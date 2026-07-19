Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कुछ समय बाद शिकायतें कम हुईं, सेवाएं धीरे-धीरे बहाल होने लगीं।

Instagram and Facebook Down: आज मेटा के दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक ने अचानक से काम करना बंद कर दिया जिससे दुनियाभर के यूजर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है. इंस्टाग्राम पर कुछ भी पोस्ट करने में परेशानी हो रही थी तो फेसबुक पर वीडियो पोस्ट या अपलोड नहीं हो रहे थे. बता दें कि इस आउटेज का असर भारत, अमेरिका, सिंगापुर समेत कई देशों में देखने को मिला है.

Instagram पर फीड और मैसेजिंग में परेशानी

Downdetector के मुताबिक, आज भारत में दोपहर करीब 2:20 बजे तक Instagram से जुड़ी करीब 1,900 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं थी. यूजर्स ने बताया कि उनका फीड रिफ्रेश नहीं हो रहा था, ऐप के कुछ सेक्शन खुल नहीं रहे थे और डायरेक्ट मैसेज (DM) भेजने में भी समस्या आ रही थी.

हालांकि, सभी यूजर्स को ये परेशानी हो ऐसा सामने नहीं आया है. कुछ लोग ऐप खोल पा रहे थे लेकिन कई फीचर्स काम नहीं कर रहे थे जबकि कुछ के लिए Instagram पूरी तरह से लोड ही नहीं हो रहा था.

Facebook यूजर्स भी रहे परेशान

जानकारी के मुताबिक, ये आउटेज सिर्फ Instagram तक सीमित नहीं था बल्कि Facebook भी इसके लपेटे में था. जी हां, दरअसल, फेसबुक यूजर्स को भी ऐप को इस्तेमाल करने में काफी समस्याएं हुई हैं. भारत में 600 से ज्यादा फेसबुक से संबंधित शिकायतें दर्ज हुईं जिनमें वेबसाइट और ऐप खोलने, न्यूज फीड लोड न होने और अकाउंट फीचर्स तक पहुंचने में दिक्कत शामिल थी.

Meta ने नहीं बताई वजह

आपको बता दें कि फिलहाल अभी तक मेटा ने इस मामले पर कोई जानकारी शेयर नहीं करी है. कंपनी ने ये भी नहीं बताया कि सभी सर्विस पूरी तरह नॉर्मल होने में कितना समय लगेगा. हालांकि, Downdetector पर कुछ समय बाद शिकायतों की संख्या काफी कम हो गई थी जिससे माना जा सकता है कि सर्विस फिर से धीरे-धीरे शुरू हो चुकी हैं.

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