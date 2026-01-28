हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीMotorola Signature Vs Samsung S25 Ultra: इस साल किसे खरीदने में होगा ज्यादा फायदा, कंपैरिजन से समझें

Motorola Signature Vs Samsung S25 Ultra: इस साल किसे खरीदने में होगा ज्यादा फायदा, कंपैरिजन से समझें

Motorola Signature Vs Samsung S25 Ultra: भारत में प्रीमियम स्मार्टफोन्स की रेस अब और दिलचस्प हो गई है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 28 Jan 2026 12:12 PM (IST)
Preferred Sources

Motorola Signature Vs Samsung S25 Ultra: भारत में प्रीमियम स्मार्टफोन्स की रेस अब और दिलचस्प हो गई है. Motorola ने 23 जनवरी को अपना पहला कैंडीबार फ्लैगशिप Motorola Signature लॉन्च किया है जो स्टाइलिश डिजाइन, दमदार हार्डवेयर और 24x7 सिग्नेचर कंसीयर्ज सर्विस के साथ आता है. वहीं Samsung का Galaxy S25 Ultra पहले से ही मार्केट में मौजूद है और अपनी पावरफुल कैमरा सेटअप, S-Pen सपोर्ट और एडवांस Galaxy AI फीचर्स के लिए जाना जाता है. दोनों ही फोन फ्लैगशिप कैटेगरी में आते हैं, लेकिन 2026 में खरीदारी के लिहाज से कौन ज्यादा बेहतर है, आइए विस्तार से समझते हैं.

डिस्प्ले

Motorola Signature में 6.8-इंच का 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 165Hz रिफ्रेश रेट और 6,200 निट्स की हाई पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. यह फोन को बेहद स्मूद एक्सपीरियंस देता है. दूसरी ओर Galaxy S25 Ultra में 6.9-इंच का QHD+ Dynamic AMOLED 2X पैनल मिलता है जिसमें 120Hz का अडैप्टिव रिफ्रेश रेट है. यहां Samsung शार्पनेस और कलर एक्यूरेसी पर ज्यादा फोकस करता है.

डिजाइन

डिजाइन के मामले में Motorola Signature सिर्फ 6.99mm पतला है और इसमें एयरक्राफ्ट-ग्रेड एल्युमिनियम फ्रेम के साथ फैब्रिक-इंस्पायर्ड Pantone फिनिश दी गई है, जिससे फोन हल्का और एलिगेंट लगता है. वहीं Galaxy S25 Ultra टाइटेनियम बॉडी, S-Pen स्लॉट और ज्यादा रग्ड बिल्ड के साथ आता है जो प्रीमियम के साथ मजबूती का एहसास देता है.

बैटरी और चार्जिंग

Motorola Signature में 5,200mAh की बैटरी दी गई है जो 90W वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. इसके मुकाबले Galaxy S25 Ultra में 5,000mAh बैटरी मिलती है लेकिन चार्जिंग स्पीड 45W वायर्ड और 15W वायरलेस तक सीमित है. तेज चार्जिंग चाहने वालों के लिए Motorola यहां आगे निकलता है.

कैमरा सेटअप

Motorola Signature में तीनों रियर कैमरे 50MP के हैं जिनमें पेरिस्कोप लेंस और 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है. यह कैमरा सेटअप कंसिस्टेंट आउटपुट पर फोकस करता है. वहीं Galaxy S25 Ultra की पहचान उसका 200MP मेन कैमरा है जिसे 50MP अल्ट्रा-वाइड और टेलीफोटो लेंस का साथ मिलता है. फ्रंट में 12MP का कैमरा सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए मौजूद है. फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए Samsung अब भी ज्यादा आकर्षक है.

प्रोसेसर और परफॉर्मेंस

Motorola Signature में नया Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट दिया गया है जो 16GB तक RAM के साथ आता है और हाई-एंड परफॉर्मेंस पर फोकस करता है. Galaxy S25 Ultra में Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर मिलता है जो 12GB RAM के साथ AI-ड्रिवन टास्क और लंबे समय की स्टेबिलिटी के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है.

कलर ऑप्शंस

Motorola Signature दो खास Pantone फिनिश Carbon और Martini Olive में उपलब्ध है जो सॉफिस्टिकेटेड और यूनिक लुक देते हैं. वहीं Galaxy S25 Ultra में Titanium Black, Silver Blue, Gray और White Silver जैसे ज्यादा कलर ऑप्शंस मिलते हैं.

सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन

Motorola Signature में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे स्टैंडर्ड फ्लैगशिप सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं. Galaxy S25 Ultra इस मामले में एक कदम आगे है जहां Samsung Knox, IP68/IP69 रेटिंग, लंबे सिक्योरिटी अपडेट्स और ऑन-डिवाइस AI प्राइवेसी कंट्रोल्स मिलते हैं.

सॉफ्टवेयर और अपडेट्स

Motorola Signature Android 16 के साथ आता है और Moto AI फीचर्स के साथ सात साल तक Android और सिक्योरिटी अपडेट्स का वादा करता है. Galaxy S25 Ultra भी Android 16 आधारित One UI 8.0/8.5 पर चलता है और इसमें भी सात साल तक OS और सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ एडवांस Galaxy AI फीचर्स मिलते हैं.

कीमत

कीमत की बात करें तो Motorola Signature की शुरुआती कीमत 59,999 रुपये रखी गई है जो इसे प्रीमियम सेगमेंट में काफी प्रतिस्पर्धी बनाती है. वहीं Galaxy S25 Ultra की लॉन्च कीमत 1,29,999 रुपये थी और फिलहाल यह लगभग 1,07,000 रुपये के आसपास मिल रहा है जिससे यह साफ तौर पर अल्ट्रा-प्रीमियम कैटेगरी में आता है.

यह भी पढ़ें:

अब उम्र छुपाना पड़ेगा भारी! ChatGPT खुद पहचान लेगा आप नाबालिग हैं या नहीं, आ गया चौंकाने वाला नया फीचर

Published at : 28 Jan 2026 12:12 PM (IST)
Tags :
Samsung Galaxy S25 Ultra TECH NEWS HINDI Motorola Signature
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
महाराष्ट्र
Maharashtra Politics: अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में होंगे ये बदलाव! NCP पर भी मंडरा सकते हैं संकट के बादल
अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में होंगे ये बदलाव! NCP पर भी संकट के बादल
इंडिया
अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र से दिल्ली तक शोक, पीएम मोदी-अमित शाह ने लगाया CM फडणवीस को फोन
अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र से दिल्ली तक शोक, पीएम मोदी-अमित शाह ने लगाया CM फडणवीस को फोन
स्पोर्ट्स
भारत के खिलाफ मैच बॉयकॉट किया तो पाकिस्तान हो जाएगा 'भिखारी', भरने पड़ सकते हैं 348 करोड़ रुपये
भारत के खिलाफ मैच बॉयकॉट किया तो पाकिस्तान हो जाएगा 'भिखारी', भरने पड़ सकते हैं 348 करोड़ रुपये
Advertisement

वीडियोज

LIC Jeevan Anand Plan 915: आपकी ज़िंदगी का भरोसेमंद साथी | Paisa Live
Budget 2026: Gold और Silver होंगे सस्ते? जानिए expert का अनुमान | Paisa Live
Unocoin के Founder Sathvik Vishwanath से जानिए Crypto Sector का Future | Paisa Live
India–EU FTA: सस्ती Wine से लेकर सस्ता इलाज | India का Global Trade Masterstroke | Paisa Live
Railway में 2.7 लाख करोड़ का record budget | Vande Bharat Sleeper और Kavach System से बड़ा बदलाव |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
महाराष्ट्र
Maharashtra Politics: अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में होंगे ये बदलाव! NCP पर भी मंडरा सकते हैं संकट के बादल
अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में होंगे ये बदलाव! NCP पर भी संकट के बादल
इंडिया
अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र से दिल्ली तक शोक, पीएम मोदी-अमित शाह ने लगाया CM फडणवीस को फोन
अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र से दिल्ली तक शोक, पीएम मोदी-अमित शाह ने लगाया CM फडणवीस को फोन
स्पोर्ट्स
भारत के खिलाफ मैच बॉयकॉट किया तो पाकिस्तान हो जाएगा 'भिखारी', भरने पड़ सकते हैं 348 करोड़ रुपये
भारत के खिलाफ मैच बॉयकॉट किया तो पाकिस्तान हो जाएगा 'भिखारी', भरने पड़ सकते हैं 348 करोड़ रुपये
बॉलीवुड
Border 2 Worldwide BO Collection Day 5: पांच दिन में ही सनी देओल की फिल्म ने 'सितारे जमीन पर' को दी धोबी पछाड़, कर लिया है इतना कलेक्शन
पांच दिन में ही सनी देओल की फिल्म ने 'सितारे जमीन पर' को दी धोबी पछाड़, कर लिया है इतना कलेक्शन
स्टॉक मार्केट
63 परसेंट तक उछल सकते हैं ये शेयर, पैसों में खेलेंगे दांव लगाने वाले! ब्रोकरेज ने जताया भरोसा
63 परसेंट तक उछल सकते हैं ये शेयर, पैसों में खेलेंगे दांव लगाने वाले! ब्रोकरेज ने जताया भरोसा
शिक्षा
Maharashtra Plane Crash: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहां तक की थी पढ़ाई? जानें स्कूलिंग से लेकर पूरा रिपोर्ट
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहां तक की थी पढ़ाई? जानें स्कूलिंग से लेकर पूरा रिपोर्ट
यूटिलिटी
गलती से बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए? तो घबराने की जरूरत नहीं, जान लें अपने अधिकार
गलती से बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए? तो घबराने की जरूरत नहीं, जान लें अपने अधिकार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget