Google Maps Tips: आज के समय में कहीं भी जाने के लिए ज्यादातर लोग Google Maps का इस्तेमाल करते हैं. यह ऐप रास्ता दिखाने के साथ-साथ ट्रैफिक की जानकारी भी देता है जिससे लोग आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सफर के दौरान इंटरनेट सिग्नल कमजोर हो जाता है या पूरी तरह बंद हो जाता है.

ऐसी स्थिति में रास्ता ढूंढना मुश्किल हो सकता है. हालांकि बहुत कम लोगों को पता है कि Google Maps में एक खास फीचर मौजूद है जिसकी मदद से आप बिना इंटरनेट के भी आसानी से रास्ता ढूंढ सकते हैं.

ऑफलाइन मैप्स फीचर क्या है?

Google Maps में Offline Maps नाम का एक फीचर दिया गया है. इसकी मदद से आप पहले से किसी शहर या इलाके का मैप डाउनलोड कर सकते हैं. जब मैप आपके फोन में सेव हो जाता है तो इंटरनेट बंद होने पर भी नेविगेशन और रास्ते की जानकारी देखी जा सकती है. यह फीचर खास तौर पर उन लोगों के लिए बेहद काम का है जो अक्सर लंबी यात्रा करते हैं या ऐसे इलाकों में जाते हैं जहां नेटवर्क की समस्या रहती है.

ऑफलाइन मैप डाउनलोड कैसे करें

ऑफलाइन मैप डाउनलोड करना बहुत आसान है. इसके लिए सबसे पहले अपने फोन में Google Maps ऐप खोलें. इसके बाद ऊपर दाईं ओर दिख रहे अपने प्रोफाइल आइकन पर टैप करें. अब यहां आपको Offline Maps का विकल्प दिखाई देगा. इस पर क्लिक करके आप जिस शहर या क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसका मैप चुनकर डाउनलोड कर सकते हैं. डाउनलोड होने के बाद यह मैप आपके फोन में सेव हो जाएगा और इंटरनेट के बिना भी काम करेगा.

ट्रैफिक से बचने में भी मिलती है मदद

Google Maps सिर्फ रास्ता ही नहीं दिखाता बल्कि ट्रैफिक की स्थिति के हिसाब से वैकल्पिक रास्ते भी सुझाता है. अगर इंटरनेट चालू है तो यह ऐप आपको रेड, ऑरेंज और ग्रीन लाइनों के जरिए ट्रैफिक की स्थिति दिखाता है. जब आप पहले से मैप डाउनलोड करके रखते हैं तो रास्ता ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होती और सफर ज्यादा आसान बन जाता है.

सफर से पहले करें छोटी सी तैयारी

अगर आप किसी नए शहर या लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो बेहतर होगा कि पहले से उस इलाके का ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लें. इससे इंटरनेट न होने पर भी आपको रास्ता ढूंढने में परेशानी नहीं होगी.

