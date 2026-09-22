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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीझाडृ-पोछा करने वाला रोबोट कितने का आता है, कैसे करता है काम?

झाडृ-पोछा करने वाला रोबोट कितने का आता है, कैसे करता है काम?

अगर आप नौकरी करते हैं और घर में साफ-सफाई करने का समय नहीं मिलता. वहीं काम वाली बाई का काम भी आपको पसंद नहीं आता है, तो रोबोट वैक्यूम क्लीनर आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 22 Sep 2026 07:25 PM (IST)
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आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के भी पास समय नहीं होता. व्यक्ति का पूरा दिन ऑफिस और घर के काम में ही निकल जाता है. ऐसे में घर पर तो झाडृ-पोछा लगाने तक का समय भी नहीं रहता. वहीं काम वाली बाई भी पैसे तो ले लेती है लेकिन वो सफाई नहीं करती जैसी आपको चाहिए होती है. इसी समस्या का हल है रोबोट वैक्यूम क्लीनर, यह साधारण वैक्यूम क्लीनर जैसे नहीं होते. इन्हें चलाने के लिए व्यक्ति की मदद नहीं लगती. यह खुद ही घर में झाडृ-पोछा कर देते हैं. जानिए रोबोट वैक्यूम क्लीनर और उसकी खासियत के बारे में.

क्या होता है रोबोट वैक्यूम क्लीनर?

असल में रोबोट वैक्यूम क्लीनर एक ऐसी सफाई करने वाली मशीन है, जिसमें नेविगेशन सिस्टम और मैप होता है. यह आपके पूरे घर का मैप तैयार करता है और उसके बाद पूरे घर में बिना टरकाए घूमता रहता है. इसके नीचे लगे साइड ब्रश और रॉलर फर्श की धूल, गंदगी और बालों को मशीन में लगे डस्टबिन में इक्ठ्ठा कर लेता है. इसके अंदर पानी का टैंक और एक मॉप कपड़ा भी होता है, जो फर्श पर पानी का छिटकाव करते हुए पोछा भी लगाता रहता है.

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अन्य फिचर्स भी है खास

यह सफाई पूरी करने के बाद बैटरी कम होने या खत्म होने पर खुद ही ऑटो-चार्जिंग मोड पर चला जाता है. आप इसे इसके मोबाइल एप या वाई-फाई की मदद से भी कंट्रोल कर सकते हैं और सफाई की जगह को तय कर सकते हैं. अगर आप अपना घर हमेशा चमकदार रखना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक शानदार विकल्प है. इसे बार-बार सेट करना नहीं पड़ता और इससे आपका समय बचता है जिसका उपयोग आप दूसरे कामों में कर सकते हैं. इनका पतना डिजाइन आसानी से फर्निचर और सोफे के नीचे चला जाता है. जिससे वहां की सफाई आसान हो जाती है.

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ऑनलाइन प्लेटफार्म से कर सकते हैं खरीद

यह रोबोट वैक्यूम क्लीनर आपके किसी भी ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आसानी से मिल जाएंगे. कई लोगों को लगता है कि यह रोबोट वैक्यूम क्लीनर बेहद मंहगे और बजट से बाहर होते है. जबकि ऐसा नहीं है भारत में इसकी शुरुआत 4,000 से लेकर 15,000 रुपये तक हैं. वहीं अगर आपका बजट ज्यादा है और आप ज्यादा स्मार्ट फिचर्स वाला रोबोट वैक्यूम क्लीनर चाहते हैं, तो आपके लिए 20,000 से 40,000 तक वाले मॉडल बेहतरीन हो सकते हैं.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 22 Sep 2026 07:25 PM (IST)
Tags :
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