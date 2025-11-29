Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







फ्लिपकार्ट पर ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, जिससे शॉपिंग कर आप भारी बचत कर सकते हैं. इस सेल में सैमसंग का फ्लैगशिप डिवाइस Galaxy S25 Ultra बंपर छूट के साथ मिल रहा है. ऐसे में अगर आप दमदार फीचर वाले इस फोन को खरीदने का प्लान बना रहे थे तो यह अच्छा मौका है. इस सेल में आपको अपना मनपसंद फोन कम कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है. डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स के बाद इस फोन पर कुल 24,000 रुपये की छूट मिल रही है. आइए फोन के फीचर और इस पर मिल रही डील के बारे में जानते हैं.

दमदार फोन है Galaxy S25 Ultra

इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुए Galaxy S25 Ultra में 6.9 इंच की QHD+ Dynamic AMOLED 2X स्क्रीन मिलती है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है. इसमें क्वालकॉम का पावरफुल Snapdragon 8 Elite चिपसेट है, जिसे 12GB रैम से पेयर किया गया है. इस फोन मे 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी दी गई है. फोटो और वीडियो के लिए यह फोन जबरदस्त कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च हुआ था. इसके रियर में 200MP का प्राइमरी सेंसर, 50MP का अल्ट्रावाइड लेंस, 50MP का टेलीफोटो सेंसर और 10MP का एडिशनल 3x टेलीफोटो लेंस मिलता है. फ्रंट में यह 12MP सेंसर से लैस है.

फ्लिपकार्ट पर मिल रही धमाकेदार छूट

भारत में इस फोन को 1,29,999 रुपये की कीमत के साथ लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी आपको इतने पैसे चुकाने की जरूरत नहीं है. फ्लिपकार्ट की ब्लैक फ्राइडे सेल में यह फोन 20,000 रुपये के डिस्काउंट के बाद 1,09,999 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा ग्राहक चुनिंदा क्रेडिट कार्ड पर 4,000 रुपये के बैंक डिस्काउंट का भी फायदा उठा सकते हैं. इस तरह कुल 24,000 रुपये की छूट के बाद इस फोन को 1,05,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. इसके अलावा इस पर एक्सचेंज ऑफर भी चल रहा है, जिसमें आप अपना पुराना फोन देकर इस फ्लैगशिप डिवाइस पर और छूट प्राप्त कर सकते हैं.

