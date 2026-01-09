अंदर और बाहर दोनों तरफ होगा फोल्ड, सैमसंग ला सकती है कमाल का फोन, यह जानकारी आई सामने

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





अगर सब कुछ उम्मीदों के मुताबिक रहा तो सैमसंग एक कमाल का फोन लॉन्च कर सकती है, जो अंदर और बाहर दोनों तरफ फ्लिप होगा. दरअसल, वर्ल्ड इंटलेक्चुअल प्रोपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की साइट पर एक रिवर्सिबल फ्लिप फोन का पेटेंट देखा गया है. इस फ्लिप फोन की कोई राइट साइड नहीं होगी. यानी आप अपनी मर्जी से इसे अंदर या बाहर की तरफ फ्लिप कर सकेंगे. मौजूदा फ्लिप फोन में एक तरफ कवर डिस्प्ले, जबकि दूसरी तरफ प्लेन रियर पैनल होता है, लेकिन यह जल्द ही बदल सकता है.

यूनिक होगा डिजाइन

पेटेंट में फाइल की गई फोटो को देखकर पता चलता है कि फोन के दोनों आउटर पैनल साइज और शेप में एक बराबर है, जिससे इसे अंदर या बाहर किसी भी तरफ फोल्ड किया जा सकेगा. कई इमेज में आउटर सरफेस पर एक सर्कुलर कटआउट दिखाया गया है, जो कैमरा या सेंसर हो सकता है, लेकिन पेटेंट में इसकी जानकारी नहीं दी गई है. साइड व्यूज से फोन में एक जैसी थिकनेस और क्लिन हिंज डिजाइन नजर आ रहा है. पेटेंट डिजाइन देखकर यह फोन अब तक के सारे फोन से अलग और यूनिक डिजाइन वाला लग रहा है.

केवल डिजाइन आया सामने

बता दें कि पेटेंट में यह कॉन्सेप्ट भले ही एक्साइटिंग लग रहा है, लेकिन अभी तक इसे हार्डवेयर, फीचर और दूसरे एलिमेंट्स के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, जिससे फोन की बाकी चीजों के बारे में पता नहीं चल पाया है. साथ ही यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि यह केवल कॉन्सेप्ट है और सभी कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन स्टेज से होकर मार्केट तक नहीं पहुंच पाते हैं. अगर सैमसंग इस फोन को कागज से उतारकर प्रोडक्शन के लिए तैयार करती है तो अगले कुछ दिनों में इसके मैकेनिक्स और प्रोटेक्शन से जुड़ी जानकारी भी सामने आ जाएगी.

