झाडृ-पोछा करने वाला रोबोट कितने का आता है, कैसे करता है काम?

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के भी पास समय नहीं होता. व्यक्ति का पूरा दिन ऑफिस और घर के काम में ही निकल जाता है. ऐसे में घर पर तो झाडृ-पोछा लगाने तक का समय भी नहीं रहता. वहीं काम वाली बाई भी पैसे तो ले लेती है लेकिन वो सफाई नहीं करती जैसी आपको चाहिए होती है. इसी समस्या का हल है रोबोट वैक्यूम क्लीनर, यह साधारण वैक्यूम क्लीनर जैसे नहीं होते. इन्हें चलाने के लिए व्यक्ति की मदद नहीं लगती. यह खुद ही घर में झाडृ-पोछा कर देते हैं. जानिए रोबोट वैक्यूम क्लीनर और उसकी खासियत के बारे में.

क्या होता है रोबोट वैक्यूम क्लीनर?

असल में रोबोट वैक्यूम क्लीनर एक ऐसी सफाई करने वाली मशीन है, जिसमें नेविगेशन सिस्टम और मैप होता है. यह आपके पूरे घर का मैप तैयार करता है और उसके बाद पूरे घर में बिना टरकाए घूमता रहता है. इसके नीचे लगे साइड ब्रश और रॉलर फर्श की धूल, गंदगी और बालों को मशीन में लगे डस्टबिन में इक्ठ्ठा कर लेता है. इसके अंदर पानी का टैंक और एक मॉप कपड़ा भी होता है, जो फर्श पर पानी का छिटकाव करते हुए पोछा भी लगाता रहता है.

अन्य फिचर्स भी है खास

यह सफाई पूरी करने के बाद बैटरी कम होने या खत्म होने पर खुद ही ऑटो-चार्जिंग मोड पर चला जाता है. आप इसे इसके मोबाइल एप या वाई-फाई की मदद से भी कंट्रोल कर सकते हैं और सफाई की जगह को तय कर सकते हैं. अगर आप अपना घर हमेशा चमकदार रखना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक शानदार विकल्प है. इसे बार-बार सेट करना नहीं पड़ता और इससे आपका समय बचता है जिसका उपयोग आप दूसरे कामों में कर सकते हैं. इनका पतना डिजाइन आसानी से फर्निचर और सोफे के नीचे चला जाता है. जिससे वहां की सफाई आसान हो जाती है.

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ऑनलाइन प्लेटफार्म से कर सकते हैं खरीद

यह रोबोट वैक्यूम क्लीनर आपके किसी भी ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आसानी से मिल जाएंगे. कई लोगों को लगता है कि यह रोबोट वैक्यूम क्लीनर बेहद मंहगे और बजट से बाहर होते है. जबकि ऐसा नहीं है भारत में इसकी शुरुआत 4,000 से लेकर 15,000 रुपये तक हैं. वहीं अगर आपका बजट ज्यादा है और आप ज्यादा स्मार्ट फिचर्स वाला रोबोट वैक्यूम क्लीनर चाहते हैं, तो आपके लिए 20,000 से 40,000 तक वाले मॉडल बेहतरीन हो सकते हैं.

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