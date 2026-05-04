महोबा: तीन राज्यों में जीत पर BJP नेताओं ने मनाया जश्न, कहा- 'ये यूपी चुनाव का ट्रेलर...'

महोबा में आज तीन राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी कार्यालय में जश्न का सैलाब उमड़ पड़ा. पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में मिली ऐतिहासिक बढ़त से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ जीत की बधाई दी. स्थानीय नेताओं ने इसे सनातन की जीत और यूपी चुनाव का ट्रेलर करार दिया है.

बीजेपी कार्यालय में उत्सव जैसा माहौल है. तीन राज्यों के चुनावी नतीजों ने बुंदेलखंड के इन कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है. हाथों में पार्टी का झंडा लिए कार्यकर्ता न केवल झूम रहे हैं, बल्कि एक-दूसरे का मुंह मीठा कराकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व का आभार जताया. पटाखे फोड़कर जश्न मनाया. इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य जितेंद्र सिंह सेंगर ने इस जीत को बीजेपी की विश्वसनीयता पर जनता की मुहर बताया.

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'पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं ने विपरीत परिस्थितियों में किया संघर्ष'

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं ने भारी अत्याचार और विपरीत परिस्थितियों के बीच संघर्ष किया है. सेंगर, जिन्होंने खुद बंगाल की खड़गपुर सदर विधानसभा में प्रवासी प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी संभाली थी, ने वहां से दिलीप घोष की जीत पर मतदाताओं का आभार व्यक्त किया. उन्होंने इसे उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों के लिए एक स्पष्ट संदेश और पिक्चर करार दिया.

शून्य से शिखर का सफर अटूट मेहनत का परिणाम- जिला अध्यक्ष

वहीं जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा ने बंगाल के संघर्ष को याद करते हुए कहा कि शून्य से शिखर तक का यह सफर कार्यकर्ताओं की अटूट मेहनत का परिणाम है. उनके अनुसार असम और पुडुचेरी के साथ बंगाल की यह जीत उत्तर प्रदेश में जीत की राह प्रशस्त करेगी.

जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा ने नतीजों को बताया सनातन की जीत

महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष नीतू श्रीवास्तव ने जीत को सनातन की जीत बताया. उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि बंगाल में राम नाम का विरोध करने वाली ताकतों का अंत हुआ है और वहां के हिंदुओं व सनातन प्रेमियों को नया जीवन मिला है. राम नाम का विरोध करने वाली दीदी अब चार मई को सरकार से चली गई है.

जिला उपाध्यक्ष पंकज तिवारी ने बंगाल में शहीद हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के बलिदान को याद किया. उन्होंने कहा कि सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या और दमन के बावजूद वहां कमल का खिलना पूरे देश के लिए प्रेरणा है. महोबा के कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह जीत केवल तीन राज्यों की नहीं, बल्कि उस विचारधारा की है जिसने तुष्टीकरण के खिलाफ राष्ट्रवाद को चुना है.

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