हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमुश्किल स्थिति में बचा सकता है जान! एंड्रॉयड पर आ गया Emergency Live Video फीचर, जानें बड़ी बातें

मुश्किल स्थिति में बचा सकता है जान! एंड्रॉयड पर आ गया Emergency Live Video फीचर, जानें बड़ी बातें

गूगल ने एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए इमरजेंसी लाइव वीडियो फीचर लाइव कर दिया है. मुश्किल स्थिति में यह फीचर यूजर की जान बचाने के काम आ सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 12 Dec 2025 02:39 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

गूगल ने आखिरकार एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के लिए इमरजेंसी लाइव वीडियो फीचर रोल आउट कर दिया है. आईफोन में यह फीचर पहले से मिलता है और यह मुश्किल स्थिति में यूजर्स की जान बचाने के काम आ सकता है. इस फीचर की मदद से मुश्किल में फंसे यूजर वीडियो लाइव कर पाएंगे, जिससे राहत और बचाव दलों को स्थिति के बारे में ठीक से पता चल पाएगा. सड़क दुर्घटना, आगजनी और मेडिकल इमरजेंसी आदि मामलों में यह फीचर बेहद काम आ सकता है.

कैसे काम करेगा फीचर?

इस फीचर को इनेबल करने के लिए किसी सेटअप की जरूरत नहीं है. जब भी कोई यूजर इमरजेंसी मैसेज या कॉल करेगा, उसे रिस्पॉन्डर की तरफ से वीडियो शेयरिंग की रिक्वेस्ट मिलेगी. इसे एक्सेप्ट कर यूजर वीडियो स्ट्रीमिंग शुरू कर सकता है. इसके लिए उसे सिर्फ सिंगल टैप करना है. इसकी मदद से राहत और बचाव दल यह देख सकता है कि यूजर किस स्थिति में फंसा है और उसे किस प्रकार की मदद की जरूरत है. गूगल का कहना है कि मदद पहुंचाने में विजुअल फुटेज बेहद मददगार साबित हो सकती है.

इन डिवाइस पर काम करेगा फीचर

एंड्रॉयड 8 और उसके बाद के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले डिवाइस पर यह फीचर काम करेगा. सबसे पहले इसे अमेरिका के साथ-साथ जर्मनी और मैक्सिको के कुछ इलाकों में लॉन्च किया जा रहा है. आगे चलकर बाकी यूजर्स के लिए भी इसे रोल आउट कर दिया जाएगा. बता दें कि पिक्सल डिवाइसेस में इमरजेंसी वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर मिलता है, लेकिन यह थोड़े अलग तरीके से काम करता है. यह 45 मिनट तक का वीडियो रिकॉर्ड कर इसका लिंक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को भेज देता है. अब नए फीचर से वीडियो लाइव भी किया जा सकेगा. 

आईफोन में पहले से मिलता है यह फीचर

ऐप्पल कई सालों से अपने आईफोन में Emergency SOS Live Video का फीचर देती आ रही है. यह आपातकालीन स्थिति में यूजर को लाइव स्ट्रीम करने की सहूलियत देता है. गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से ऐप्पल और गूगल आदि कंपनियां अपने डिवाइसेस में कई सेफ्टी फीचर्स देने लगी हैं, जिससे यूजर के लिए इमरजेंसी सिचुएशन में मदद मांगना आसान हो गया है.

WhatsApp यूजर्स की बल्ले-बल्ले! कॉलिंग और चैटिंग के लिए कंपनी एक साथ लाई कई नए फीचर्स

Published at : 12 Dec 2025 02:39 PM (IST)
