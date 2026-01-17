सैमसंग गैलेक्सी रिंग हो गई एकदम सस्ती, पहले कभी नहीं आई इतनी छूट, यहां से खरीदने पर होगी बचत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







फिटनेस ट्रैकिंग के लिए अब कई लोग स्मार्टवॉच की जगह स्मार्ट रिंग को यूज करने लगे हैं. अगर आप भी स्मार्ट रिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो इस समय सैमसंग की गैलेक्सी रिंग पर शानदार छूट मिल रही है. अमेजन की सेल में यह रिंग अब तक के सबसे कम दामों पर मिल रही है और आप इसे खरीदकर हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि इस रिंग में क्या-क्या फीचर्स हैं और इसे कितने में खरीदा जा सकता है.

गैलेक्सी रिंग में क्या-क्या मिलता है?

यह रिंग सैमसंग के इकोसिस्टम के साथ काम करती है. इसमें कोई डिस्प्ले नहीं है, जिससे यह उन यूजर्स की पहली पसंद बन गई है, जो फोन और स्मार्टवॉच की नोटिफिकेशन से परेशान हो गए हैं. यह रिंग स्लीप ट्रैकिंग, एक्टिविटी मॉनिटरिंग और फिटनेस इनसाइट को सपोर्ट करती है और इसका डेटा सैमसंग के हेल्थ प्लेटफॉर्म पर सिंक होता है. एक बार चार्ज करने पर इसकी बैटरी 7 दिनों तक चल सकती है. टाइटैनियम से बनी यह रिंग कई साइज में अवेलेबल है.

अमेजन पर क्या डील मिल रही?

इस रिंग को 39,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी यह अमेजन पर 18,999 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा अमेजन प्राइम मेंबर्स अपने 1,000 रुपये के प्राइम कूपन और सेलेक्टेड बैंक कार्ड्स पर 2,000 रुपये के इंस्टैंट डिस्काउंट के बाद इस रिंग को केवल 15,999 रुपये में खरीद सकते हैं. ध्यान रहे कि यह ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है.

आईफोन पर भी मिल रही है शानदार डील

सैमसंग गैलेक्सी रिंग की तरह आईफोन की खरीद पर भी बचत का मौका आ गया है. विजय सेल्स पर रिपब्लिक डे सेल आज से शुरू हो गई है. इस सेल में कुछ महीने पहले ही लॉन्च हुए आईफोन 17 पर हजारों की छूट मिल रही है. विजय सेल्स से आईफोन 17 को सिर्फ 78,900 रुपये में खरीदा जा सकता है.

ये भी पढ़ें-

Windows 10 और Windows 11 यूजर्स पर यह बड़ा खतरा, सरकार ने जारी की वॉर्निंग, जल्दी कर लें ये काम