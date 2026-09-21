बड़े काम का है Google का ये एक फीचर! ज्यादातर लोग कर देते हैं नजरअंदाज

Google के कई ऐसे फीचर्स हैं जो रोजमर्रा के काम को आसान बना सकते हैं लेकिन जानकारी के अभाव में यूजर्स इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं. ऐसा ही एक काम का फीचर Google Lens है. फोन के कैमरे के जरिए यह फीचर सिर्फ फोटो खींचने तक सीमित नहीं है बल्कि किसी चीज की पहचान करने, टेक्स्ट पढ़ने और उसके बारे में जानकारी हासिल करने में भी मदद करता है.

कैमरे से करें किसी भी चीज की पहचान

मान लीजिए आपको रास्ते में कोई पौधा, जानवर, प्रोडक्ट या कोई ऐसी चीज दिखाई देती है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं. ऐसे में Google Lens की मदद ली जा सकती है. कैमरा खोलकर उस चीज पर Lens का इस्तेमाल करने पर Google उससे जुड़ी जानकारी और मिलती-जुलती फोटो दिखा देता है. इसका मतलब है कि जिस चीज का नाम आपको पता नहीं है, उसके बारे में भी फोन के कैमरे से जानकारी हासिल की जा सकती है.

फोटो में लिखे टेक्स्ट को करें कॉपी

Google Lens का एक बेहद काम का फीचर फोटो में मौजूद टेक्स्ट को पहचानना है. अगर किसी किताब, पोस्टर, डॉक्यूमेंट या बोर्ड पर कुछ लिखा है तो उसे दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है. Lens उस टेक्स्ट को स्कैन करके उसे कॉपी करने का ऑप्शन भी देता है. इसका इस्तेमाल मोबाइल नंबर, एड्रेस, नोट्स या किसी डॉक्यूमेंट से जरूरी जानकारी निकालने में भी किया जा सकता है.

दूसरी भाषा के टेक्स्ट का करें ट्रांसलेशन

अगर आपको किसी दूसरी भाषा में लिखा हुआ टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा है तो Google Lens यहां भी मदद कर सकता है. कैमरे से टेक्स्ट स्कैन करके उसका ट्रांसलेशन देखा जा सकता है. ट्रैवल के दौरान साइन बोर्ड, मेन्यू या किसी दूसरी भाषा में लिखी जानकारी समझने में यह फीचर खास तौर पर काफी काम आता है.

किसी प्रोडक्ट को खोजने में भी मदद

ऑनलाइन शॉपिंग करते समय भी Google Lens काम आ सकता है. किसी प्रोडक्ट की तस्वीर लेकर उससे मिलते-जुलते सामान को सर्च किया जा सकता है. इससे किसी चीज का नाम जाने बिना भी उसके बारे में ऑनलाइन जानकारी ढूंढना आसान हो जाता है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई Android फोन में Google Lens सीधे Google ऐप या कैमरा ऐप के जरिए उपलब्ध होता है. Google ऐप खोलने पर सर्च बार के पास Lens का आइकन दिखाई देता है. कुछ डिवाइस में कैमरा ऐप के अंदर भी Lens का ऑप्शन मिल जाता है. हालांकि, फीचर की उपलब्धता और इंटरफेस फोन के मॉडल तथा सॉफ्टवेयर के हिसाब से अलग हो सकता है.

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