके डिवाइस और पर्सनल जानकारी तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं. Chrome के मेमोरी मैनेजमेंट या JavaScript प्रोसेसिंग में कमजोरी होने पर हमलावर ब्राउजर में अनधिकृत कोड चलाने, संवेदनशील डेटा हासिल करने या सुरक्षा प्रतिबंधों को पार करने की कोशिश कर सकते हैं. इससे ईमेल, ऑनलाइन बैंकिंग और दूसरे जरूरी अकाउंट्स तक पहुंच से जुड़े जोखिम बढ़ सकते हैं. ऐसी कमजोरियों से बचने के लिए ब्राउजर को लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट के साथ अपडेट रखना जरूरी है.

निजी डेटा से लेकर सिस्टम तक पर हो सकता है असर

ब्राउजर की कमजोरियों का गलत फायदा उठने पर सिर्फ ब्राउजिंग तक सीमित समस्या नहीं रहती है. हमलावर संवेदनशील जानकारी हासिल करने, सिस्टम में अपने अधिकार बढ़ाने या सेवाओं को बाधित करने की कोशिश कर सकते हैं. Google के अपडेट में PDF, नेटवर्किंग, SVG ग्राफिक्स और मीडिया से जुड़े कंपोनेंट्स की कई गंभीर खामियों को भी ठीक किया गया है. 

यह भी पढ़ें - सेकंडों में बिक गया iPhone Duo का शुरुआती स्टॉक, अब डिलीवरी की चुनौती

Chrome यूजर्स कैसे अपडेट करें?
 
Google ने Chrome की सुरक्षा मजबूत करने के लिए 13 और 15 अक्टूबर को दो अपडेट जारी किए. अपने ब्राउजर को अपडेट करने के लिए Chrome खोलें और ऊपर दिए गए तीन डॉट्स पर क्लिक करें. इसके बाद Help में जाकर About Google Chrome पर जाएं. यहां ब्राउजर नए अपडेट की जांच करेगा और उपलब्ध होने पर उसे डाउनलोड करेगा. अपडेट इंस्टॉल करने के लिए ब्राउजर को दोबारा लॉन्च करना पड़ सकता है.  Google अपडेट चरणों में जारी करता है, ऐसे में नया वर्जन तुरंत दिखाई न देने पर बाद में दोबारा चेक करें.

यह भी पढ़ें - रेगुलेटर घुमाते ही कैसे बदलती है पंखे की बिजली खपत? जानें टेक्नोलॉजी

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 18 Oct 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
400 रुपये के अंदर कौनसी कंपनी दे रही बेस्ट रिचार्ज प्लान, जान लें फायदे का सौदा
400 रुपये के अंदर कौनसी कंपनी दे रही बेस्ट रिचार्ज प्लान, जान लें फायदे का सौदा
टेक्नोलॉजी
120Hz डिस्प्ले और 45W चार्जिंग, Tecno ने पेश किया नया 5G फोन
120Hz डिस्प्ले और 45W चार्जिंग, Tecno ने पेश किया नया 5G फोन
टेक्नोलॉजी
8000 से कम में मिल रहा 5G फोन, फीचर्स के मामले में किसी से कम नहीं
8000 से कम में मिल रहा 5G फोन, फीचर्स के मामले में किसी से कम नहीं
टेक्नोलॉजी
भारत में जल्द आ रहा फोटोग्राफी का नया किंग, DSLR जैसी आएगी फोटो
भारत में जल्द आ रहा फोटोग्राफी का नया किंग, DSLR जैसी आएगी फोटो
Advertisement

वीडियोज

ABP News: किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने वालों की घंटी बजाओ | Ghanti Bajao
CJP Delhi Protest: अराजकता-अव्यवस्था जिम्मेदार कौन? | Gyanesh Kumar | Congress | Gyanesh Kumar
Kolkata Stampede News: कोलकाता में घायलों से अस्पताल मिलने पहुंचे शुभेंदु! | Breaking News | Puja
Janhit | Congress Protest | Gyanesh Kumar: विरोध के नाम पर 'अराजकता'..क्या सही है ? | Neha Bora
रेलवे स्टेशन पर 510 रुपए का 'घमासान' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'प्रशासन से अपील है कि...', राहुल गांधी ने कोलकाता हादसे पर जाहिर किया दुख
'प्रशासन से अपील है कि...', राहुल गांधी ने कोलकाता हादसे पर जाहिर किया दुख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'BJP और बसपा से मिला कैबिनेट मंत्री पद का ऑफर', कांग्रेस नेता अजय राय का दावा
'BJP और बसपा से मिला कैबिनेट मंत्री पद का ऑफर', कांग्रेस नेता अजय राय का दावा
बॉलीवुड
'5 साल तक नाना ने पापा से नहीं की बात', माता-पिता की शादी पर सलमान खान का खुलासा
'5 साल तक नाना ने पापा से नहीं की बात', माता-पिता की शादी पर सलमान खान का खुलासा
क्रिकेट
'हमारे पास पहले से 2 ओपनर हैं...', श्रेयस अय्यर ने वैभव सूर्यवंशी से बातचीत पर किया खुलासा
'हमारे पास पहले से 2 ओपनर हैं', श्रेयस अय्यर ने वैभव सूर्यवंशी से बातचीत पर किया खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'परिवारवाद और वंशवाद की विषबेल को उखाड़ फेंकें', सपा पर बरसे CM योगी
'परिवारवाद और वंशवाद की विषबेल को उखाड़ फेंकें', सपा पर बरसे CM योगी
दिल्ली NCR
दिल्ली: अंकिता भंडारी को न्याय के लिए NSUI का कैंडल मार्च, BJP पर निशाना
दिल्ली: अंकिता भंडारी को न्याय के लिए NSUI का कैंडल मार्च, BJP पर निशाना
ट्रेंडिंग
मेट्रो में कागज वाला टिकट देख गदगद हुए बिहारी चाचा, बोले- ई देखा
मेट्रो में कागज वाला टिकट देख गदगद हुए बिहारी चाचा, बोले- ई देखा
शिक्षा
एआई से वीजा एप्लिकेशन लिखवाना पड़ा भारी, 64% भारतीयों के वीजा रद्द
एआई से वीजा एप्लिकेशन लिखवाना पड़ा भारी, 64% भारतीयों के वीजा रद्द
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget