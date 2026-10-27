Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSnapdragon को टक्कर देगा Samsung का Exynos 2700? रिपोर्ट में बड़ा दावा

Snapdragon को टक्कर देगा Samsung का Exynos 2700? रिपोर्ट में बड़ा दावा

Samsung का नया Exynos 2700 चिपसेट Snapdragon को कड़ी टक्कर दे सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, इसने CPU और GPU टेस्ट में बेहतर परफॉर्मेंस किया है. जानें क्या यह Snapdragon से आगे निकल पाएगा.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 27 Oct 2026 08:29 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • यह प्रदर्शन सैमसंग के आंतरिक परीक्षणों पर आधारित है.

Samsung और Qualcomm के बीच चिपसेट को लेकर मुकाबला लगातार दिलचस्प बना हुआ है. अब Samsung के आने वाले फ्लैगशिप प्रोसेसर Exynos 2700 को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है. इसमें दावा किया गया है कि यह चिपसेट CPU और GPU परफॉर्मेंस के कुछ टेस्ट में Qualcomm के नए Snapdragon प्रोसेसर से आगे निकल सकता है. इस चिप का इस्तेमाल कंपनी की अगली Galaxy S27 सीरीज के कुछ मॉडल में किए जाने की उम्मीद है, हालांकि ये नतीजे Samsung के इंटरनल टेस्ट पर आधारित बताए गए हैं, ऐसे में असली परफॉर्मेंस का पता फोन लॉन्च होने और स्वतंत्र टेस्ट के बाद ही चलेगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या Samsung का Exynos 2700, Snapdragon को टक्कर देगा. 

क्या Samsung का Exynos 2700, Snapdragon को टक्कर देगा

रिपोर्ट के मुताबिक, Samsung का आने वाला Exynos 2700 चिपसेट परफॉर्मेंस के मामले में Qualcomm के Snapdragon प्रोसेसर को टक्कर दे सकता है. Samsung ने अपने चिपसेट की तुलना Xiaomi 18 Pro Max से की, जिसमें Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर है. Geekbench 6.5 टेस्ट में Exynos 2700 ने करीब 20 फीसदी और Geekbench 7.0 में 15 फीसदी ज्यादा स्कोर हासिल करने का दावा किया गया है. वहीं Snapdragon 8 Elite Gen 6 वाले Xiaomi 18 Pro के मुकाबले इसकी बढ़त दोनों टेस्ट में 44 फीसदी और 36 फीसदी बताई गई है.

Galaxy S27 सीरीज में मिल सकता है Exynos 2700

Samsung की Galaxy S27 सीरीज में Exynos और Snapdragon दोनों चिपसेट इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है. रिपोर्ट के मुताबिक, Galaxy S27, S27+ और S27 Pro के कुछ वेरिएंट दक्षिण कोरिया और यूरोप में Exynos 2700 के साथ आ सकते हैं. वहीं अमेरिका और चीन में लॉन्च होने वाले मॉडल में Snapdragon चिपसेट मिलने की संभावना है. Galaxy S27 Ultra में कौन-सा प्रोसेसर होगा, यह अभी साफ नहीं है, फिलहाल Exynos 2700 की परफॉर्मेंस को लेकर सामने आए आंकड़े शुरुआती रिपोर्ट पर आधारित हैं. 

यह भी पढ़ें - लैपटॉप और फोन दोनों होंगे चार्ज, 100W चार्जिंग वाला पावर बैंक लॉन्च

गेमिंग में भी मिल सकती है बढ़त

रिपोर्ट में Exynos 2700 की ग्राफिक्स परफॉर्मेंस को लेकर भी दावा किया गया है. इसके मुताबिक, लेटेस्ट ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी वाले हाई-एंड गेमिंग टेस्ट में यह Snapdragon के टॉप चिपसेट से करीब 20 फीसदी आगे रहा. वहीं 3D गेम्स की सामान्य ग्राफिक्स कैलकुलेशन परफॉर्मेंस में लगभग 5 फीसदी की बढ़त बताई गई है, हालांकि इन टेस्ट के नाम और उनकी पूरी प्रक्रिया सामने नहीं आई है. यह भी साफ नहीं है कि लंबे समय तक गेम खेलने पर चिपसेट कितना स्थिर परफॉर्मेंस करेगा और हीटिंग या बैटरी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी.

10-कोर CPU के साथ आ सकता है नया चिपसेट

लीक जानकारी के मुताबिक, Exynos 2700 में 10-कोर CPU कॉन्फिगरेशन मिल सकता है. इसमें दो हाई-परफॉर्मेंस C2-Ultra कोर और आठ C2-Pro कोर शामिल होने की बात कही गई है. इसके मुकाबले Snapdragon 8 Elite Gen 6 में आठ CPU कोर होने की जानकारी दी गई है, हालांकि रिपोर्ट में सिंगल-कोर टेस्ट के नतीजे नहीं बताए गए हैं. ऐसे में सिर्फ मल्टी-कोर स्कोर के आधार पर दोनों प्रोसेसर की पूरी परफॉर्मेंस का आकलन करना सही नहीं होगा. 

यह भी पढ़ें - सीलबंद iPhone के अंदर क्या है? Apple ने अपनाया नया स्कैनिंग सिस्टम

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read More
Published at : 27 Oct 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
कम इंटरनेट में भी दिखेगी साफ वीडियो, YouTube ला रहा नया AV2 टेक्नोलॉजी
कम इंटरनेट में भी दिखेगी साफ वीडियो, YouTube ला रहा नया AV2 टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी
सीलबंद iPhone के अंदर क्या है? Apple ने अपनाया नया स्कैनिंग सिस्टम
सीलबंद iPhone के अंदर क्या है? Apple ने अपनाया नया स्कैनिंग सिस्टम
टेक्नोलॉजी
लैपटॉप और फोन दोनों होंगे चार्ज, 100W चार्जिंग वाला पावर बैंक लॉन्च
लैपटॉप और फोन दोनों होंगे चार्ज, 100W चार्जिंग वाला पावर बैंक लॉन्च
टेक्नोलॉजी
न जलने का डर और न करंट का खतरा, बिजली के तार से ऐसे छुड़ाएं पटाखे
न जलने का डर और न करंट का खतरा, बिजली के तार से ऐसे छुड़ाएं पटाखे
Advertisement

वीडियोज

Sansani | ABP News: No Parking का शैतान...नजरों के सामने खूनी खेल !
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: कांग्रेस बौखलाई...'बाप-दादा' पर आई! | Breaking | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: बड़े-बड़े कांग्रेसी..'सेल्फ गोल' के 'महारथी'! | Kharge on PM Modi
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: 'बाप भी जाएगा' vs 'मोदी कहीं नहीं जाएगा' | Breaking | ABP News
Sandeep Chaudhary: Iran-US के बीच फिर बढ़ा तनाव...महंगाई निकालेगी दम? | Inflation | Crude Oil | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्रोटेस्ट पर भड़के योगेंद्र यादव, बोले- क्या BJP ने पुलिस से इजाजत मांगी?
प्रोटेस्ट पर भड़के योगेंद्र यादव, बोले- क्या BJP ने पुलिस से इजाजत मांगी?
बिहार
Bihar MLC Election Results LIVE: बिहार की 8 एमएलसी सीटों के नतीजे आज, JDU को चौंका सकता है नीरज का रिजल्ट
बिहार की 8 एमएलसी सीटों के नतीजे आज, JDU को चौंका सकता है नीरज का रिजल्ट
इंडिया
CJP की पूरी टीम से मिले अभिजीत दीपके, कहा- मेरे बिना कोई गार्डन में नहीं घूमेगा
CJP की पूरी टीम से मिले अभिजीत दीपके, कहा- मेरे बिना कोई गार्डन में नहीं घूमेगा
आईपीएल 2026
WPL Auction: मुंबई इंडियंस कंगाल, नीलामी से पहले जानें किसके पर्स में कितना पैसा?
मुंबई इंडियंस कंगाल, WPL ऑक्शन से पहले जानें किसके पर्स में कितना पैसा?
ओटीटी
Sigma OTT Release: अब ओटीटी पर धमाल मचाएगी जेसन संजय की 'सिग्मा', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
अब ओटीटी पर धमाल मचाएगी 'सिग्मा', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र MLC चुनाव परिणाम 2026 की घोषणा आज, पुणे-नागपुर, अमरावती में कौन मारेगा बाजी? 
महाराष्ट्र MLC चुनाव परिणाम 2026 की घोषणा आज, पुणे-नागपुर, अमरावती में कौन मारेगा बाजी? 
इंडिया
चक्रवाती तूफान अर्नब हुआ ताकतवर, अलर्ट पर 4 राज्य, 53 ट्रेनें रद्द, 12 घंटे भारी
चक्रवाती तूफान अर्नब हुआ ताकतवर, अलर्ट पर 4 राज्य, 53 ट्रेनें रद्द, 12 घंटे भारी
ट्रेंडिंग
ये क्या EMI भरेगी? कार पर लगाए पत्नी के पैर तो भड़के यूजर्स
ये क्या EMI भरेगी? कार पर लगाए पत्नी के पैर तो भड़के यूजर्स
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget