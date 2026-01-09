स्क्रीनशॉट लेने समेत गूगल क्रोम में मिलते हैं ये यूजफुल फीचर्स, 99 प्रतिशत लोग इनके बारे में जानते ही नहीं
बहुत कम लोगों को पता होगा कि गूगल क्रोम से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. इस ब्राउजर में कई ऐसे और भी शानदार फीचर्स मिलते हैं.
डेली के काम के लिए गूगल क्रोम को यूज करने वाले लोग एक्सटेंशन्स का सहारा लेते हैं. गूगल क्रोम के वेब स्टोर पर हजारों एक्सटेंशन्स मौजूद हैं, जो एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी देती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल क्रोम में ही कुछ ऐसे फीचर्स हैं, जो एक्सटेंशन्स की जरूरत को ही खत्म कर देंगे. क्रोम में ही बने ये फीचर्स एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी भी देते हैं और इन्हें यूज करना एकदम सेफ और आसान हैं. आइए ऐसे ही कुछ फीचर्स पर नजर डालते हैं.
गूगल क्रोम के हिडन फीचर्स
पासवर्ड मैनेजर- आजकल इतने अकाउंट्स हो गए हैं कि हर किसी के पासवर्ड याद रखना बहुत मुश्किल होता है. ऐसी स्थिति में पासवर्ड मैनेजर आपका काम आसान कर देता है. कई लोग इसके लिए एक्सटेंशन्स या थर्ड-पार्टी ऐप्स का यूज करते हैं. गूगल क्रोम में इसका बिल्ट-इन सॉल्यूशन मौजूद है. क्रोम के पासवर्ड मैनेजर में क्रॉस-डिवाइस सिंक फंक्शनलिटी समेत कई दमदार फीचर्स हैं.
स्क्रीनशॉट- बहुत कम लोग जानते हैं कि गूगल क्रोम से स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है. दरअसल, क्रोम का स्क्रीनशॉट फीचर डेवलपर टूल्स में छिपा होता है. इसे यूज करने के लिए विंडोज लैपटॉप पर Ctrl + Shift + I प्रेस कर डेवलपर टूल्स ओपन करें. फिर Ctrl + Shift + P कमांड देने पर एक कमांड मेनू ओपन होगा. इसमें स्क्रीनशॉट टाइप करें. यहां आप स्क्रीनशॉट लेने के कई ऑप्शन मिल जाएंगे.
पेज ट्रांसलेशन- ट्रासंलेशन के लिए गूगल ट्रांसलेट जैसी डेडिकेटिड वेबसाइट मौजूद है, लेकिन आप क्रोम में ही पेज ट्रांसलेट कर सकते हैं. इसके लिए टॉप राइट कॉर्नर में थ्री-डॉट मेनू पर क्लिक कर ट्रांसलेट ओपन करें. यहां आप अपनी पसंद की लैंग्वेज सेलेक्ट कर किसी भी पेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं.
रीडिंग लिस्ट- ब्राउजिंग करते समय कई ऐसे आर्टिकल दिख जाते हैं, जिन्हें आप बाद में पढ़ने के लिए सेव करना चाहते हैं. इस काम के लिए रीडिंग लिस्ट का फीचर आपकी मदद करेगा. इसे यूज करने के लिए वो पेज ओपन करें, जिसे आप बाद में पढ़ना चाहते हैं. इसके बाद थ्री-डॉट मेनू पर क्लिक कर बुकमार्क्स एंड लिस्ट में जाएं और यहां रीडिंग लिस्ट पर क्लिक करें. ऐसा करते ही आपको ओपन टैब को लिस्ट में एड करने का ऑप्शन मिल जाएगा.
