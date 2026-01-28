Motorola Signature Vs Samsung S25 Ultra: भारत में प्रीमियम स्मार्टफोन्स की रेस अब और दिलचस्प हो गई है. Motorola ने 23 जनवरी को अपना पहला कैंडीबार फ्लैगशिप Motorola Signature लॉन्च किया है जो स्टाइलिश डिजाइन, दमदार हार्डवेयर और 24x7 सिग्नेचर कंसीयर्ज सर्विस के साथ आता है. वहीं Samsung का Galaxy S25 Ultra पहले से ही मार्केट में मौजूद है और अपनी पावरफुल कैमरा सेटअप, S-Pen सपोर्ट और एडवांस Galaxy AI फीचर्स के लिए जाना जाता है. दोनों ही फोन फ्लैगशिप कैटेगरी में आते हैं, लेकिन 2026 में खरीदारी के लिहाज से कौन ज्यादा बेहतर है, आइए विस्तार से समझते हैं.

डिस्प्ले

Motorola Signature में 6.8-इंच का 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 165Hz रिफ्रेश रेट और 6,200 निट्स की हाई पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. यह फोन को बेहद स्मूद एक्सपीरियंस देता है. दूसरी ओर Galaxy S25 Ultra में 6.9-इंच का QHD+ Dynamic AMOLED 2X पैनल मिलता है जिसमें 120Hz का अडैप्टिव रिफ्रेश रेट है. यहां Samsung शार्पनेस और कलर एक्यूरेसी पर ज्यादा फोकस करता है.

डिजाइन

डिजाइन के मामले में Motorola Signature सिर्फ 6.99mm पतला है और इसमें एयरक्राफ्ट-ग्रेड एल्युमिनियम फ्रेम के साथ फैब्रिक-इंस्पायर्ड Pantone फिनिश दी गई है, जिससे फोन हल्का और एलिगेंट लगता है. वहीं Galaxy S25 Ultra टाइटेनियम बॉडी, S-Pen स्लॉट और ज्यादा रग्ड बिल्ड के साथ आता है जो प्रीमियम के साथ मजबूती का एहसास देता है.

बैटरी और चार्जिंग

Motorola Signature में 5,200mAh की बैटरी दी गई है जो 90W वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. इसके मुकाबले Galaxy S25 Ultra में 5,000mAh बैटरी मिलती है लेकिन चार्जिंग स्पीड 45W वायर्ड और 15W वायरलेस तक सीमित है. तेज चार्जिंग चाहने वालों के लिए Motorola यहां आगे निकलता है.

कैमरा सेटअप

Motorola Signature में तीनों रियर कैमरे 50MP के हैं जिनमें पेरिस्कोप लेंस और 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है. यह कैमरा सेटअप कंसिस्टेंट आउटपुट पर फोकस करता है. वहीं Galaxy S25 Ultra की पहचान उसका 200MP मेन कैमरा है जिसे 50MP अल्ट्रा-वाइड और टेलीफोटो लेंस का साथ मिलता है. फ्रंट में 12MP का कैमरा सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए मौजूद है. फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए Samsung अब भी ज्यादा आकर्षक है.

प्रोसेसर और परफॉर्मेंस

Motorola Signature में नया Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट दिया गया है जो 16GB तक RAM के साथ आता है और हाई-एंड परफॉर्मेंस पर फोकस करता है. Galaxy S25 Ultra में Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर मिलता है जो 12GB RAM के साथ AI-ड्रिवन टास्क और लंबे समय की स्टेबिलिटी के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है.

कलर ऑप्शंस

Motorola Signature दो खास Pantone फिनिश Carbon और Martini Olive में उपलब्ध है जो सॉफिस्टिकेटेड और यूनिक लुक देते हैं. वहीं Galaxy S25 Ultra में Titanium Black, Silver Blue, Gray और White Silver जैसे ज्यादा कलर ऑप्शंस मिलते हैं.

सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन

Motorola Signature में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे स्टैंडर्ड फ्लैगशिप सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं. Galaxy S25 Ultra इस मामले में एक कदम आगे है जहां Samsung Knox, IP68/IP69 रेटिंग, लंबे सिक्योरिटी अपडेट्स और ऑन-डिवाइस AI प्राइवेसी कंट्रोल्स मिलते हैं.

सॉफ्टवेयर और अपडेट्स

Motorola Signature Android 16 के साथ आता है और Moto AI फीचर्स के साथ सात साल तक Android और सिक्योरिटी अपडेट्स का वादा करता है. Galaxy S25 Ultra भी Android 16 आधारित One UI 8.0/8.5 पर चलता है और इसमें भी सात साल तक OS और सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ एडवांस Galaxy AI फीचर्स मिलते हैं.

कीमत

कीमत की बात करें तो Motorola Signature की शुरुआती कीमत 59,999 रुपये रखी गई है जो इसे प्रीमियम सेगमेंट में काफी प्रतिस्पर्धी बनाती है. वहीं Galaxy S25 Ultra की लॉन्च कीमत 1,29,999 रुपये थी और फिलहाल यह लगभग 1,07,000 रुपये के आसपास मिल रहा है जिससे यह साफ तौर पर अल्ट्रा-प्रीमियम कैटेगरी में आता है.

