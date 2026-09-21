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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWired या Wireless Internet? जानिए घर के लिए कौन सा कनेक्शन है बेहतर

Wired या Wireless Internet? जानिए घर के लिए कौन सा कनेक्शन है बेहतर

घर के लिए Wired और Wireless Internet में क्या बेहतर है? जानिए दोनों कनेक्शन की स्पीड, स्टेबलिटी, सुविधा और कीमत में अंतर जिससे सही ऑप्शन चुन सकें.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 21 Sep 2026 12:59 PM (IST)
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आज के समय में घर में इंटरनेट के लिए फाइबर, केबल, DSL के साथ-साथ 4G और 5G फिक्स्ड वायरलेस जैसे कई ऑप्शन मौजूद हैं. ऐसे में अक्सर सवाल उठता है कि आखिर घर के लिए वायर्ड इंटरनेट लेना बेहतर है या वायरलेस? इसका जवाब केवल स्पीड पर निर्भर नहीं करता है बल्कि आपके इलाके में उपलब्ध सर्विस, नेटवर्क क्वालिटी और जरूरत पर भी निर्भर करता है.

पहले समझें वायर्ड और वायरलेस इंटरनेट का अंतर

यहां वायरलेस इंटरनेट का मतलब घर के अंदर मिलने वाले Wi-Fi से नहीं है. वायर्ड इंटरनेट में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर फाइबर, को-एक्सियल केबल या DSL जैसी फिजिकल लाइन के जरिए आपके घर तक कनेक्शन पहुंचाता है.

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वहीं फिक्स्ड वायरलेस इंटरनेट में घर तक कोई फिजिकल इंटरनेट लाइन नहीं आती. इसके बजाय घर में लगा गेटवे 4G LTE या 5G नेटवर्क से इंटरनेट सिग्नल लेता है और फिर उसे घर के डिवाइसेज तक Wi-Fi या Ethernet के जरिए पहुंचाता है.

वायर्ड इंटरनेट में मिलती है ज्यादा स्पीड

आपको बता दें कि अगर आपके इलाके में अच्छी फाइबर सर्विस मौजूद है तो वायर्ड इंटरनेट नॉर्मली ज्यादा तेज और स्टेबल कनेक्शन दे सकता है. हालांकि हर वायर्ड कनेक्शन तेज हो, ऐसा जरूरी नहीं है. जैसे पुराना DSL कनेक्शन किसी अच्छे 5G होम इंटरनेट से स्लो हो सकता है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 2026 के Opensignal एनालिसिस में फाइबर और केबल ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों की औसत डाउनलोड स्पीड फिक्स्ड वायरलेस यूजर्स के मुकाबले में ज्यादा रही. हालांकि Consistent Quality जैसे मापदंडों में अंतर काफी कम था.

5G इंटरनेट की सबसे बड़ी खासियत आसान सेटअप

फिक्स्ड वायरलेस इंटरनेट का एक बड़ा फायदा इसका आसान सेटअप है. कई मामलों में यूजर खुद गेटवे इंस्टॉल कर सकता है और घर में ऐसी जगह रख सकता है जहां मोबाइल नेटवर्क का सिग्नल अच्छा मिले. इसके लिए फाइबर या केबल बिछाने के लिए तकनीशियन का इंतजार जरूरी नहीं होता है.

हालांकि इसकी स्पीड आपके घर की लोकेशन, सिग्नल की ताकत और उस समय नेटवर्क पर मौजूद ट्रैफिक के हिसाब से बदल सकती है. इसलिए एक ही 5G सर्विस अलग-अलग घरों में अलग एक्सपीरिएंस देती है.

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Wi-Fi स्लो है तो इंटरनेट की नहीं है गलती

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर घर के किसी कमरे में Wi-Fi कमजोर है तो जरूरी नहीं कि आपके इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड ही कम हो. समस्या घर के अंदर Wi-Fi कवरेज की भी हो सकती है. ऐसे में Mesh Wi-Fi सिस्टम लगाकर बड़े घर में नेटवर्क की पहुंच बढ़ाई जा सकती है.

इसके अलावा फिक्स्ड वायरलेस इंटरनेट इस्तेमाल करने पर भी कंप्यूटर, स्मार्ट टीवी या गेमिंग कंसोल को Ethernet केबल से कनेक्ट किया जा सकता है. यानी 5G होम इंटरनेट का मतलब यह नहीं है कि हर डिवाइस को Wi-Fi पर ही चलाना होगा.

आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही?

दरअसल, इंटरनेट चुनते समय सिर्फ वायर्ड या वायरलेस देखकर फैसला करना सही नहीं होगा. सबसे पहले देखें कि आपके पते पर फाइबर, केबल, DSL या फिक्स्ड वायरलेस में से कौन-कौन सी सर्विस उपलब्ध है. इसके बाद डाउनलोड-अपलोड स्पीड, लेटेंसी, मासिक कीमत, इंस्टॉलेशन चार्ज, डेटा लिमिट और प्रमोशनल ऑफर खत्म होने के बाद की कीमत जरूर चेक करें.

अगर आपके घर तक अच्छी कीमत पर तेज फाइबर पहुंच रहा है तो यह हाई-स्पीड और स्टेबल इंटरनेट के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है. लेकिन अगर वायर्ड ऑप्शन स्लो, महंगा या लगवाने में मुश्किल है तो अच्छी सिग्नल क्वालिटी वाला 5G फिक्स्ड वायरलेस इंटरनेट ज्यादा बेहतर माना जाता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 21 Sep 2026 12:59 PM (IST)
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